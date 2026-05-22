부산CBS 유튜브 갈무리

"(박 후보 공약에서) 조달 방안을 종합해 보면 결국 연간 확보 가능한 재원이 한 900억 원 정도 됩니다. 청년 한 명에게 1억 원을 만들려면 본인 적립 3천만 원을 빼고 시 재정하고 기금에서 1인당 7천만 원을 부담해야 하는데, 900억을 7천만 원으로 나누면 1년에 한 1286명 됩니다."

"(부산에 청년이) 79만 명이 있습니다. 20세에서 39세까지 그 가운데에서 처음에는 긴가민가해서 한 20~30%밖에 참여 안 하겠지만, 시간이 갈수록 참여율이 50~60% 늘면서 거의 모든 청년이 참여할 수 있는 프로그램이라고 생각합니다. 시뮬레이션 테스트를 다 거쳤습니다."

전재수 더불어민주당 후보, 박형준 국민의힘 후보가 참석한 가운데 22일 부산CBS 부산시장 선거 후보자 초청 토론회가 진행되고 있다.22일 부산CBS가 주최한 부산시장 선거 후보자 초청 토론회에서 탈환을 노리는 전재수 더불어민주당 후보와 수성에 나선 박형준 국민의힘 후보가 청년 정책을 놓고 충돌했다. 박 후보의 1호 공약인 '복합소득, 청년 1억 원'이 논쟁이 됐는데, 전 후보가 이를 비판하고 박 후보가 반박하는 장면이 펼쳐졌다.이날 토론회 초반만 해도 전 후보와 박 후보는 부산 대표 음식 양자택일에서 나란히 '돼지국밥'을 꼽으며 모처럼 입을 맞췄다. 그런데 이런 분위기는 오래가지 않았다. 상대의 핵심 공약을 둘러싸고 견해차가 크게 갈렸다. 서로 "무책임하다", "계산이 틀렸다"를 주고받으며 각각 공격과 방어에 나섰다.전 후보는 주도권 토론에서 박 후보의 '청년 1억' 만들기 공약의 현실성을 강하게 비판했다. 그는 따져보니 "실제로 매년 혜택을 받을 수 있는 청년이 얼마 되지 않는다"라며 평균 1천 명 중 한두 명 정도의 소수만 이득을 본다는 점을 문제 삼았다. 이른바 "로또를 파는 게 아니냐"라는 지적이다.계산상 부산 전체 청년 약 79만 명 가운데 0.18%만 혜택받는 정책이라고 본 전 후보는 복리 수익을 내는 것도 비현실적이라고 꼬집었다. 그는 "10년간 복리 수익률 4.5%는 만만치 않다. 안정적으로 계속 1년도 거르지 않고 복리를 한다? 현실 가능하지 않다"라고 문제점을 짚었다.그러자 박 후보가 고개를 저으며 반격했다. 그는 "계산이 틀렸다. 어떻게 0.18%만 하겠느냐. 25만 원을 기준으로 20만 원, 30만 원, 10만 원 낼 사람도 있다"라며 "거기에 따라 설계가 다 다르다. 받는 혜택이 워낙 크기 때문에 많은 청년들이 참여할 거라고 생각한다"고 구체적 설명에 나섰다.박 후보는 전 후보가 공약을 겉핥기식으로 보고 있다며 시 지원과 청년들의 '불입' 말고도 금융투자가 뒷받침된다는 점을 분명히 했다. 그는 "이 정도 수준 규모의 프로젝트 같으면, 금융 기관들도 초기 투자를 한다. 부산시도 시드머니를 대고, 펀드 운용을 통해서 수익이 나올 것"이라고 긍정적인 전망을 내놨다.전 후보는 이에 동의하지 않았다. 이런 식의 지원보단 일자리 증가에 힘을 줘야 한다는 게 그의 입장이다. 전 후보는 "10년 동안 안정적 연봉 1억짜리 일자리, 고부가가치 일자리의 틀을 만드는 것을 우선순위에 둬야 한다"라며 "그래서 제가 해수부 이전과 HMM 본사 이전 등 해양수도 부산을 말씀드리고 있다. 청년들은 시혜성으로 배푸는 건 원하지 않을 것"이라고 다른 의견을 제시했다.하지만 박 후보는 전 후보가 억지 비판을 한다고 했다. '청년 1억 만들기'의 다수 혜택을 거듭 강조한 그는 "부산의 SOC(사회간접자본)이나 공공투자 개발 가운데 수익을 낼 수 있는 많은 부분이 있다. 민간투자를 하면 투자자에게 수익이 간다 대장동처럼, 이런 거를 청년들에게 돌려주겠다는 것"이라며 "수백 번 시뮬레이션, 전문가 토론을 거쳤다"라고 실현을 자신했다.젊은 유권자를 상대로 한 박 후보의 1호 공약인 '복합소득, 청년 1억'은 지난달 발표했다. 19세에서 29세까지 청년 신청자가 매월 25만 원씩 10년을 저축하면, 1억 원 정도를 손에 쥐게 하겠단 구상으로 시 지원과 기금운용 수익 등으로 꾸려진다. 이를 두고 스스로 자산을 형성하는 개념이어서 이 대통령 등이 주창해 온 기본소득과는 의도 자체가 다르다고 박 후보는 주장한다.