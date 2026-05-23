제보사진

23일 오후 7시경, 논산시 부창동 부창약국 앞 사거리를 지나던 백성현 논산시장 후보의 유세차량 상단부 LED 전광판 판넬이 갑작스럽게 도로 위로 이탈하는 사고가 발생했다. 이 사고로 마주 오던 차량이 이를 피하려다 차체가 일부 파손됐다6.3지방선거 공식 선거운동 기간 중 논산시 도심 한복판에서 국민의힘 백성현 논산시장 후보 유세차량의 구조물이 이탈해 주행 중이던 차량이 파손되는 사고가 발생했다.22일 오후 7시경, 논산시 부창동 사거리 부근을 지나던 국민의힘 백성현 논산시장 후보의 유세차량 상단부 LED 전광판 판넬이 갑작스럽게 도로 위로 이탈하는 사고가 발생했다. 이탈된 구조물은 2차선 중앙선을 넘어 떨어졌다.목격자에 따르면 해당 유세차량은 이동 중이었으며, 구조물이 떨어지는 과정에서 마주 오던 차량이 이를 피하려다 차체가 파손됐다. 특히 유동 인구가 많은 도심 사거리에서 발생한 사고인 만큼, 자칫 인명 피해로 이어질 수 있었던 순간이었다. 다행히 이번 사고로 인한 인명 피해는 없었다.현장을 제보한 시민은 "지방선거 유세차량의 안전 관리가 부실한 것 아니냐"고 지적했다.