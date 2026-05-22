민경선후보캠프

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 김성회 국회의원과 덕양노인종합복지관에서 배식 봉사를 하고 있다.출정식에 앞서 민경선 후보는 오전 유세를 마친 뒤 점심시간을 활용해 덕양구 덕양노인종합복지관을 찾아 배식 봉사에 직접 참여했다. 배식을 마친 뒤에는 어르신들과 한 상에서 식사하며 현장 애로사항을 청취했고, 이어 일산서구 대화노인종합복지관도 방문해 복지관 관계자들의 목소리를 수렴했다.민 후보의 복지관 방문은 단순한 선거용 이벤트로 보기 어렵다. 현재 고양시는 만 65세 이상 노인 인구가 전체의 18%인 19만 명을 넘어서며 초고령사회 진입을 목전에 두고 있다. 그러나 시 전역의 노인종합복지관은 덕양구·일산동구·일산서구에 각 1개씩, 총 3곳에 불과하다. 복지관 관계자는 "복지관별로 하루 이용 어르신이 3,000명에 달하고 계속 증가하는 추세"라며 "과밀화 해소를 위한 시설 확대와 서비스 질 개선이 매우 절실하다"고 호소했다.민경선 후보는 "고령화 속도에 비해 어르신 복지 인프라가 턱없이 부족하다는 점을 통감한다"며 노인종합복지관 확대와 관련 예산의 대폭 증액을 약속했다. 이어 "단순한 시설 확충에 그치지 않고 어르신 개인마다 실질적인 도움이 되는 맞춤형 돌봄 서비스를 도입해 전반적인 복지 시스템을 획기적으로 개선하겠다"고 강조했다.이제 관건은 공약의 신뢰도다. 복지관 확대, 출퇴근 단축, 미래산업 클러스터, 맞춤형 돌봄은 모두 중장기적 재원과 광역 행정의 협력 없이는 실현이 어려운 과제들이다. 선거운동 첫날 현장 배식봉사로 보여준 공감 능력만큼이나 구체적인 실행 경로를 유권자 앞에 제시하는 것이 앞으로의 과제다. 고양시 107만 유권자의 선택이 주목된다.