박정훈

6·3 지방선거를 앞둔 경기 광주지역 선거판이 권역별 현안과 생활밀착형 이슈를 중심으로 빠르게 달아오르고 있다. 경기도의원 선거는 더불어민주당과 국민의힘의 양자 대결로 압축된 반면, 시의원 선거는 일부 지역 무투표 당선과 다자 구도가 혼재되며 지역별 분위기가 크게 엇갈리는 모습이다.제1선거구(퇴촌·남종·남한산성·탄벌·송정)는 최보라 후보와 김동균 후보가 맞붙는다. 팔당 규제와 농촌지역 기반시설 확충, 남한산성 관광벨트 조성 등이 주요 쟁점으로 떠오르고 있다. 지역에서는 "개발보다 정주여건 개선 요구가 크다"는 분위기와 함께 농촌 표심 향방이 승부를 가를 변수라는 분석이 나온다.제2선거구(쌍령·경안·광남1·2)는 현역인 임창휘 후보와 국민의힘 김민석 후보가 경쟁한다. 경안 원도심 재생과 광남권 교통난, 생활체육 인프라 문제가 핵심 이슈다. 민주당은 현역 프리미엄과 의정 경험을 강조하고 있고, 국민의힘은 조직 재정비 이후 보수 결집에 기대를 걸고 있다.제3선거구(오포1·2·신현·능평)는 이번 지방선거 최대 격전지 중 하나로 꼽힌다. 민주당 이자형 후보와 국민의힘 오창준 후보가 재선 대결을 펼친다. 태재고개 교통체증과 오포권 과밀 개발 문제가 지역 최대 현안으로 꼽히며, 신현·능평 지역 주민들의 생활 불만이 선거 변수로 작용할 가능성이 크다.제4선거구(초월·곤지암·도척)는 민주당 김미경 후보와 국민의힘 이주훈 후보가 맞붙는다. 수광선과 산업단지 개발, 중남부권 교통망 확충 문제가 주요 의제로 떠오르고 있으며, 농촌지역 개발 방향과 균형발전 문제가 표심을 좌우할 전망이다.반면 기초의원 선거는 일부 지역에서 경쟁 자체가 사라졌다. 전체 지역구 의석 10석 가운데 절반인 5석이 무투표 당선으로 결정되면서 유권자 선택권이 제한됐다는 비판도 나온다.다선거구(오포1·2·신현·능평)는 박지현, 황소제, 최서윤 후보가 무투표 당선됐고, 라선거구(초월·곤지암·도척) 역시 박상영 후보와 이강섭 후보만 등록해 경쟁 없이 의회 입성이 확정됐다.실제 관심은 가·나선거구에 집중되고 있다.