김병욱 캠프

김병욱 더불어민주당 성남시장 후보 측이 신상진 국민의힘 성남시장 후보를 공직선거법 위반 등의 혐의로 고발했다.김병욱 더불어민주당 성남시장 후보 측이 신상진 국민의힘 성남시장 후보를 공직선거법 위반 등의 혐의로 고발했다. 야구 돔구장 공약과 관련해 사실과 다른 내용을 유포하며 허위 프레임을 만들었다는 주장이다.김병욱 후보 캠프는 22일 "신상진 후보를 공직선거법 위반 및 형법상 명예훼손 혐의로 성남수정경찰서와 성남중원선거관리위원회에 고발했다"고 밝혔다.고발장에는 ▲공직선거법상 낙선목적 허위사실공표 ▲후보자비방 ▲형법상 출판물 등에 의한 명예훼손 혐의가 포함됐다.김 후보 측은 신 후보가 김병욱 후보의 돔구장 공약과 관련해 사실과 다른 내용을 언론과 현수막 등을 통해 광범위하게 유포했다고 주장했다.김 후보 측에 따르면, 김병욱 후보는 기자회견 과정에서 돔구장 추진 일정에 대해 "당선된다면 3년 후 착공 가능할 것으로 본다"고 언급했을 뿐, '임기 내 완공'에 대해서는 발언한 사실이 없다는 입장이다.그러나 신상진 후보는 관련 공약 발표 과정에서 김 후보를 겨냥해 "임기 내에 돔구장을 짓겠다는 것은 시민을 향한 무지 아니면 명백한 사기", "시민을 기만하는 행태", "무책임한 허언" 등의 표현을 사용하며 비판했고, 이를 언론에 배포했다는 게 김 후보 측 주장이다.김 후보 측은 "신 후보가 존재하지 않는 '임기 내 완공'이라는 허위 프레임을 스스로 만든 뒤 이를 전제로 상대 후보의 자질과 인격을 공격했다"고 주장했다.또 신 후보 측이 성남시 분당구 일대에 게시한 현수막 역시 일반 유권자들이 김 후보에게 중대한 문제가 있는 것처럼 오인하게 만들었다며 문제를 제기했다.김병욱 후보 캠프는 "앞서 보도자료를 통해 신 후보 측 주장을 '하지도 않은 말을 허공에서 만들어낸 흑색선전'이라고 규탄했지만, 공세가 계속돼 결국 고발에 이르게 됐다"고 설명했다.이어 "지방선거를 앞두고 상대 후보의 발언을 임의로 왜곡해 허위 프레임을 구성한 것은 선거의 공정성을 훼손하는 행위"라며 "철저한 수사와 엄중한 처벌이 필요하다"고 밝혔다.한편, 앞서 신상진 후보 측은 김병욱 후보의 성남종합운동장 야구 돔구장 조성 공약과 관련해 "현실성 없는 포퓰리즘 공약"이라고 비판하며 성남종합운동장 스마트 리모델링과 야구전용구장 조성 계획 등을 대안으로 제시한 바 있다.