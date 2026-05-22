국민의힘 세종시당

국민의힘 세종시당은 21일, 세종호수공원 내 노무현동산 일원에서 ‘자전거 선대위 출범식’을 하고 있다.제9회 전국동시지방선거의 공식 선거운동이 본격적으로 막을 올린 가운데, 국민의힘 세종시당이 '자전거 선거운동'이라는 이색 카드를 꺼내 들고 표심 잡기에 나섰다. 정쟁 대신 시민의 일상 속으로 깊숙이 파고들겠다는 취지다.국민의힘 세종시당은 공식 선거운동 시작일인 지난 21일, 세종호수공원 내 노무현동산 일원에서 '자전거 선대위 출범식'을 개최하고 행정수도 완성에 대한 의지와 시민 중심 선거운동의 출발을 알렸다.이날 출범식 장소로 택한 '노무현동산'은 행정수도 추진의 역사적 의미를 지닌 곳이다. 시당 측은 이곳에서 행사를 개최함으로써 세종시 완성에 대한 진정성과 책임을 여야를 넘어 시민들께 다시 한번 확고히 약속하겠다는 의지를 담았다고 설명했다.행사에는 이준배 세종시당위원장을 비롯해 최민호 세종시장 후보, 시의원 후보자 전원 및 선거운동원들이 참석해 결의를 다졌다. 시의원 후보 대표로 나선 문찬우(아름동)·정영원(집현동) 후보는 결의문을 통해 "행정수도 완성은 정치적 구호가 아닌 실천의 과제"라며 "정쟁과 계산이 아닌 시민의 삶과 세종의 미래를 진심으로 고민하며 끝까지 책임을 다하겠다"고 다짐했다.이날 출범식의 하이라이트는 최민호 세종시장 후보가 시민 현장으로 향하는 시의원 후보들과 한 명씩 손을 맞대며 격려하는 시간이었다. 격려를 마친 후보들은 유세차 대신 자전거에 올라타 세종시 곳곳의 민생 현장으로 출발했다.이준배 세종시당위원장은 "행정수도는 특정 정치세력의 과제가 아니라 세종시민 모두의 꿈이자 대한민국 균형발전의 과제"라고 강조하며, "국민의힘 세종시당은 현장에서 시민의 목소리를 직접 듣고 행동으로 답하는 선거운동을 이어가겠다"고 밝혔다.공식 선거운동 첫날부터 자전거를 타고 '낮은 자세'로 민생 행보를 시작한 국민의힘 세종시당의 현장 중심 정치가 이번 지방선거에서 세종시민들의 표심을 얼마나 움직일 수 있을지 귀추가 주목된다.