조정훈

대구시교육감 3선에 도전하는 강은희 후보.대구교육감 3선에 도전하는 강은희 후보가 자신의 임기 동안 공교육의 새로운 패러다임을 도입한 것이 핵심 성과라며 국제 바칼로레아(IB·International Baccalaureate) 교육 도입으로 교실 수업에서 혁신이 일어나고 있다고 평가했다.지난 19일 자신의 선거사무소에서 만난 강 후보는 "IB를 도입한 학교뿐만 아니라 일반 학교에도 상당히 영향을 주고 있다"며 "대구는 전반적으로 교실 수업의 혁신이 일어나고 있다는 것이 자타가 평가하는 중요한 부분"이라고 밝혔다.그는 인생에서 가장 보람 있었던 직업으로 교육감을 꼽았고 또 교육감 임기 중 IB교육을 도입한 것을 성과라고 했다. 그러면서 IB교육을 한국형 바칼로레아(KB) 교육으로 승화시키겠다는 구상을 제시했다. 대구에서 시작한 교육 혁신 모델을 한국형 공교육 체계로 발전시키겠다는 것이다.오는 6월 3일 지방선거와 함께 치러지는 교육감 선거에서 IB교육은 가장 큰 화두로 떠오르고 있다. 진보교육감 후보로 나선 임성무 후보는 현재 우리날라 교육과정이 선진국과 비교해도 좋은 장점을 가지고 있기 때문에 현재의 교육과정에 충실해야 한다고 강조하고 있고 서중현 후보는 IB교육이 특권교육이라며 폐지를 주장하고 있기 때문이다.하지만 강 후보는 "IB는 단순히 활동을 많이 하는 수업이 아니라 깊이 있는 개념 기반 탐구 학습을 가능하게 하는 매우 구체적인 플랫폼"이라며 "IB의 핵심은 학생 주도 학습의 구체화"라고 주장했다.그는 "국가교육과정 총론에도 '자기관리 역량'이 제시돼 있지만 실제 교실에서 이를 어떻게 구현할지 방법론은 부족했다"며 "반면 IB는 토론과 발표, 경청, 시간 관리 같은 학습 과정을 세밀하게 조화해 학생이 자기주도적으로 학습할 수 있도록 만든다"고 강조했다.예를 들어 토론시간 제한을 두고 학생들이 스스로 결론을 도출하게 하거나 다른 학생 발표를 얼마나 잘 경청했는지까지 학습 과정 속에 평가 요소로 반영한다는 것이다. 그러면서 "IB는 단순히 교사 개인 역량에 기대는 수업이 아니라 학교 문화 자체를 바꾸는 플랫폼"이라며 "교사들에게도 매우 구체적인 교수법 자료와 연수 체계를 제공한다"고 설명했다.IB를 둘러싼 가장 큰 논쟁 중 하나는 대학 입시와의 관계이다. IB교육 중심의 수업이 수능 중심 평가와 총돌할 수 있다는 우려다. 강 후보는 "초기에는 수능 시험에서 다소 불리할 수 있다는 걱정이 있었다"고 인정하면서도 "현재 IB 학생들이 수시 전형을 통해 원하는 대학에 충분히 진학하고 있고 대학에서도 학습 능력과 적응력이 매우 좋다는 평가를 받고 있다"고 말했다.반면 상대 후보들이 제기하는 '특권 교육' 비판에 대해 그는 "국제학교처럼 수천만 원의 학비를 내는 교육이 대구 공교육 안에서 무상으로 운영되는 프로그램"이라며 "지금 대구에 있는 IB 학교는 특정 지역에 쏠려 있지 않다"고 반박했다.강 후보는 "교육 환경이 상대적으로 열악한 지역에 IB를 집중적으로 배치하면서 교육 격차를 줄이는 역할을 하고 있다"며 "군위는 유치원부터 고등학교까지 IB 체계를 도입했고 타 지역에서 전입까지 올 정도록 교육력이 향상되고 있다"고 말했다.그는 IB 예산 논란에 대해서도 "과장된 비판"이라며 "IB 학교가 국제본부에 지급하는 라이선스 비용은 싱가포르 달러 기준으로 약 1000 달러 수준"이라고 강조했다. 그러면서 "단순 라이선스 비용이 아니라 교사들이 풍부한 교육 자료와 교수법 자료를 제공받는 비용"이라며 "IB 학교에 일부 연수비와 운영비를 지원하지만 다른 미래학교·선도학교와 큰 차이가 없다. 특별히 과도한 지원이 이뤄지는 것은 아니다"라고 주장했다.강은희 후보는 IB를 넘어 한국형 미래교육 플랫폼인 'KB(Korean Baccalaureate)'로 바꾸겠다는 입장을 나타냈다.그는 "IB가 국제형 입시 체계라면 KB는 한국형 학습 체계"라며 "입시를 당장 바꾸겠다는 것이 아니라 교육 활동과수업 체계를 변화시키는 것이 핵심"이라고 말했다. 이를 위해 대구시교육청이 이미 '대구 미래역량 교육과정 각론'을 만들었고 이를 발전시켜 KB 가이드북과 인증 체계를 구축하고 있다고 밝혔다.그러면서 "IB가 관심학교·후보학교·인증학교 과정을 거쳤듯 KB도 통일한 절차를 거칠 예정"이라며 "교원 연수 체계와 논·서술형 평가 체계까지 포함된 새로운 교육 플랫폼이 될 것"이라고 자신했다.대구에서 먼저 KB를 추진하는 이유에 대해 강 후보는 "IB 역시 초기에 교육부와 전국 시도교육청이 함께 추진했다면 도입이 어려웠을 것"이라며 "대구가 먼저 만들고 검증받는 방식이 가장 현실적"이라고 설명했다. 그는 "대구가 만들고 타 시도와 교육부가 검증하기를 자신 있게 말씀드리고 싶다"고 말했다.