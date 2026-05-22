▲국민의힘 광명지역 후보들은 제9회 전국동시지방선거 출정식을 열고 필승을 다짐했다.광명시민신문 국민의힘 광명지역 후보들이 21일 저녁 철산역 원형광장에서 제9회 전국동시지방선거 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 이날 출정식에는 김정호 광명시장 후보를 비롯해 광명시·경기도의원 후보들이 참석해 필승 의지를 다졌다. 출정식에는 광명시의원 후보로 김종오(2-가)·박덕수(2-나) 가선거구 후보, 김상겸(2-가)·이재한(2-나) 나선거구 후보, 설진서 다선거구 후보가 참석했다. 무투표 당선인인 김도연 후보와 최미영 후보도 함께 자리했다. 경기도의원 선거에 나선 백종진(1선거구), 이근우(2선거구), 이지석(3선거구), 정정자(4선거구) 후보도 참석했다. ▲국민의힘 광명지역 후보들은 제9회 전국동시지방선거 출정식을 열고 필승을 다짐했다.광명시민신문 김정호 광명시장 후보는 출정 연설에서 "이번 선거 만큼은 지난 8년의 과오를 되새기지 않겠다는 각오로 이 자리에 섰다"며 "재건축·재개발을 체계적으로 추진해 현재 광명을 떠난 시민들도 다시 돌아올 수 있는 도시를 만들겠다"고 말했다. 김 후보는 주요 공약도 제시했다. 그는 서울근로청소년복지관 부지에 추진 중인 지식산업센터 계획과 관련해 "전면 백지화하고 시민들을 위한 오페라하우스와 복지 공간으로 돌려드리겠다"고 밝혔다. 광명동굴 주변 17만 평 개발사업에 대해서는 "현대산업개발과의 계약을 해지하고 새로운 민간사업자를 통해 문화·복지 복합센터를 건립하겠다"고 말했다. 교통 문제 해결 방안으로는 AI 기반 교통체계 도입을 제시했다. 김 후보는 "AI 교통체계와 교통 트램 시스템을 통해 광명시 전역의 교통 문제를 해결하겠다"고 밝혔다. 아울러 "광명은 30만 시대를 넘어 50만 시대로 가고 있다"며 "광명시흥 신도시에 종합운동장을 건설하고 전국대회를 유치할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 김 후보는 "광명을 바꾸기 위해서는 시장뿐 아니라 시·도의원 후보들의 당선도 필요하다"며 지지를 호소했다. 이어 "광명에는 여야가 따로 없다. 시민들이 눈치 보지 않는 광명을 만들겠다"고 강조했다. ▲김정호 국민의힘 광명시장 후보광명시민신문 덧붙이는 글 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다. #국민의힘 #광명시 #선거출정식 구독하기 6.3 지방선거 이전글 정의당 이인선 비례후보 "노동소득만으로 살만한 충북 만들겠다" 다음글 3선 도전 강은희 "대구는 교실 혁신 중... 공교육 더 강화하겠다" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 신성은 (kmtimes) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1829 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 정의당 이인선 비례후보 "노동소득만으로 살만한 충북 만들겠다" 3선 도전 강은희 "대구는 교실 혁신 중... 공교육 더 강화하겠다" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크