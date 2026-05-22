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문호철 국민의힘 부대변인이 22일 오후 2시 시의회에서 김상욱 후보의 해명에 대해 말하고 있다.울산시의회
이같은 김상욱 후보의 해명에 대해 국민의힘 김두겸 선대위는 시의회 프레스센터에서 성명을 발표하고 "김상욱 후보의 필리핀 해명은 의혹만 더 키웠다"라고 반박했다.
선대위 문호철 대변인은 "김상욱 후보가 해외 원정 성매매 의혹에 대해 다시 해명했지만, 구체적 일정도, 상대방도, 증빙 자료도 없었다"라며 "김 후보는 필리핀 인력 공급을 요청한 기업이 어디인지, 필리핀 현지 정부와 소통 채널을 열기 위해 누구와 접촉했는지 밝혀야 한다"라고 요구했다.
이어 "공익적 사업 검토가 목적이었다면서, 왜 골프 목적의 지역 인사들과 함께 필리핀에 갔는가"라며 "비행기는 같이 탔지만 현지 일정은 단독이었다고 했는데, 그렇다면 누구를 만났고, 어떤 회의를 했고, 어떤 결과물을 남겼는가"라고 물었다. 또 "항공권, 숙박비 내역, 현지 일정표, 미팅 기록, 사업 제안서, 교포와의 연락 내역, 필리핀 정부 관계자 접촉 자료를 공개하면 될 일"이라고 밝혔다.
문호철 대변인은 "더 큰 문제는 동행자다. 김 후보는 영상 속 인물을 '지역에서 알려진 건달로 추정된다'고 했다"라며 "그런 인물이 동행하고 있었다는 사실을 당시 몰랐는가. 해당 인물이 수행했다는 지역 회장은 누구이며, 김 후보와는 어떤 관계인가. 그 모임이야말로 김 후보가 늘 비판하던 지역 기득권 카르텔의 총집합 아니었는가"라고 물었다.
또한 "김 후보는 이를 '개인사 들추기 네거티브'라고 한다"라며 "하지만 공직 후보자가 해외에서 누구와 동행했고, 어떤 목적으로 갔으며, 어떤 이해 관계자들과 연결되어 있었는지는 당연한 검증 대상"이라고 밝혔다.
이어 "특히 김 후보는 필리핀 여행에 동행한 인물이 관계된 대부업체의 이사직을 국회의원 재직 기간에도 겸직했고, 대부업체 관계자로부터 정치후원금도 받았다는 의혹을 받고 있다"라며 "여기에 현지 성매매 접대 의혹까지 제기된 상황이라 사생활 문제가 아니라 공직자의 이해충돌 문제이고, 공직 후보자의 도덕성 문제"라고 밝혔다.
그러면서 "김상욱 후보의 이번 해명은 의혹의 종결이 아니라 새로운 출발점"이라며 "김 후보는 더 이상 네거티브라는 말 뒤에 숨지 말고, 본인에게 제기된 의혹부터 객관적 자료로 해명하라"라고 촉구했다.
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