박정훈

이광재 더불어민주당 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 22일 강병덕 하남시장 후보 캠프에서 감일·위례 지역 공약을 발표하며 본격적인 지역 현안 공략에 나섰다.이광재 더불어민주당 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 22일 강병덕 하남시장 후보 캠프에서 감일·위례 지역 공약을 발표하며 본격적인 지역 현안 공략에 나섰다.이날 이 후보는 강병덕 하남시장 후보와 함께 △성남골프장 부지 활용 △위례종합병원 유치 △동서울변환소 문제 해결 △감일·위례 과밀학급 해소 △위례신사선 및 GTX-D 추진 등을 핵심 공약으로 제시했다.이 후보는 "위례·감일 주민들과 꾸준히 소통하며 지역 현안을 직접 접해왔고, 선거 기간에도 별도의 검토와 연구를 진행해왔다"며 "정치인 한 명을 제대로 뽑으면 도시가 어떻게 바뀌는지 보여드리고 싶다"고 말했다.이날 가장 먼저 제시된 공약은 성남골프장 부지 활용 방안이었다. 이 후보는 "성남골프장 89만㎡ 부지는 위례에 주어진 중요한 기회"라며 "한국예술종합학교와 미술관, 수장고, 세계적 규모의 아트페어를 유치해 문화예술 중심 공간으로 만들겠다"고 밝혔다.이어 "과거 강원도 캠프롱 부지에 과학관을 조성했던 경험이 있다"며 "오염 정화가 전제된다면 위례에 부족한 중학교와 고등학교 신설도 충분히 검토할 수 있다"고 설명했다.위례종합병원 유치 계획도 함께 발표됐다. 강병덕 하남시장 후보는 "창우동 H2 부지 의료특화단지와 함께 위례 대형 종합병원까지 추진되면 하남이 의료 인프라를 갖춘 메디컬시티로 도약할 수 있다"고 말했다.이 후보는 위례 생활권 통합 문제와 관련해 특별법 추진 의지도 밝혔다. 그는 "위례처럼 서울·경기 경계에 걸친 지역은 교육·교통·행정서비스 통합이 필요하다"며 "국회 행정안전위원회 차원의 입법 공청회를 추진하고, 위례 상생협력 행정협의회를 실질적인 협의기구로 강화하겠다"고 말했다.앞서 국회 행정안전위원회 소속 의원들은 지난 19일 위례 지역 주민간담회를 열고 생활권 통합 문제를 논의한 바 있다. 감일지구 동서울변환소 문제와 관련해서는 주민 중심 해결 원칙을 강조했다.이 후보는 "추진 과정에서 절차적 문제나 위법 사항이 없는지 철저히 점검하겠다"며 "주민대표와 전문가, 하남시장, 국회의원 등이 참여하는 협의체를 구성해 주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이어 "협의체 논의를 바탕으로 기후에너지환경부와 협의하고 필요할 경우 국무총리실과 대통령실과도 문제 해결 방안을 논의하겠다"고 덧붙였다.감일·위례 지역 과밀학급 문제 해결 의지도 밝혔다. 두 후보는 "학교 신설과 증축 등 실질적인 교육환경 개선 대책을 신속히 추진하겠다"고 말했다. 국회 교육위원회 소속 의원들도 하남 주민간담회에서 과밀학급 해소를 위한 정책 공청회 추진 계획을 밝혔다.교통 공약으로는 위례신사선과 GTX-D 추진이 제시됐다. 이 후보는 "위례신사선과 GTX-D는 반드시 추진하겠다"며 "국회 국토교통위원회와 지속적으로 협의해 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.앞서 이 후보는 지난 11일 '하남 교통 5+1 공약'을 발표하며 국회 국토교통위원회 소속 의원들과 하남 교통 현안 간담회를 진행한 바 있다.