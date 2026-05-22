이장우

대전지역 일부 기독교계 인사들이 22일 이장우 후보 선거사무실에서 지지선언식을 열고, 국민의힘 이장우 대전시장 후보와 5개 구청장 후보 지지를 선언했다.대전지역 일부 기독교계 지도자들이 국민의힘 이장우 대전시장 후보와 5개 구청장 후보 지지를 선언했다.이들은 22일 이장우 후보 선거사무실에서 지지선언식을 열고 "대전을 대한민국 최고의 과학기술과 첨단도시로 완성해야 한다"며 "자유민주주의와 시장경제를 수호하고, 공정과 법치를 지키며 정의로운 대전을 이루기 위해 이장우 후보와 국민의힘 5개 구청장 후보를 지지한다"고 밝혔다.이날 지지선언식에는 이장우 대전시장 후보를 비롯해 박희조 동구청장 후보, 김선광 중구청장 후보, 서철모 서구청장 후보, 조원휘 유성구청장 후보, 최충규 대덕구청장 후보 등이 참석했다.이장우 후보는 이 자리에서 민선 8기 시정 성과와 대전 발전 구상을 강조했다.이 후보는 "대전이 과거에는 '노잼도시'라는 평가를 받았지만, 지금은 청년들이 '꿀잼도시', '웨이팅 도시'라고 부를 만큼 변화했다"며 "맛집과 관광, 도시 인프라, 산업 유치 등에서 확실한 성과를 만들어냈다"고 말했다.이어 "30년 만에 꿈돌이가 돌아왔고, 15년간 지지부진했던 유성복합터미널 사업도 정상화됐다"며 "중소벤처기업부는 세종으로 이전했지만, 대신 그보다 규모가 큰 방위사업청을 대전으로 유치했다"고 밝혔다.도시철도 2호선 트램 사업에 대해서도 "28년 동안 정책 혼선과 지연이 반복됐지만, 시장 취임 후 빠르게 정리해 착공했다"며 "더 늦췄다면 시민 불편과 사업비 증가가 더욱 커졌을 것"이라고 주장했다.그러면서 이 후보는 "우리 아들·딸들이 다 갚아야 할 돈"이라며 "우리 아들·딸들은 빚 없이 건강하고 좋은 나라에 살아야 한다. 그것이 우리 기독교 정신의 가장 깊은 자유민주주의 정신의 하나로 본다"고 말했다.