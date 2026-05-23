유승광서천군수후보 사무실

더불어민주당 서천군 후보자 일동은 22일 오후 5시 긴급 기자회견을 열고 폭행사건에 대한 수사와 처벌을 요구하고 있다.6·3 지방선거를 앞두고 충남 서천군에서 유세 현장 폭행 사건이 발생했다. 더불어민주당 서천군 후보자 일동은 22일 오후 5시 긴급 기자회견을 열고 "민주주의를 짓밟은 국민의힘의 야만적 선거 폭력을 규탄한다"고 밝혔다.민주당 서천군 후보자들에 따르면 사건은 이날 오전 11시 30분경 서천특화시장 수산물동 사거리 인근 국민의힘 유세장 주변에서 발생했다. 유세 전경을 촬영하던 민주당 자원봉사자 A씨가 국민의힘 측 관계자들로부터 위협과 집단 폭행을 당했다.민주당 후보들은 "국민의힘 관계자가 A씨에게 다가와 '너 민주당이지?', '여기 왜 있냐'며 고압적으로 위협했다"며 "이후 주변에 있던 지지자들과 유세 관계자들이 A씨를 둘러싸고 모욕적인 발언을 퍼부었으며, 국민의힘 지지자 및 현직 군의원으로 추정되는 사람들이 집단적으로 신체 폭행을 가했다"고 주장했다.이 폭행으로 A씨는 양쪽 어깨에 타박상을 입고 현재 병원에 긴급 입원해 치료를 받고 있다. 당시 신고로 경찰이 현장에 출동하자 폭언과 폭행을 주도한 사람들은 책임을 회피한 채 황급히 현장에서 자취를 감췄다는 게 이들의 주장이다.민주당 후보 일동은 성명서를 통해 ▲ 국민의힘의 즉각적인 사죄 ▲ 김기웅 서천군수 후보의 명명백백한 입장 표명 ▲ 사법당국의 신속하고 철저한 가해자 구속 수사를 요구했다.이들은 공직선거법상 선거자유방해죄와 형법상 공동폭행으로 처벌해야 한다고 목소리를 높이고 있다.이에대해 국민의힘 서천군 관계자는 "현재 사실관계를 확인 중이며, 민주당 측의 일방적인 폭행 주장에 대해서는 수사 과정을 통해 시시비비가 가려질 것"이라고 말했다. <오마이뉴스>는 가해자 중 한명으로 추정되는 국민의힘 관계자에게 전화했지만 연결이 되지 않았다.경찰은 폭행 신고를 받고 현장조사를 벌인 데 이어 추가 수사를 벌이고 있다.