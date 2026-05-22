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한화이글스 야구장 '스카이박스 사유화' 논란과 관련, 박정현 민주당 대전시당 위원장(사진 오른쪽 두번째)과 시당 법률단이 21일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열고 있다.민주당대전시당
대전한화생명볼파크 스카이박스 사유화 의혹을 둘러싼 공방이 언론 고발 논란으로 번지고 있다.
이장우 국민의힘 대전시장 후보 선거대책위원회가 해당 의혹을 단독 보도한 지역 언론사 <디트뉴스24> 기자와 편집자를 경찰에 고발하자, 더불어민주당 대전시당은 "비판 보도만 나오면 해명 대신 입을 틀어막으려는 '입틀막 시즌2'"라며 강하게 비판했다.
더불어민주당 대전시당 6·3 지방선거 선거대책위원회는 22일 논평을 내고 "이장우 후보의 시대착오적 언론 탄압이 또다시 고개를 들었다"며 "불리한 보도에 '왜곡'과 '악의'라는 낙인을 찍던 것에서, 이제는 수사기관을 동원해 언론사 자체를 압박하는 방식으로 진화했다"고 주장했다.
앞서 이장우 후보 선대위는 지난 21일 대전한화생명볼파크 스카이박스 특혜 의혹을 보도한 <디트뉴스24> 기자와 편집자를 공직선거법상 낙선 목적 허위사실공표, 출판물에 의한 명예훼손, 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 대전지방경찰청에 고발했다. 대전사랑시민협의회도 같은 날 둔산경찰서에 별도 고소장을 제출했다.
민주당 대전시당은 이를 두고 "불리한 보도에 경찰 고발이라는 칼을 빼든 것"이라며 "언론의 감시를 '악의'로 매도하고, 비판 보도에 법적 압박을 가하는 행태는 진실을 감추기 위한 몸부림"이라고 비판했다.
이번 논란은 <디트뉴스24>가 한화이글스 구단이 2025년부터 2029년까지 5년간 연간 9400만 원 상당의 대전한화생명볼파크 스카이박스 시즌권을 대전사랑시민협의회에 제공했고, 해당 이용권에는 법인명이 '대전광역시'로 인쇄되어 있었다고 보도하면서 불거졌다.
또 해당 보도는 시장 비서실이 이용 기관을 선정해 협의회에 통보하면 협의회가 표를 배부하는 구조였고, 이용자들에게는 개인 SNS에 사진을 올리지 말아 달라는 당부가 있었으며, 기부금 영수증이나 내부 결재 문서도 없었다는 의혹을 제기했다.
"당당하다면 왜 숨겼나"... "칼끝을 언론사에 겨누는 것은 본질을 흐리려는 시도일 뿐"