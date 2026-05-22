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26.05.22 17:25최종 업데이트 26.05.22 17:25
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지난 15일 ‘뉴스피치 물음표’가 만난 이재준 후보뉴스피치 김이연심 기자

오는 6.3 지방선거를 앞두고 세종시의 대표적인 주거 중심지인 고운동(제11선거구)에 주민들의 이목이 쏠리고 있다. 1번 국도와 인접해 있고 아동·청소년을 비롯한 젊은 층의 비중이 높은 이곳은, 화려한 신도심의 외형 뒤로 '대중교통 사각지대 해소'와 '안전한 통학로 확보'라는 일상 속 난제들이 산적해 있다.

이 생활 밀착형 과제들을 해결하기 위해, 오랜 시간 생활체육 현장에서 주민들과 호흡하며 실무 능력을 다져온 인물이 도전장을 냈다. 당내 경선에서 현역 의원을 꺾고 본선 무대에 당당히 출사표를 던진 더불어민주당 이재준 후보다.

지난 15일 '뉴스피치 물음표'가 만난 이재준 시의원 후보는 세종시공공스포츠클럽 사무국장을 역임하며 연간 8만 명이 넘는 시민들의 체육 활동과 공공 조직을 성공적으로 이끌어온 실무 전문가다. 이 후보는 "그동안 다져온 행정력과 실무 능력을 바탕으로 시민이 몸으로 체감하는 정치를 하겠다"며, "교통, 건강, 생활체육, 청소년 정책 등 일상과 가장 가까운 문제 해결에 집중하겠다"고 포부를 밝혔다.

그의 가장 큰 강점은 스포츠와 도시행정을 아우르는 전문성이다. 대학에서 사회체육학과 도시행정학을 공부하며 스포츠와 도시의 접점을 고민해 왔다. 이 후보는 "스포츠는 주민을 하나로 모으는 강력한 힘이 있다"며 생활체육 활성화가 공동체 회복의 핵심 축이 될 수 있다고 강조한다.

그가 정계에 입문한 계기도 현장의 목소리였다. 세종 정착 후 다양한 생활 민원을 접한 그는 "단순한 봉사나 활동만으로는 제도적 한계를 바꿀 수 없었다"며 "정책이 조금만 바뀌어도 시민이 체감하는 변화는 매우 크기에, 현장의 목소리를 바탕으로 제도권 안에서 실질적인 해법을 마련하고자 출마하게 됐다"고 밝혔다.

고운동 초등학교 어린이와 눈높이를 맞추고 인사를 나누고 있는 이재준 후보이재준 후보 캠프

'교통·안전·힐링' 품은 고운동 책임질 것

이 후보가 제시하는 고운동 핵심 공약은 '3대 교통환경개선 공약'과 '4대 고운동 힐링라이프 공약'로 요약된다. 우선 3대 교통환경개선 공약으로는 ▲'고운동 전 지역 BRT 10분 내외 연계' 순환형 교통체계 구축 ▲고운초등학교 앞 안전한 승하차 베이존 설치 및 상가 주변 포켓차로 설치 ▲과속방지턱과 고원식 횡단보도 시설 개선 등 사통팔달 쾌적한 도로 환경 조성을 약속했다.

주민 일상에 활력을 불어넣을 4대 힐링라이프 공약으로는 ▲지역 상권 연계 특화 거리 조성 ▲실개천 야간 수중 조명 및 포토존 설치로 '빛의 산책로' 조성 ▲고운뜰공원 전망대 오름길 등 편의시설 도입 ▲배수지 오버워터를 활용한 사계절 테마시설(여름 물놀이장·겨울 스케이트장) 구축을 제시했다.

세종시 전체 현안으로는 청소년 자살률 문제를 언급하며 '공간 복지'를 대안으로 내놨다. 복합커뮤니티센터(복컴) 유휴공간에 AI·e스포츠 체험관을 만들고, 아이들의 건강 활동을 지역화폐(여민전)나 시설 이용료로 환원하는 '세종형 건강 포인트 통합 플랫폼'을 구축한다는 구상이다.

아울러 세종시가 스포츠 도시로 도약할 수 있도록, 도심 교통 마비 우려가 있는 대평동 종합운동장 부지 대신 고운동 외곽 LH 유보지를 활용해 문화·휴식·숙박 기능이 결합된 '메가 복합 체육 거점'을 장기적 관점에서 재배치해야 한다고 제안했다.

그동안 수많은 민원을 해결하며 현장 내공을 쌓아온 그는 "화가 나서 찾아온 시민이라도 피하지 않고 끝까지 듣다 보면 마음을 연다"라며, 의회에서도 '민원을 무서워하지 않는 정치인'이 되겠다고 다짐했다.

자신을 표현하는 단어로 '책임감'을 꼽은 이재준 후보는 "정치는 결국 약속을 지키는 일"이라며, "선거 때만 반짝하는 정치인이 아니라 변함없는 자세로 고운동 주민들과의 약속을 끝까지 책임지는 시의원이 되겠다"고 지지를 호소했다.

이재준 후보가 '고운동 찐일꾼, 이제는 이재준'을 슬로건으로 내걸고 세종시의원 선거에 나섰다.뉴스피치 김이연심 기자
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #세종시의회 #이재준 #고운동 #뉴스피치

6.3 지방선거
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