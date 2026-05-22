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민경선 고양시장 후보가 김성회 국회의원에게 파란색 옷을 입혀주고 있다.민경선후보캠프
6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날, 민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 일산문화광장에서 대규모 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 파란 물결로 가득 찬 광장에는 지역 국회의원과 시·도의원 후보, 당원, 지지자들이 대거 집결했으며, 민경선 후보는 "정체된 도시 고양을 다시 뛰게 하겠다"고 출사표를 던졌다.
지난 21일 열린 출정식에서 가장 눈길을 끈 장면은 '선거운동복 전달식'이었다. 통상 지도부나 선대위가 후보에게 옷을 입혀주던 관례를 뒤집어, 민경선 후보가 직접 김성회·이기헌·김영환 국회의원에게 파란 점퍼를 입혀주는 방식으로 진행됐다.
민경선 후보가 의원들의 단추를 채워주고 포옹을 나누자, 광장에서는 환호가 쏟아졌다. 캠프 측은 이를 "모두가 같은 옷을 입고 같은 방향으로 함께 뛰겠다는 원팀 선거의 의지를 담은 퍼포먼스"라고 설명했다.
김성회·이기헌·김영환 국회의원 총출동… "고양시정 교체의 적임자"
지역 국회의원들의 지원 유세도 이어졌다. 김성회 의원은 "이재명 정부의 성과를 고양시도 함께 나누려면 시장 선거 승리가 무엇보다 중요하다"며 결집을 호소했다.
이기헌 의원은 "이번 지방선거는 고양시를 시민에게 다시 돌려드리는 선거"라며 시장 후보와 광역·기초의원 후보들의 유기적 연대를 강조했다. 김영환 의원은 경제자유구역 확충, 교통망 개선, 킨텍스 및 고양아레나 개발 등 주요 현안을 나열하며 "이 성장 동력을 이끌 실력과 경험을 갖춘 적임자는 민경선 후보뿐"이라고 힘을 실었다.