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26.05.22 16:34최종 업데이트 26.05.22 17:53
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6·3 지방선거를 앞둔 경기 광주지역 선거판이 권역별 현안과 생활밀착형 이슈를 중심으로 빠르게 달아오르고 있다. 경기도의원 선거는 더불어민주당과 국민의힘의 양자 대결로 압축된 반면, 시의원 선거는 일부 지역 무투표 당선과 다자 구도가 혼재되며 지역별 분위기가 크게 엇갈리는 모습이다. 사진은 경기광주 민주당과 국민의힘 합동 유세 모습.박정훈

6·3 지방선거를 앞둔 경기 광주지역 선거판이 권역별 현안과 생활밀착형 이슈를 중심으로 빠르게 달아오르고 있다. 경기도의원 선거는 더불어민주당과 국민의힘의 양자 대결로 압축된 반면, 시의원 선거는 일부 지역 무투표 당선과 다자 구도가 혼재되며 지역별 분위기가 크게 엇갈리는 모습이다.

특히 시의원 선거는 단순 정당 대결을 넘어 주차난과 교통 체증, 학교 신설, 생활 SOC, 원도심 재생 같은 생활 현안이 직접 맞물리면서 유권자들의 체감도가 어느 때보다 높다는 평가가 나온다.

광주시 경기도의원 선거는 4개 선거구 모두 민주당과 국민의힘 후보 간 일대일 구도로 치러진다.

6·3 지방선거를 앞둔 경기 광주지역 선거판이 권역별 현안과 생활밀착형 이슈를 중심으로 빠르게 달아오르고 있다. 경기도의원 선거는 더불어민주당과 국민의힘의 양자 대결로 압축된 반면, 시의원 선거는 일부 지역 무투표 당선과 다자 구도가 혼재되며 지역별 분위기가 크게 엇갈리는 모습이다.박정훈

제1선거구(퇴촌·남종·남한산성·탄벌·송정)는 최보라 후보와 김동균 후보가 맞붙는다. 팔당 규제와 농촌지역 기반시설 확충, 남한산성 관광벨트 조성 등이 주요 쟁점으로 떠오르고 있다. 지역에서는 "개발보다 정주여건 개선 요구가 크다"는 분위기와 함께 농촌 표심 향방이 승부를 가를 변수라는 분석이 나온다.

제2선거구(쌍령·경안·광남1·2)는 현역인 임창휘 후보와 국민의힘 김민석 후보가 경쟁한다. 경안 원도심 재생과 광남권 교통난, 생활체육 인프라 문제가 핵심 이슈다. 민주당은 현역 프리미엄과 의정 경험을 강조하고 있고, 국민의힘은 조직 재정비 이후 보수 결집에 기대를 걸고 있다.

제3선거구(오포1·2·신현·능평)는 이번 지방선거 최대 격전지 중 하나로 꼽힌다. 민주당 이자형 후보와 국민의힘 오창준 후보가 재선 대결을 펼친다. 태재고개 교통체증과 오포권 과밀 개발 문제가 지역 최대 현안으로 꼽히며, 신현·능평 지역 주민들의 생활 불만이 선거 변수로 작용할 가능성이 크다.

제4선거구(초월·곤지암·도척)는 민주당 김미경 후보와 국민의힘 이주훈 후보가 맞붙는다. 수광선과 산업단지 개발, 중남부권 교통망 확충 문제가 주요 의제로 떠오르고 있으며, 농촌지역 개발 방향과 균형발전 문제가 표심을 좌우할 전망이다.

반면 기초의원 선거는 일부 지역에서 경쟁 자체가 사라졌다. 전체 지역구 의석 10석 가운데 절반인 5석이 무투표 당선으로 결정되면서 유권자 선택권이 제한됐다는 비판도 나온다.

다선거구(오포1·2·신현·능평)는 박지현, 황소제, 최서윤 후보가 무투표 당선됐고, 라선거구(초월·곤지암·도척) 역시 박상영 후보와 이강섭 후보만 등록해 경쟁 없이 의회 입성이 확정됐다.
실제 관심은 가·나선거구에 집중되고 있다.

격전 벌어질 기초의원 가·나 선거구... 교통, 생활인프라, 상권 활성화 승부처

6·3 지방선거를 앞둔 경기 광주지역 선거판이 권역별 현안과 생활밀착형 이슈를 중심으로 빠르게 달아오르고 있다. 경기도의원 선거는 더불어민주당과 국민의힘의 양자 대결로 압축된 반면, 시의원 선거는 일부 지역 무투표 당선과 다자 구도가 혼재되며 지역별 분위기가 크게 엇갈리는 모습이다.박정훈

가선거구(퇴촌·남한산성·송정·탄벌)는 민주당 윤기서·이경선 후보, 국민의힘 주임록 후보, 무소속 최응경 후보가 경쟁한다.

이 지역은 원도심 민심과 농촌 표심이 혼재돼 있어 조직력과 인물 경쟁력이 동시에 요구된다는 평가가 나온다. 특히 송정·탄벌권 주차난과 도시재생, 퇴촌·남종권 생활 인프라 문제가 주요 관심사로 꼽힌다. 현역인 주임록 후보의 인지도와 민주당 복수공천 전략, 무소속 변수까지 겹치며 막판까지 혼전 양상이 이어질 가능성이 크다는 분석이다.

나선거구(경안·쌍령·광남1·2)는 가장 복잡한 다자 구도가 형성됐다. 민주당 오현주·이은채 후보와 국민의힘 조예란·한대희 후보, 진보당 신승룡 후보가 경쟁 중이다.

이 지역은 경안 원도심 상권 침체와 광남권 교통난, 청년층 유입 문제 등이 핵심 이슈다. 민주당은 현역 시의원 프리미엄과 원도심 표심에 기대를 걸고 있고, 국민의힘은 광남권 조직표 결집에 주력하고 있다. 여기에 진보당 후보가 청년·노동 의제를 앞세워 일정 부분 진보 성향 표심을 흡수할 가능성도 거론된다.

지역 정치권에서는 이번 광주시 지방선거가 단순한 의석 경쟁을 넘어 향후 광주시의회 주도권과 차기 총선 흐름까지 연결될 수 있다는 전망도 나온다.

한 지역 정치권 관계자는 "광역의원 선거는 양당의 조직력과 시·도정 연계 경쟁 구도로 가고 있고, 시의원 선거는 생활정치와 지역 밀착형 이슈가 직접 표심에 영향을 미치고 있다"며 "결국 시민들이 피부로 느끼는 교통·주차·교육 문제에 누가 더 현실적인 해법을 제시하느냐가 승부의 핵심이 될 가능성이 크다"고 말했다.
#경기광주시 #시의원 #도의원

6.3 지방선거
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