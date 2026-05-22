충북인뉴스

"수구 정당 국민의힘과 중도 보수 정당 민주당의 거대 양당 체제 속에서 노동자와 소외계층의 목소리가 외면당하고 있다."

[이인선 후보 약력]

1964.9.25. 청주출생(61세)

주성초, 청주여중, 청주여고, 충북대학교 대학원 졸업 (정치학석사)

민주노동당 충북도당 사무처장, 민주노동당 혁신비대위원

진보신당 충북도당(준) 공동대표, 정의당 충북도당위원장

충북부도임대아파트공대위 집행위원장, 임대아파트전국회의 정책국장

경제민주화를위한동행 대표, 중부협동조합연합회 기획이사, 금융의사회적책임을위한연석회의 이사, 청주마을학교 대표

기호7번 이인선 정의당 충북도의회 비례후보정의당 충북도위원장을 지낸 이인선 후보가 충청북도의회 비례대표로 출마한다.이인선 후보는 민주노동당, 진보신당, 정의당으로 이어지는 진보정치 외길을 걸어온 충북지역의 대표적인 진보정치인이다.진보정치인답게 이인선 후보는 먼저 기후위기 문제를 꺼내 들었다.그는 "거대 양당 후보들은 반도체 공장과 데이터센터 유치에만 열을 올린다"며 "양당의 공약은 생태계 파괴와 난개발을 부추기는 행위"라고 비판했다.이 후보는 "반도체와 AI 산업은 막대한 물과 전력을 소모하며, 건설 이후 지역 일자리 창출 효과는 미미하다"며 "빚내서 휴일 없는 노동을 이어가는 충북 자영업자들에게 창업 컨설팅을 해주겠다는 공약은 도민을 우롱하는 처사"라고 날을 세웠다.이인선 후보는 교통 혁신: 충북의 대중교통 체계를 주민 맞춤형으로 재설계하고, 단계적 대중교통 무상화를 추진하겠다고 약속했다.또한 의료 공공성을 확보하기 위해 충북대병원, 청주의료원, 충주의료원 등 거점 병원들의 누적 적자와 상습 임금체불을 공공이 책임지고 해결해 '응급실 뺑뺑이'와 원정 치료 잔혹사를 끝내겠다고 강조했다.임대차 조정 및 표준기준 마련을 통해 소유주가 아니어도 안전하게 살 수 있는 주거 안정을 이룬다는 계획도 발표했다.이인선 후보는 석유화학 기반의 청주산단 등이 재생에너지 기반으로 전환하는 과정에서 노동자의 일자리를 지키기 위해 '정의로운 전환기금' 및 '지역상생기금' 조성도 약속했다.충북도청 내에 노동 전담부서를 설치해 노동자의 권익을 체계적으로 지원할 계획이다.자영업자 안전망도 강화한다는 구상이다. 대전에 이어 전국 2위를 기록한 충북 자영업자 대출 증가율 문제를 해결하기 위해 고용보험, 산재보험, 상병수당 등 사회안전망에 대한 공공 지원 체계를 구축하겠다고 약속했다.플랫폼 대기업의 갑질을 규제하고, 대형유통기업과 빅테크 기업에 지역기여금을 의무화하는 '지역재투자조례'를 법제화 할 것도 공약했다.이인선 후보는 과거 부도임대아파트 공동대책위원회, 임대아파트전국회의, 경제민주화를 위한 동행 등에서 활동한 민생정치로 이름을 알렸다..그는 "충북도정의 주요 의사결정에 당사자와 다양한 이해관계자의 참여를 보장하는 민주적 시스템을 구축하겠다"며 "미래와 노후 불안에 대한 정책이 고작 주식투자인 나라에는 미래가 없다. 노동소득만으로도 당당히 살 수 있는 공존의 충북 공동체를 만들겠다"고 포부를 밝혔다.