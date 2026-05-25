SK 와이번스

2007년 5월 26일, 문학야구장 관중석이 가득 찼고, 약속대로 이만수 수석코치가 팬티만 입은 채 그라운드를 한 바퀴 돌았다.이만수 코치가 엉덩이 팬티를 입고 야구장을 달린 2007년, SK 와이번스는 창단 8년 만에 첫 우승을 달성했다. 그해 겨울, 우승을 축하하는 자리에서 한 팬이 말했다. 인천 팬들이 원하는 것은 우승을 많이 하는 것보다, 떠나지 않고 오래 야구하는 것이라고. 그 이야기를 들은 구단의 고위 관계자가 크게 웃으며 답했다. 오래오래 야구하면서 우승도 많이 하겠다고. 와이번스는 그 뒤로 세 번 더 우승하며 '많은 우승'을 선물했지만, '떠나지 않겠다'는 약속은 지키지 못했다.2021년 1월 25일 밤, SK가 와이번스를 신세계 그룹에 매각한다는 소식이 뉴스를 통해 전해졌다. 그리고 팀의 역사와 전통을 이어가되, 새 이름으로 더 강한 팀을 만들겠다는 신세계의 포부가 알려졌다. SK 와이번스가 SSG 랜더스로 바뀌는 과정은, 밖에서 보기에는 순탄했다. 메이저리거 추신수의 입단과 청라돔 건설로 이어지는 새 구단의 비전이 스포츠면을 덮었고, 무성한 기대와 전망이 댓글 창과 커뮤니티에 이어졌다. 충격과 허탈감을 토로하는 팬들이 없지 않았지만, 대단한 분노나 통곡의 흐름은 아니었다.하지만 팬들의 마음은 정말 괜찮았을까. 야구장으로 나서려다가 문득 옷장에 걸린 와이번스 유니폼들을 보며 우뚝 멈춰서는 그들의, 8회 말 '연안부두'를 합창하다가 'S-SG'를 외쳐야 할 추임새 부분에서 무심코 '인-천 SK'가 흘러나오는 입을 틀어막는 그들의 마음속도 과연 괜찮았을까.설마 괜찮았을 리가. 아마도 인천 팬들이 울지 않았던 이유는 슬프지 않아서가 아니라, 익숙해졌기 때문일 것이다. 삼미에서 청보로, 청보에서 태평양으로, 태평양에서 현대로, 현대가 떠난 뒤 들어온 SK에서 이제 다시 SSG로. 팀 이름을 꼽는 데만 한 손이 부족해진 마당에 나오는 건 눈물보다는 나직한 한숨이었을 것이다.