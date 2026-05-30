로이터/연합뉴스

틱톡 로고현재 설계된 법안에 따르면, '나이 인증'의 책임은 'SNS 플랫폼 기업'에 있다. 만약 제대로 인증하지 않고 15세 미만 청소년을 가입시켰다가 걸리면, 기업이 수백억 원대의 막대한 과징금을 물뿐 아니라 정부로부터 이중 삼중의 제재를 감수해야 한다.문제는 어떤 기술로 완벽하게, 개인정보를 노출하지 않고, 사용자의 나이를 인증할 것인가에 달려있다. 법안에 반대 의사를 표명하는 21% 국민들의 의구심도 거기에 있다. 결코 완벽한 차단에 이르지 못할 것이며, 원한다면 아이들은 우회 경로를 통해서라도 기어이 접속할 것이고, 실효성 없는 정책을 계기로 온 국민이 빅 브라더의 감시망에 놓이게 되는 것은 아닌지에 대한 우려가 적지 않다.인증 방식에 대해서는 ▲ 유럽연합(EU)이 준비하는 디지털 신원 지갑(Digital Identity Wallet) - EU는 올해 말까지 모든 회원국에 'EU 디지털 신원 지갑'을 도입할 예정 - 과 연동해 나이를 증명하는 방식 ▲ 제3의 공인 인증 기관을 거쳐, 15세 이상이 맞다는 암호키만 발급받아 제출하게 하는 방식 등이 거론되고 있다.시민들은 기술적 정교함에 대한 확신도, 정부에 대한 신뢰도 딱히 없다. 하지만 이대로 아이들을 방치한다면, 미래 세대의 정신과 육체가 온전히 디지털 플랫폼에 종속될 것이라는 위기감 속에 전례 없는 '디지털 브레이크'에 위험을 무릅쓰고 합류하고 있는 것이다.이 법이 최종 확정되면 ▲ 계정이 유지되더라도 밤 10시부터 아침 8시까지는 SNS 접속이 자동으로 차단되는 '디지털 통금'이 적용되고 ▲ 알고리즘 추천 기능이 제한되며 ▲ 15세 미만은 새로 가입할 수 없을 뿐 아니라 기존에 가입한 경우라도 유예기간 중 탈퇴해야 한다.SNS뿐 아니라, 챗GPT나 클로드 같은 생성형 인공지능(AI) 역시 향후 규제 대상이 될 가능성이 크다. 이미 유럽 의회에서는 부모 동의 없이 SNS와 AI 챗봇에 접속할 수 있는 나이를 16세 이상으로 제한하는 결의안을 채택한 상황이다. AI가 아이들의 숙제를 대신해주거나, 아이들을 가스라이팅하는 등 정서적 학대를 할 가능성이 이미 충분히 드러났기 때문이다.프랑스는 이번 SNS 금지 법안과 함께 '고등학교 내 휴대전화 사용 제한' 정책도 함께 추진중이다. 지난해부터 초/중학교에서 휴대폰을 등교 즉시 사물함에 따로 보관케 하고 하교 시 내주는 이른바 디지털 쉼표 정책을 실시했고, 그 결과는 대성공이었다.수업 시간에 몰래 핸드폰을 보는 행동이 원천 차단되니 아이들의 수업 집중도와 학업 성취도가 눈에 띄게 올랐고, 뛰어놀고 서로 대화하는 쉬는 시간의 모습이 되살아난 것이다. 중학교에서의 긍정적 결과를 발판으로 이 같은 방침을 고교까지 확대한다는 것이 정부의 취지다.