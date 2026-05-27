연합뉴스

서울 남산에서 바라본 도심 곳곳에 아파트가 빼곡히 들어서 있다.(자료 사진)서울 강남 아파트 100억 시대가 본격적으로 시작된 때는 지난해 3월부터다. 2025년 3월 27일, 서울 강남구 압구정동 현대 7차(전용면적 245.2㎡)가 115억 원에 팔렸다. 강남에서 주택법 적용을 받는 아파트(30세대 이상) 가격이 최초로 100억을 넘긴 거래였다. 이같은 강남 아파트 급등의 배경에는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보(당시 서울시장)의 뼈 아픈 '오판'이 있었다.오세훈 후보는 지난해 1월 14일 '규제 풀어 민생살리기 대토론회'에서 "특단의 시기에 선택됐던 토지거래허가제는 해제를 적극적으로 검토 중"이라며 "조금만 기다려주시면 조만간 생각을 정리해 발표하겠다"고 했다. 그로부터 한 달 뒤인 2월 12일 서울시는 서울 강남구 대치동과 삼성동, 청담동, 송파구 잠실동 일대 토지거래허가구역 지정을 해제했다. 오랜 기간 서울시장을 했던 오세훈 후보의 '판단'이 실행된 것이다.오 후보의 토지거래허가구역 해제는 서울 아파트 시장에 불을 질렀다. 아파트 신고가 거래가 폭증했다. <오마이뉴스>가 2022년 1월~2025년 12월 3년간 서울 아파트(1만6398개 단지) 실거래가 자료를 집계해본 결과, 2025년 3월 아파트 신고가 경신 거래는 1268건으로 나타났다. 특히 강남 아파트 신고가 거래가 급증했는데, 강남구 아파트 신고가 거래는 1월 59건에서 2월 176건, 3월 259건으로 늘었고, 서초구도 1월 49건, 2월 147건, 3월 208건을 기록했다.집값 급등이 계속되자 오세훈 후보는 결국 고개를 숙였다. 중앙정부와 서울시는 '주택시장 안정화 방안'을 통해 3월 24일부터 토지거래허가구역을 재지정하기로 발표했고, 오 후보는 이 자리에서 "토지거래허가구역 해제 이후 강남을 중심으로 부동산 시장의 변동성이 커졌다는 지적을 겸허히 받아들인다, 심려를 끼쳐드린 점, 시민 여러분께 송구스럽게 생각한다"고 말했다.스스로 오판임을 인정했지만, 이후로도 토지거래허가제와 관련한 그의 입장은 수시로 바뀐다.정부가 지난해 10월 서울 전역을 토지거래허가구역으로 지정하자, 오 후보는 서울시의회 시정 질문에서 공개적으로 이 정책을 비판하며, 해제를 검토해야 한다고 주장했다. 그는 지난해 11월 20일 서울시의회 시정질문에서 "사실 처음에 (서울 전역을 토지거래허가구역으로) 지정을 안 했어야 됐다, 최소화해야 됐다"면서 "지금 집값이 통계상 잡힌 걸로 나오지 않나, 그러면 지금 한번(토허제 해제를) 고려해볼 만한 시점이 됐다고 생각한다"고 말했다.그런데 이번 지방선거 기간인 5월 11일 오세훈 후보는 한국방송기자클럽 초청 토론회에서 자신의 토지거래허가제 해제 판단에 대해선 "한두 달 정도의 해프닝, 유일한 부동산 실책"이라고 했다. 지난해 11월에는 정부의 토지거래허가구역 지정을 비판하고 해제를 검토해야 한다고 했다가, 올해 5월 토지거래허가 해제가 실책이었다고 하는 등, 토지거래허가제와 관련한 오 후보의 생각은 명확히 정리하기 어렵다.