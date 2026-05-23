김재형 후보 캠프 제공

고운동 북측 선거구에 출마한 더불어민주당 김재형 세종시의원 후보 사진더불어민주당 김재형 세종시의원 후보(고운동 북측 선거구)가 고운동의 미래 가치를 높이기 위한 'E·S·G(환경·사회·지배구조) 핵심 공약'을 발표하며 본격적인 표심 잡기에 나섰다. 재선의 경험과 추진력을 강조해 온 김 후보는 이번 공약을 통해 "남녀노소 모두가 살기 좋고, 누구나 살고 싶어 하는 가치 있는 고운동을 만들겠다"는 강한 의지를 피력했다.김 후보는 고운동의 새로운 도약을 위해 ▲활기 넘치는 고운동 ▲안전한 고운동 ▲자연이 숨 쉬는 고운동이라는 3대 비전을 설정하고 주민 생활과 밀접한 실천형 정책들을 대거 제시했다.먼저 지역 경제와 문화에 활력을 불어넣을 방안으로 상주형 외교클러스터 조성을 통한 글로벌 문화도시 도약을 추진한다. 이와 함께 프로스포츠 구단 유치, 체육특성화학교 설립, 노인문화센터 체육시설 확충 등을 통해 생활체육 기반을 대폭 확대할 계획이다.특히 주민이 직접 제안한 '마음안1로 벚꽃길 특화거리 조성' 공약은 지역 상권과 문화가 어우러진 공간을 만들어 머물고 싶고 걷고 싶은 거리를 구현하겠다는 구상이다. 고운동의 고질적인 주차 문제를 해결하기 위한 포켓주차존 확대 방안도 여기에 포함됐다.젊은 세대와 아동 인구 비중이 높은 지역 특성을 감안한 스마트 교통·안전 인프라 확충 공약도 눈길을 끈다. 김 후보는 어린이전문병원 유치를 비롯해 과속방지턱 시설 개선, 교차로 직진·우회전 차선 명확화 등을 통해 안전한 보행 환경을 만들겠다고 약속했다. 아울러 고운동 내부순환버스 도입과 어울링·버스 환승시스템 도입, 마음안1로 교통환경 개선 등을 추진해 주민 누구나 안심하고 편리하게 이동할 수 있는 스마트 교통망을 구축할 방침이다.친환경 녹색도시 환경을 조성하기 위한 구체적인 로드맵도 내놓았다. 고운뜰공원의 도시공원 기능을 강화하고 접근성을 대폭 개선하는 한편, 실개천과 둘레숲길을 연결하는 보행교 설치와 어린이공원의 노후시설 개선을 공언했다. 나아가 음식물류폐기물 RFID 제도 도입, 탄소제로 공공전기자전거 도입 등 주민 생활 속에서 실천할 수 있는 친환경 정책을 통해 자연과 사람이 공존하는 도시를 만들겠다는 구상이다.김 후보는 "고운동은 세종시의 중심 생활권으로 성장 가능성이 매우 큰 지역"이라며 "재선의 경험과 추진력을 바탕으로 주민들이 체감할 수 있는 변화를 반드시 만들어내겠다"고 자신감을 보였다. 이어 "이번 선거는 고운동의 미래를 결정하는 중요한 선택인 만큼, 주민들과 함께 호흡하며 더 활기차고 가치 있는 고운동의 내일을 열어가겠다"며 지지를 호소했다.