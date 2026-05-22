기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.22 17:56최종 업데이트 26.05.22 17:56
원고료로 응원하기
6·3 지방선거를 앞두고, 사천지역 환경단체가 사천시장 후보들을 상대로 기후·환경 분야 정책 질의를 하고 최근 답변을 공개했다. 두 후보 모두 지역 환경 현안의 심각성에는 공감했지만, 해법을 두고는 입장 차를 보였다. 사진 왼쪽부터 정국정 더불어민주당 시장 후보와 박동식 국민의힘 시장 후보 .뉴스사천

6·3 지방선거를 앞두고, 사천지역 환경단체가 사천시장 후보들을 상대로 기후·환경 분야 정책 질의를 하고 최근 답변을 공개했다. 두 후보 모두 지역 환경 현안의 심각성에는 공감했지만, 해법을 두고는 입장 차를 보였다.

사천환경운동연합(상임의장 최진정)은 지난 13일 국민의힘 박동식 후보와 더불어민주당 정국정 후보에게 남강댐 방류 피해, 삼천포화력발전소 전환, 대진산단 백지화, 광포만 습지 보전, 자원순환, 탄소중립 등 7개 의제로 구성된 질의서를 발송하고 21일 답변 비교 분석 결과를 내놨다. 사천환경련은 이번 질의가 단순한 공약 검증을 넘어 당선 이후 약속 이행 여부를 시민사회가 검증하는 근거 자료로 활용하겠다는 취지임을 밝혔다.

대체적으로 국민의힘 박동식 후보는 재임 기간 추진해온 행정 경험을 바탕으로 법령과 절차를 중시하는 신중한 입장을 밝혔다. 반면 더불어민주당 정국정 후보는 구체적인 시한과 행정 수단을 언급하며 환경단체의 요구를 폭넓게 수용하는 태도를 취했다.

이번 환경 의제 가운데 가장 무게가 실린 것은 남강댐 방류 문제였다. 타 지역 홍수조절을 위해 사천만이 반세기 넘게 피해를 감수해왔다는 인식이 지역에 뿌리 깊고, 여름철 집중호우 때마다 방류와 함께 밀려드는 대량의 해양쓰레기도 어업과 생태계 피해로 이어지는 연결 고리를 이루고 있다.

남강댐 대규모 방류와 피해 문제는 사천시장이 풀어야 할 숙제 중 하나다. 뉴스사천

국민의힘 박동식 후보는 "남강댐 방류 피해는 국가 차원의 책임 있는 보상과 제도 개선이 필요한 사안"이라며 지자체 차원의 연계 의지를 밝혔다. 그러나 낙동강수계법 개정이나 피해보상 특별법 제정에 관해서는 "다각적인 검토를 거쳐 진행 방향을 검토하겠다"며 신중한 입장을 보였다. 정화선 확보와 관련해서는 지난 임기 중 국비 지원을 건의했다는 점을 언급했다.

더불어민주당 정국정 후보는 "남강댐 방류량 확대에 단호히 반대한다"며 시민사회 대표가 50% 이상 참여하는 결정권 있는 위원회 구성을 약속했다. 그는 "낙동강수계법 개정을 통한 물이용부담금 면제와 피해보상 특별법 제정을 시정 핵심 과제로 추진하겠다고"고 덧붙였다. 해양쓰레기 대책으로는 총 30억 원 규모의 30t급 전용 정화선 조기 확보를 공약으로 내세웠다.

삼천포화력발전소 폐쇄에 따른 정의로운 전환 문제도 지역의 큰 고민거리다. 사진은 삼천포화력과 고성하이화력 전경.뉴스사천

삼천포화력발전소 폐쇄에 따른 정의로운 전환 문제에서도 두 후보의 온도차가 있었다. 더불어민주당 정국정 후보는 한국남동발전과 협력해 신재생에너지 클러스터를 조성하고, 폐부지 일부를 해안생태공원으로 재자연화해 시민에게 돌려주겠다고 밝혔다. 취임 직후 고성군수와 공동 TF를 구성하겠다는 구상도 제시했으며, "정의로운 전환 조례 제정에는 전적으로 동의한다"고 했다.

국민의힘 박동식 후보는 발전소 부지가 행정구역상 고성군 소재지임을 들어 "사천시 차원에서는 의견 제시나 조언 정도가 가능하다"는 현실론을 폈다. 노동자·소상공인 보호를 위한 정의로운 전환 조례에 관해서도 "조례안 내용에 따라 차후 검토하겠다"고 답했다.

지난 3월 말로 사업기간이 종료된 대진일반산단. 뉴스사천

대진일반산단 사후 처리 문제에 관한 해법도 달랐다. 대진산단은 올해 1월부터 토석 채취가 중단되고 지난 3월 말 사업 기간이 종료된 상태로, 사천시는 현재 사업시행자 지정 해제를 위한 청문 절차를 앞두고 있다. 차기 시장의 행정 의지가 처리 방향을 결정할 분수령이 된 셈이다. 민주당 정국정 후보는 "취임 즉시 사업시행자 지정 취소와 행정대집행을 통한 강제 원상복구를 실시하겠다"고 밝혔다. 국민의힘 박동식 후보는 "법령과 절차적 요건을 철저히 점검해 주민 피해가 최소화되는 방향으로 종합 검토하겠다"고 했다.

하늘에서 본 광포만 전경.뉴스사천

광포만 람사르 습지 등록과 자원순환·탄소중립 분야에서도 두 후보의 접근법은 엇갈렸다. 정국정 후보가 람사르 등록 추진 TF 즉시 구성, 2030년 생활폐기물 30% 감축, 공공청사 RE100 전환 등 구체적 수치와 시한을 내걸었다면, 박동식 후보는 기존 행정 성과를 토대로 재정 여건과 경제적 타당성을 고려한 단계적 접근을 강조했다.

사천환경운동연합 최진정 상임의장은 "정국정 후보의 답변에서는 환경단체 제안을 과감히 수용하는 적극성이 보였고, 박동식 후보의 답변에서는 기존 행정의 연속성과 실무적 한계를 고려한 신중함이 묻어났다"고 평가했다. 그러면서 "어떤 후보의 비전이 사천의 미래에 부합하는지는 시민들이 판단할 몫"이라고 밝혔다.
덧붙이는 글 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.
#뉴스사천

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
뉴스사천 강무성 (news43) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1833 첫화부터 읽기>
이전글 국민의힘 세종시당 '자전거 선대위' 출범