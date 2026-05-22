광명시민신문

국민의힘 광명지역 후보들은 제9회 전국동시지방선거 출정식을 열고 필승을 다짐했다.김정호 광명시장 후보는 출정 연설에서 "이번 선거 만큼은 지난 8년의 과오를 되새기지 않겠다는 각오로 이 자리에 섰다"며 "재건축·재개발을 체계적으로 추진해 현재 광명을 떠난 시민들도 다시 돌아올 수 있는 도시를 만들겠다"고 말했다.김 후보는 주요 공약도 제시했다. 그는 서울근로청소년복지관 부지에 추진 중인 지식산업센터 계획과 관련해 "전면 백지화하고 시민들을 위한 오페라하우스와 복지 공간으로 돌려드리겠다"고 밝혔다. 광명동굴 주변 17만 평 개발사업에 대해서는 "현대산업개발과의 계약을 해지하고 새로운 민간사업자를 통해 문화·복지 복합센터를 건립하겠다"고 말했다.교통 문제 해결 방안으로는 AI 기반 교통체계 도입을 제시했다. 김 후보는 "AI 교통체계와 교통 트램 시스템을 통해 광명시 전역의 교통 문제를 해결하겠다"고 밝혔다. 아울러 "광명은 30만 시대를 넘어 50만 시대로 가고 있다"며 "광명시흥 신도시에 종합운동장을 건설하고 전국대회를 유치할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.김 후보는 "광명을 바꾸기 위해서는 시장뿐 아니라 시·도의원 후보들의 당선도 필요하다"며 지지를 호소했다. 이어 "광명에는 여야가 따로 없다. 시민들이 눈치 보지 않는 광명을 만들겠다"고 강조했다.