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■ 고양빛의연대 추천 시민정책동행후보 명단 (총 16명)

- 고양시장 후보(2명) : 민경선(민주당), 송영주(진보당)

- 경기도의원 후보(4명) : 김해련(민주당), 이성한(민주당), 이기대(민주당), 고은정(민주당)

- 고양시의원 후보(10명) : 임홍열(민주당), 장영학(진보당), 박기병(민주당), 전민선(진보당), 공소자(민주당), 장윤정(민주당), 이종미(민주당), 신인선(민주당), 김미수(민주당), 최성원(민주당)

고양빛의연대 '시민정책동행후보' 출정 기자회견 22일 오전 일산문화광장에서 열린 기자회견에서 민경선(더불어민주당), 송영주(진보당) 고양시장 후보를 비롯한 출마자들이 결의를 다지고 있다.6.3 지방선거를 앞두고 고양지역 시민사회가 검증한 '시민정책동행후보' 16명이 출정식을 갖고 본격적인 정책 연대 행보를 시작했다.'2026 시민중심 지역주권회복 고양빛의연대(아래 고양빛의연대)'는 22일 오전 11시 30분, 일산문화광장에서 '시민정책동행후보 출정 기자회견'을 열었다.고양빛의연대는 지난 2월부터 지역 내 12개 시민사회단체와 함께 '10대 비전 10개 영역 40개 과제'를 수립했다. 이후 후보자들의 정책 수용도와 도덕성 검증을 거쳐 최종 16명의 후보(시장 2명, 도의원 4명, 시의원 10명)를 선정했다.더불어민주당 민경선 후보는 "2층 시장실을 1층으로 이전해 시민 접근성을 높이고, 간부회의 생중계와 분기별 타운홀 미팅을 통해 소통 행정을 실현하겠다"고 약속했다. 진보당 송영주 후보는 "지난 12.3 불법 비상계엄을 막아낸 시민의 힘으로 잔존 세력을 청산하고, 노동자가 존중받는 진보적 가치의 대전환을 고양에서부터 만들겠다"고 포부를 밝혔다.시·도의원 후보들의 발언도 이어졌다. 임홍열 시의원 후보는 현 시정을 "독단적 행정"이라며 견제 기능을 강화하겠다고 밝혔고, 전민선 시의원 후보는 "비정규직 노동자를 대변하는 시의원이 되겠다"고 다짐했다. 청년 박기병 시의원 후보는 "주민과 호흡하는 생활 밀착형 정치를 펼치겠다"고 강조했다.행사는 16명의 후보가 정책 이행 서약서에 함께하는 연대 퍼포먼스를 끝으로 마무리됐다.