김상욱캠프

더불어민주당김상욱 울산시장 후보가 21일 태화강국가정원에서 열린 출정식에서 발언하고 있다.6.3지방선거가 막바지로 치닫는 가운데 지난 18일 유튜브 채널 '가로세로연구소'가 제기한 더불어민주당 김상욱 울산시장 후보의 3년 전 필리핀 성접대 의혹 제기가 선거의 쟁점이 되고 있다.가로세로연구소는 "김상욱 후보가 지난 2023년 4월 27일부터 30일까지 울산지역 언론사 대표, 대부업체 관계자 등과 필리핀 마닐라로 여행을 가 현지 호텔에서 성접대를 받았다"라며 현재에서 모자이크 처리한 제보자의 육성 녹음을 공개해 파문이 일었다.이후 지역의 일부 여성단체와 시민단체가 김상욱 후보의 해명을 요구하고 나섰고 국민의힘 측은 연일 비난 공세를 이어가고 있다.이에 김상욱 후보는 22일 자신의 페이스북에 해명글을 올리고 "가로세로연구소의 허위사실 유포"라며 "대응할수록 상대가 더 쟁점화 삼기에 대응하지 않는 것이 좋겠다는 조언이 많았지만, 선거 직전 근거 없는 루머가 커지는 것에 대해 마지막으로 간단히 코멘트 남긴다"라며 "이후 오직 선거 승리에 매진할 계획"이라고 밝혔다.필리핀에 간 이유에 대해 김상욱 후보는 "저를 제외하고 모두 지역의 어른들이었고, 대부분의 지역 어른들은 골프 등을 목적하셨던 것으로 기억한다"며 "저는 당시인력난을 겪고 있는 울산 경주 지역 영세 중소기업에 필리핀 인력을 합법적으로 공급하는 업무를 변호사가 대행 가능한지에 대해 연구하고 있었다"고 밝혔다.또 "필리핀 현지에서 필리핀인들에게 한국어 학교를 설립하여 한국어를 가르치고 농업 등 분야에 송출하는 일을 하는 교포와 긴밀히 소통하며 사업 모델링을 하고 있었다"라며 "이후, 갑자기 정치를 하게 되어 위 사업추진은 중단되었다"고 덧붙였다.김 후보는 "(당시 필리핀으로) 오가는 비행기는 같이 했지만, 실제 현지 일정은 거의 단독으로 움직였다"라며 "위 사실에 관하여 같이 동행했던 지역 어른들 여러분께서 확인서 등으로 교차 확인해주셨다"라고 밝혔다.특히 김 후보는 "영상에 나오는 분은 지역에서 알려진 건달로 추정되는데, 당시 동행했던 지역 ㅇㅇㅇ 회장님의 수행 자격으로 갔던 것으로 알고 있다"라며 "일련의 일에 대해 동행했던 지역 어른들도 매우 황당해하는 상황"이라고 주장했다.그러면서 "선거는 민주주의 공론의 장으로 공동체의 현재 문제점을 발견하고 대안과 방법을 제시하며 미래를 준비해야 하는 소중한 민주 공간"이라며 "이 공론의 장을 파괴하는 것이 개인사 들추기 네거티브 허위사실 유포 등이다. 공인답게 정정당당하게 시민을 위한 정책에 집중하길 정중히 요청 드린다"라고 밝혔다.