기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.22 15:43최종 업데이트 26.05.22 15:43
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
더불어민주당김상욱 울산시장 후보가 21일 태화강국가정원에서 열린 출정식에서 발언하고 있다.김상욱캠프

6.3지방선거가 막바지로 치닫는 가운데 지난 18일 유튜브 채널 '가로세로연구소'가 제기한 더불어민주당 김상욱 울산시장 후보의 3년 전 필리핀 성접대 의혹 제기가 선거의 쟁점이 되고 있다.

가로세로연구소는 "김상욱 후보가 지난 2023년 4월 27일부터 30일까지 울산지역 언론사 대표, 대부업체 관계자 등과 필리핀 마닐라로 여행을 가 현지 호텔에서 성접대를 받았다"라며 현재에서 모자이크 처리한 제보자의 육성 녹음을 공개해 파문이 일었다.

이후 지역의 일부 여성단체와 시민단체가 김상욱 후보의 해명을 요구하고 나섰고 국민의힘 측은 연일 비난 공세를 이어가고 있다.

이에 김상욱 후보는 22일 자신의 페이스북에 해명글을 올리고 "가로세로연구소의 허위사실 유포"라며 "대응할수록 상대가 더 쟁점화 삼기에 대응하지 않는 것이 좋겠다는 조언이 많았지만, 선거 직전 근거 없는 루머가 커지는 것에 대해 마지막으로 간단히 코멘트 남긴다"라며 "이후 오직 선거 승리에 매진할 계획"이라고 밝혔다.

필리핀에 간 이유에 대해 김상욱 후보는 "저를 제외하고 모두 지역의 어른들이었고, 대부분의 지역 어른들은 골프 등을 목적하셨던 것으로 기억한다"며 "저는 당시인력난을 겪고 있는 울산 경주 지역 영세 중소기업에 필리핀 인력을 합법적으로 공급하는 업무를 변호사가 대행 가능한지에 대해 연구하고 있었다"고 밝혔다.

또 "필리핀 현지에서 필리핀인들에게 한국어 학교를 설립하여 한국어를 가르치고 농업 등 분야에 송출하는 일을 하는 교포와 긴밀히 소통하며 사업 모델링을 하고 있었다"라며 "이후, 갑자기 정치를 하게 되어 위 사업추진은 중단되었다"고 덧붙였다.

김 후보는 "(당시 필리핀으로) 오가는 비행기는 같이 했지만, 실제 현지 일정은 거의 단독으로 움직였다"라며 "위 사실에 관하여 같이 동행했던 지역 어른들 여러분께서 확인서 등으로 교차 확인해주셨다"라고 밝혔다.

특히 김 후보는 "영상에 나오는 분은 지역에서 알려진 건달로 추정되는데, 당시 동행했던 지역 ㅇㅇㅇ 회장님의 수행 자격으로 갔던 것으로 알고 있다"라며 "일련의 일에 대해 동행했던 지역 어른들도 매우 황당해하는 상황"이라고 주장했다.

그러면서 "선거는 민주주의 공론의 장으로 공동체의 현재 문제점을 발견하고 대안과 방법을 제시하며 미래를 준비해야 하는 소중한 민주 공간"이라며 "이 공론의 장을 파괴하는 것이 개인사 들추기 네거티브 허위사실 유포 등이다. 공인답게 정정당당하게 시민을 위한 정책에 집중하길 정중히 요청 드린다"라고 밝혔다.

김두겸 선대위 "김상욱 후보의 필리핀 해명, 의혹만 더 키웠다"

문호철 국민의힘 부대변인이 22일 오후 2시 시의회에서 김상욱 후보의 해명에 대해 말하고 있다.울산시의회

이같은 김상욱 후보의 해명에 대해 국민의힘 김두겸 선대위는 시의회 프레스센터에서 성명을 발표하고 "김상욱 후보의 필리핀 해명은 의혹만 더 키웠다"라고 반박했다.

선대위 문호철 대변인은 "김상욱 후보가 해외 원정 성매매 의혹에 대해 다시 해명했지만, 구체적 일정도, 상대방도, 증빙 자료도 없었다"라며 "김 후보는 필리핀 인력 공급을 요청한 기업이 어디인지, 필리핀 현지 정부와 소통 채널을 열기 위해 누구와 접촉했는지 밝혀야 한다"라고 요구했다.

이어 "공익적 사업 검토가 목적이었다면서, 왜 골프 목적의 지역 인사들과 함께 필리핀에 갔는가"라며 "비행기는 같이 탔지만 현지 일정은 단독이었다고 했는데, 그렇다면 누구를 만났고, 어떤 회의를 했고, 어떤 결과물을 남겼는가"라고 물었다. 또 "항공권, 숙박비 내역, 현지 일정표, 미팅 기록, 사업 제안서, 교포와의 연락 내역, 필리핀 정부 관계자 접촉 자료를 공개하면 될 일"이라고 밝혔다.

문호철 대변인은 "더 큰 문제는 동행자다. 김 후보는 영상 속 인물을 '지역에서 알려진 건달로 추정된다'고 했다"라며 "그런 인물이 동행하고 있었다는 사실을 당시 몰랐는가. 해당 인물이 수행했다는 지역 회장은 누구이며, 김 후보와는 어떤 관계인가. 그 모임이야말로 김 후보가 늘 비판하던 지역 기득권 카르텔의 총집합 아니었는가"라고 물었다.

또한 "김 후보는 이를 '개인사 들추기 네거티브'라고 한다"라며 "하지만 공직 후보자가 해외에서 누구와 동행했고, 어떤 목적으로 갔으며, 어떤 이해 관계자들과 연결되어 있었는지는 당연한 검증 대상"이라고 밝혔다.

이어 "특히 김 후보는 필리핀 여행에 동행한 인물이 관계된 대부업체의 이사직을 국회의원 재직 기간에도 겸직했고, 대부업체 관계자로부터 정치후원금도 받았다는 의혹을 받고 있다"라며 "여기에 현지 성매매 접대 의혹까지 제기된 상황이라 사생활 문제가 아니라 공직자의 이해충돌 문제이고, 공직 후보자의 도덕성 문제"라고 밝혔다.

그러면서 "김상욱 후보의 이번 해명은 의혹의 종결이 아니라 새로운 출발점"이라며 "김 후보는 더 이상 네거티브라는 말 뒤에 숨지 말고, 본인에게 제기된 의혹부터 객관적 자료로 해명하라"라고 촉구했다.
#울산시장 #루머

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1828 첫화부터 읽기>
이전글 이장우 울산 동구청장 후보-의료연대, '지역의료 살리기' 정책 협약