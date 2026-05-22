디트뉴스24

<디트뉴스24>가 공개한 스카이박스 티켓 사진. 한화이글스 구단 측이 대전시에 무상 제공한 스카이박스 야구 관람 표로, 28번방은 15인용으로 연간 시즌권 가격이 9400만 원이다. 하단에 명시된 '대전광역시'는 한화구단이 발급하는 '법인명'으로 스카이박스 계약법인의 명칭을 표기한다.민주당 대전시당은 "당당하다면 왜 숨겼느냐"며 "이 사건 보도가 허위라고 주장하려면 이 구조가 사실이 아님을 먼저 밝혀야 한다"고 주장했다.이어 "그러나 이 후보 선대위는 '사유화'라는 표현이 부적절하다는 주장만 되풀이할 뿐, 스카이박스 운영 구조 자체에 대해서는 반박하지 못하고 있다"며 "칼끝을 의혹의 실체가 아닌 언론사를 향해 겨누는 것은 본질을 흐리려는 시도일 뿐"이라고 지적했다.민주당은 이 후보의 언론 대응이 이번이 처음이 아니라고도 주장했다. 민주당은 "1년 전 이장우 대전시장은 자신에게 불리한 보도를 한 MBC 기자의 질문을 공개적으로 거부하고, KBS 보도를 '악의적'이라 낙인찍었다"며 "대전시 홍보담당관 명의로 출입기자단에 형법 조항까지 들이밀며 경고성 문자를 발송하기도 했다"고 밝혔다.또 "2022년 12월에는 서구청장의 대전시체육회장 선거 개입 의혹 단독 보도 2시간 전 형법 조항을 들며 기자단에 경고 문자를 보냈고, 2025년 1월에는 신년 브리핑장에서 특정 언론사의 질문을 공개적으로 차단했다"며 "이번에는 선거를 보름 앞두고 단독 보도 언론사를 경찰에 고발했다. 수위가 점점 높아지고 있다"고 비판했다.민주당 대전시당은 "언론을 고발한다고 진실은 사라지지 않는다"며 "연간 1억 원에 달하는 스카이박스 특혜가 누구의 지시로 어떻게 운영됐는지, 그 진실을 밝히는 것이 이장우 후보가 해야 할 일"이라고 강조했다.그러면서 "비판 보도에 재갈을 물리려는 언론 탄압을 즉각 중단하고, 스카이박스 이용 내역과 운영 구조, 이용자 선정 기준을 시민 앞에 투명하게 공개하라"고 촉구했다.