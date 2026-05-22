충북인뉴스

윤건영 충북교육감 후보와 정영철(국민의힘) 영동군수 후보가 선관위가 금지한 ‘교육감 후보자가 정당 소속 후보자와 정책연대를 하거나 이를 공표한 행위’를 위반한 혐의로 피소됐다.윤건영 충북교육감 후보와 정영철(국민의힘) 영동군수 후보가 선관위가 금지한 '교육감 후보자가 정당 소속 후보자와 정책연대를 하거나 이를 공표한 행위'를 한 혐의로 고발 당했다.20일 김성근 충북교육감 후보 선대위 관계자는 윤건영 후보와 정영철 후보를 '지방교육자치에 관한 법률'을 위반한 혐의로 청주상당서에 고발장을 제출했다.이에 앞서 지난 19일 윤건영 후보는 정영철 후보 사무실에서 △국악 특성화 중·고등학교 설립 △면지역 작은학교 살리기 △학교폭력 예방 및 상담 지원센터 운영 지원 등을 담은 정책연대 협약을 체결했다.이들은 해당 내용이 담긴 정책연대 협약서에 날인한 뒤 기념촬영까지 마쳤다. 또 정책연대 협약을 맺었다는 내용의 보도자료를 작성해 언론에 배포했다.이에 대해 김성근 후보 캠프 측은 윤건영 후보가 국민의힘 소속인 정영철 영동군수 후보와 체결한 정책연대 협약은 교육자치법을 명백하게 위반했다며 선관위에 신고하고, 경찰에 고발장을 접수했다.현행 교육자치법 제46조 제3항은 "후보자는 특정 정당을 지지·반대하거나 특정 정당으로부터 지지·추천 받고 있음을 표방(당원경력의 표시를 포함한다)하여서는 아니 된다"라고 규정하고 있다.선관위가 제작 배포한 '제9회 전국동시지방선거 정치관계법 사례 예시집' 214쪽에도 "교육감 후보자가 정당 소속 후보자와 정책 연대를 하거나 이를 공표하는 행위를 해서는 안된다"라고 적시하고 있다.논란이 일자 윤건영 후보와 정영철 후보는 정책 연대를 철회했다고 해명했다.윤건영 후보 측은 "지난 19일 정영철 영동군수 후보와 윤건영 후보의 정책연대 협약은 특정 후보와의 연대가 아니라 영동 지역 교육현안 해결 등을 위해 노력하자는 정 후보 측의 요청으로 추진한 것"이라며 "이번 협약과 관련해 지방교육자치법에 관한 법률 위반 논란을 빚은 점에 대해 송구스럽게 생각한다"라고 밝혔다.정영철 후보도 21일 "미래 우수인재를 양성하고, 지역 학생 복지 향상을 위한 순수한 뜻으로 협약을 했지만, 선거법상 교육감의 정치 중립 의무가 있음을 인지하지 못해 이뤄진 일로 앞으로 더 선거법 준수에 노력하겠다"라고 전했다.