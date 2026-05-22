박수현 캠프 제공

박수현 더불어민주당 충남지사 후보.대전MBC가 지난 21일 밤 방송한 충남도지사 후보 TV토론회에서 김태흠 후보의 '모두발언 1분'을 누락한 채 방송을 내보내 파장이 커지고 있다.김태흠 후보 측은 22일 입장문을 통해 "박수현 더불어민주당 후보의 모두발언은 정상 방송됐지만 김태흠 후보의 모두발언은 삭제됐다"며 "선거방송 토론회에서 특정 후보 발언을 편집한 것은 선거 공정성을 훼손한 행위"라고 비판했다. 국민의힘 충남도당(위원장 강승규)도 이날 오전 충남도청에서 기자회견을 열고 "방송의 폭거"라고 규정하며 비판에 나섰다.이런 가운데 박수현 더불어민주당 후보가 "안타까운 일이 벌어졌다"며 '중재'에 나섰다. 박 후보는 이날 오전 KTX천안아산역 앞에서 언론과의 인터뷰를 진행했다.이 자리에서 박 후보는 "현실에서 이런 일이 발생할 수 있다는 것이 놀랍다. 그렇다고 이것이 고의라고 볼 수는 없겠고 일어날 수 없는 실수가 일어난 것이라고 생각한다"라고 운을 뗐다.그러면서 "김태흠 후보는 얼마나 억울하시겠나. 그래서 저는 경쟁 후보로서 방송사 측이 김태흠 후보에게 그런 손해와 억울함을 만회할 수 있는 기회를 제공해야 된다(라고 생각한다)"라며 "어제 토론이 방영됐던 같은 비슷한 시간대인 뉴스 시간에 아마 그런 사과의 방송과 함께 그런 같은 편집됐던 그런 분량을 한번 방송해 드리는 것이 맞지 않겠나"라고 말했다.또 "(대전MBC) 방송국 측과 김태흠 후보님 측에서 그런 방법으로라도, 서로 합의가 된다면 나는 거기에 대해서 전혀 이의를 제기할 생각이 없다"며 "그런 실수를 만회할 기회를 서로 간에 잘 합의해서 가졌으면 좋겠다"라고 말했다.