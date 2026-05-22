뉴스피치 김이연심 기자

지난 15일 ‘뉴스피치 물음표’가 만난 이재준 후보오는 6.3 지방선거를 앞두고 세종시의 대표적인 주거 중심지인 고운동(제11선거구)에 주민들의 이목이 쏠리고 있다. 1번 국도와 인접해 있고 아동·청소년을 비롯한 젊은 층의 비중이 높은 이곳은, 화려한 신도심의 외형 뒤로 '대중교통 사각지대 해소'와 '안전한 통학로 확보'라는 일상 속 난제들이 산적해 있다.이 생활 밀착형 과제들을 해결하기 위해, 오랜 시간 생활체육 현장에서 주민들과 호흡하며 실무 능력을 다져온 인물이 도전장을 냈다. 당내 경선에서 현역 의원을 꺾고 본선 무대에 당당히 출사표를 던진 더불어민주당 이재준 후보다.지난 15일 '뉴스피치 물음표'가 만난 이재준 시의원 후보는 세종시공공스포츠클럽 사무국장을 역임하며 연간 8만 명이 넘는 시민들의 체육 활동과 공공 조직을 성공적으로 이끌어온 실무 전문가다. 이 후보는 "그동안 다져온 행정력과 실무 능력을 바탕으로 시민이 몸으로 체감하는 정치를 하겠다"며, "교통, 건강, 생활체육, 청소년 정책 등 일상과 가장 가까운 문제 해결에 집중하겠다"고 포부를 밝혔다.그의 가장 큰 강점은 스포츠와 도시행정을 아우르는 전문성이다. 대학에서 사회체육학과 도시행정학을 공부하며 스포츠와 도시의 접점을 고민해 왔다. 이 후보는 "스포츠는 주민을 하나로 모으는 강력한 힘이 있다"며 생활체육 활성화가 공동체 회복의 핵심 축이 될 수 있다고 강조한다.그가 정계에 입문한 계기도 현장의 목소리였다. 세종 정착 후 다양한 생활 민원을 접한 그는 "단순한 봉사나 활동만으로는 제도적 한계를 바꿀 수 없었다"며 "정책이 조금만 바뀌어도 시민이 체감하는 변화는 매우 크기에, 현장의 목소리를 바탕으로 제도권 안에서 실질적인 해법을 마련하고자 출마하게 됐다"고 밝혔다.