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6·3 지방선거를 앞두고, 사천지역 환경단체가 사천시장 후보들을 상대로 기후·환경 분야 정책 질의를 하고 최근 답변을 공개했다. 두 후보 모두 지역 환경 현안의 심각성에는 공감했지만, 해법을 두고는 입장 차를 보였다. 사진 왼쪽부터 정국정 더불어민주당 시장 후보와 박동식 국민의힘 시장 후보 .6·3 지방선거를 앞두고, 사천지역 환경단체가 사천시장 후보들을 상대로 기후·환경 분야 정책 질의를 하고 최근 답변을 공개했다. 두 후보 모두 지역 환경 현안의 심각성에는 공감했지만, 해법을 두고는 입장 차를 보였다.사천환경운동연합(상임의장 최진정)은 지난 13일 국민의힘 박동식 후보와 더불어민주당 정국정 후보에게 남강댐 방류 피해, 삼천포화력발전소 전환, 대진산단 백지화, 광포만 습지 보전, 자원순환, 탄소중립 등 7개 의제로 구성된 질의서를 발송하고 21일 답변 비교 분석 결과를 내놨다. 사천환경련은 이번 질의가 단순한 공약 검증을 넘어 당선 이후 약속 이행 여부를 시민사회가 검증하는 근거 자료로 활용하겠다는 취지임을 밝혔다.대체적으로 국민의힘 박동식 후보는 재임 기간 추진해온 행정 경험을 바탕으로 법령과 절차를 중시하는 신중한 입장을 밝혔다. 반면 더불어민주당 정국정 후보는 구체적인 시한과 행정 수단을 언급하며 환경단체의 요구를 폭넓게 수용하는 태도를 취했다.이번 환경 의제 가운데 가장 무게가 실린 것은 남강댐 방류 문제였다. 타 지역 홍수조절을 위해 사천만이 반세기 넘게 피해를 감수해왔다는 인식이 지역에 뿌리 깊고, 여름철 집중호우 때마다 방류와 함께 밀려드는 대량의 해양쓰레기도 어업과 생태계 피해로 이어지는 연결 고리를 이루고 있다.