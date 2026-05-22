이재환 - 이찰우 뉴스스토리 대표 제공

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엄승용 국민의힘 보령시장 후보.엄승용 국민의힘 충남 보령시장 후보의 위장 전입 의혹이 고발 사태로까지 번졌다. 공직선거법 위반 혐의로 경찰과 선관위에 각각 고발된 것으로 확인됐다.엄 후보가 세대주로 있는 보령의 20평대 아파트에는 현재 엄 후보를 비롯해 성인 가족 7명이 거주하고 있는 것으로 기재되어 있다. 이에 오는 6.3 지방선거를 앞두고 투표를 위해 주소를 옮긴 게 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.위장 전입 논란이 일자, 엄 후보는 지난 18일 긴급 기자회견을 열고 "(2월 7일) 출판 기념회를 계기로 가족들이 보령 정착에 동의했고, 이후 생활 목적의 전입을 했다"라고 밝혔다.논란은 전입 시기이다. 공직선거법 247조는 선거인명부가 작성되기 180일 전부터 '투표 목적의 전입'을 금하고 있다. 6.3 전국동시지방선거의 전입 제한 시기는 지난해 11월 13일부터 올해 5월 16일까지였다.보령시민 A씨는 지난 21일 보령경찰서와 보령 선거관리위원회에 각각 고발장을 제출한 것으로 확인됐다.A씨는 21일 기자와 한 통화에서 "엄 후보의 위장 전입 의혹 보도를 보고, 나름 사실관계를 확인했다. 그 결과 (유권자로서) 고발을 결심하게 됐다. 지역에서도 엄 후보에 대해 우려하는 목소리가 있다"고 고소 이유를 밝혔다.A씨의 법률 자문을 맡은 B변호사는 "엄 후보가 가족을 전입시킴으로써 사실상 투표권을 얻었다"라며 "비슷한 사례로 유죄가 확정된 경우가 적지 않다"라고 말했다.이에 대해 엄승용 후보는 22일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "정치적인 공세에 불과하다"라고 반박했다. 그러면서 "국힘의힘 공천이 확정되기 전에 전입한 것이다. 이런 사실관계를 가지고 이 문제를 살펴야 한다"라고 주장했다.엄 후보는 "대한민국은 한 가족의 거주 이전의 자유가 헌법으로 보장되어 있다. 고향인 보령에서 살기로 한 것이다. 주거 형태에 대해서도 자유가 있다"라며 "선거를 전제로 하지 않고 가족이 동의해서 (보령으로) 온 것이다"라고 밝혔다.'선거용 위장 전입' 논란에 대해서도 엄 후보는 지난 19일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "우리 가족의 대여섯 표를 얻으려고 (위장) 전입했다는 것인데, 솔직히 법적인 문제(공직선거법 247조)에 대한 계산은 없었다"라고 반박한 바 있다.