김효숙 후보 블로그

김효숙 예비후보가 나성동 및 어진동 주민을 대상으로 아침인사를 하고 있다.더불어민주당 김효숙 세종시의원 후보(제8선거구, 어진·나성동)가 22일 지역구 최대 현안인 상가 공실 해결과 아동·청소년 복지 강화를 골자로 한 생활 밀착형 공약을 발표하며 본격적인 표심 잡기에 나섰다. 지난 4년간의 의정활동 경험을 강조해 온 김 후보는 이번 공약을 통해 지역 경제 활성화와 정주 여건 개선을 동시에 달성하겠다는 구상이다.김 후보가 내세운 제1순위 과제는 세종시의 고질적인 문제인 상가 공실 해소다. 이를 위해 지역 특성에 맞춘 '투트랙 전략'을 제시했다. 먼저 상업 중심지인 나성동은 최근 유치한 신도심 창업보육 공간을 고도화해 창업 활성화의 원년으로 삼고, 일대에 창업특화거리를 조성하겠다고 약속했다.아울러 비어있는 상가를 소극장 등 문화예술 공간으로 활용해 시민들의 문화적 갈증을 해소하겠다는 계획이다. 반면 정부세종청사와 인접한 어진동 상가 공실은 행정도시로서의 지리적 특성을 극대화해 공공기관 유치에 총력을 다할 방침이다.전국에서 가장 젊은 도시라는 타이틀에 걸맞게 아동·청소년이 행복한 정주 여건을 만들겠다는 포부도 더했다. 김 후보는 아이들이 마음 놓고 놀 수 있는 인프라가 부족하다는 현장의 목소리를 반영해, 복합커뮤니티센터 내 청소년 전용 공간을 확보하고 맞춤형 프로그램을 운영하겠다고 공언했다.안전한 교육 환경과 체육 인프라 확충 방안도 구체화했다. 학부모들이 안심할 수 있도록 나성초등학교 앞 속도 제한 조치를 강화하고, 연양초등학교 통학로에는 안전 시설물을 보강해 안전한 등하굣길을 확보하겠다는 구상이다. 또한 학생들이 지역 내에서 전문 선수로 성장할 수 있도록 학교 운동부의 종목별 선수를 양성하고, 건강한 체육 문화를 위한 기반 시설을 조성하겠다고 덧붙였다.지역 정가에서는 이번 공약에 대해 김 후보가 의정활동을 통해 축적한 현안 이해도가 고스란히 반영됐다는 평가를 내놓고 있다.김 후보 캠프 관계자는 "이번 어진·나성동 맞춤형 공약 발표를 시작으로 실현 가능한 추가 공약들을 릴레이 형식으로 계속해서 선보일 예정"이라고 전했다.