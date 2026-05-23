이용민

출정식김현기 후보는 연설에서 "이번 선거는 강남의 미래와 지역 발전의 방향을 결정하는 중요한 선거"라며 "국민의힘이 반드시 필승해야 하며 그 시작은 강남이어야 한다"고 강조했다. 김현기 후보는 "보수의 가치를 지키기 위해서 치열하게 싸워왔으며, 교통방송 세금 지원, 매년 약1천억씩 좌파 시민단체에 지급하는 보조금을 중지시켰다"고 말했다. "강남에서 압도적인 승리를 이루고 강남의 잠재력을 발전된 강남으로 증명해 보이겠다"며 "구청장으로 당선되면 강남 발전과 주민 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김현기 후보는 자신이 만든 캐치프레이즈인 "강남을 힘차게! 구민을 신나게!"를 외치며 '강남 대전환'을 연호하며 반드시 필승할 것을 다짐하며 결의을 다졌다.더불어민주당 김형곤 강남구청장 후보가 21일(목) 오후5시 서울 강남역 11번 출구에서 공식 선거운동 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 현장에는 정원오 서울시장 후보를 비롯해 서영교 국회의원, 전현희 상임선대위원장, 당 관계자와 지지자들이 참석해 세 결집에 나섰다.출정식에서는 전원근 선거대책본부장이 먼저 연단에 올라 "강남의 세금 문제, 교통 문제, 재개발 재건축 문제, 그다음에 골목 상권 문제, 육아와 어르신 돌봄 문제에 이르기까지 하나하나 주민들의 삶을 실질적으로 바꾸는 오직 실천하는 우리 민주당 외 일꾼들"이라며 "강남의 변화와 도약, 시민 삶을 바꾸는 진짜 일꾼을 선택해야 한다"며 김형곤 민주당 강남구청장 후보의 지지를 호소했다.