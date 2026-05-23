김태흠 선거사무소

-지난 4년간 '힘쎈충남'을 이끌며 스스로 꼽는 가장 압도적인 성과와 가장 아쉬운 지점은?

- 강력한 추진력 이면에 '일방통행식 행정'이라는 비판도 있다. '추진력'과 '민주적 합의'의 균형을 맞출 방안은?

- 도지사의 가장 중요한 자격은 무엇이며, 상대인 민주당 박수현 후보와 비교해 본인만의 결정적 우위는 무엇이라 보나.

- 미래 충남의 핵심 모습과 이를 실현할 '7대 비전'에 대해 설명해 달라.

- 대전·충남 행정통합의 '적기'와 선행되어야 할 '중앙정부의 권한 이양'은 무엇이라고 보나?

김태흠 국민의힘 충남지사후보국민의힘 김태흠 충남도지사 후보가 "정치는 번지르르한 말이 아니라 결과로 증명하는 것"이라며 민선 8기 동안 검증된 강력한 추진력을 바탕으로 충남의 확실한 미래를 열겠다는 포부를 밝혔다.김태흠 후보는 <오마이뉴스>와 충남지역 풀뿌리지역언론연대모임인 <충남지역언론연합>(회장 최종길 당진시대 발행인, 아래 충언련)과 인터뷰에서 지난 4년간 '힘쎈충남' 슬로건 아래 이뤄낸 압도적인 성과를 앞세워 재선 도전의 당위성을 피력했다. 김 후보는 "취임 당시 8조 3000억 원 수준이던 국비를 4년 만에 12조 4000억 원 규모로 4조 원 이상 대폭 늘렸고, 전임 도지사 시절 14조 6000억 원에 불과했던 기업 투자유치 실적을 민선 8기에서 50조 원 가까이 달성, 3배가 넘는 괄목할 만한 성장을 이뤄냈다"고 강조했다.가장 아쉬운 지점으로는 '2차 공공기관 이전' 지연을 꼽았다. 일부 관료와 경제 전문가들의 반대, 그리고 정치적 혼란이 겹치며 논의가 멈춘 것에 대해 안타까움을 표한 김 후보는 "충남은 기후환경·탄소중립, 에너지, 모빌리티·반도체 등 국가적 과제를 실증할 최적지"라며 "5극 3특 국가균형발전 전략과 연계해 관련 공공기관이 우선 배치되도록 정부를 지속적으로 설득하겠다"고 말했다.일각에서 제기되는 '일방통행식 행정'이라는 비판에 대해서는 단호하게 선을 그었다. 김 후보는 "충청도의 은근한 양반기질로 인해 그동안 실리를 챙기지 못한 면이 있어 도정 체질을 역동적으로 바꾼 것"이라며 "도민과의 약속을 지키겠다는 신념으로 달린 결과 매니페스토 공약이행평가에서 4년 연속 최우수(SA) 등급을 받았다"고 반박했다. 경쟁 상대인 더불어민주당 박수현 후보를 향해서는 "말솜씨가 좋고 유연하지만 행정 경험이 부족하고 검증된 성과가 없다"며 자신만의 '결단력'과 '성과'를 차별화된 우위로 꼽았다.최근 지역 정가의 최대 화두인 '충남·대전 행정통합'에 대해서는 야당을 향해 날 선 비판을 쏟아냈다. 김 후보는 자신이 행정통합의 최초 설계자임을 강조하며, "민주당이 내놓은 법안은 항구적인 재정과 실질적인 권한 이양이 빠진 '앙꼬 없는 찐빵'"이라며 무산 책임을 민주당에 돌렸다. 그는 "양도세 100%, 법인세 50% 등 연간 9조 원 규모의 재정 이양과 예타 면제, 농업진흥지구 해제 등의 권한이 선행된다면 1년 안에도 통합을 추진할 수 있다"며 '내실 있는 통합'을 주장했다.충남의 미래 비전으로는 '베이밸리 메가시티'와 '6대 권역별 균형발전'을 제시했다. 경기도와의 주도권 경쟁에 대해 "아산만 순환철도 조기 개통 등 충남이 먼저 실행하고 성과를 내는 것이 확실한 전략"이라며, 1조 원 규모의 벤처투자펀드 조성과 AI·반도체 중심의 산업 생태계를 구축해 '한국판 실리콘밸리'를 만들겠다고 공언했다.또한 북부와 남부의 격차 해소를 위해 충남을 6대 권역으로 나눠 ▲천안·아산은 AI 디지털 수도 ▲서해안권은 미래 모빌리티·해양관광 ▲공주·부여·청양은 백제 역사·치유관광 ▲논산·계룡은 국방 수도 ▲내포권은 행정·교육 중심도시로 완성하겠다는 청사진을 밝혔다. 농업 분야에서는 연소득 1억 원 이상의 청년농을 육성하는 스마트팜 정책 확대를, 제조업 분야에서는 중소기업 GPU 구축 경비 지원을 통한 AI 퀀텀점프를 약속했다.김태흠 후보는 마지막으로 도민들을 향해 "충남에는 여전히 말만 하는 '말꾼'보다 일 잘하는 '일꾼'이 필요하다"면서 "4년간 다져온 변화의 기반을 확실한 성과로 완성해 충남의 미래 100년을 책임지겠다"며 지지를 호소했다.아래는 주요 일문일답."성과로 보면 국비와 기업 투자유치의 비약적인 성장이다. 취임 당시 8조 3000억 원 수준이던 국비를 4년 만에 12조 4000억 원으로 4조 원 넘게 대폭 늘렸다. 기업 투자유치 역시 전임 도지사 4년 성과(14조 6000억 원)의 3배를 훌쩍 넘는 '50조 원 가까이' 달성했다. 가장 아쉬운 부분은 '2차 공공기관 이전'이 지연된 점이다. 정부 공약이기도 해서 강력히 추진했으나, 비효율을 이유로 든 일부 관료들의 반대와 정치적 혼란이 겹쳐 논의가 멈췄다. 충남은 탄소중립, 에너지, 모빌리티 등 국가적 과제를 현장에서 실증할 최적지인 만큼, 관련 공공기관이 우선 배치되도록 정부와 지방시대위원회를 계속 설득해 나가겠다.""일방통행이라는 비판에는 동의할 수 없다. 충청도가 소위 양반기질과 체면을 중시하다 보니 그동안 실리를 챙기지 못한 면이 컸다. 이를 타파하고자 도정 체질을 역동적으로 바꾼 것이다. 도지사는 지역 발전을 위해 중앙정부, 대통령과도 직접 소통하며 요구할 것은 분명히 요구하는 결단력이 필요하다. 저는 항상 도민과의 소통을 중시했고 약속을 지켜왔다. 그 결과 매니페스토 실천본부의 공약 이행평가에서 4년 내내 최우수(SA) 등급을 받으며 소통과 신뢰를 증명했다.""정치는 번지르르한 말이 아니라 '결과'로 증명하는 자리다. 박 후보는 청와대 대변인과 홍보수석 출신으로 말솜씨가 좋고 유연한 이미지를 가졌지만, 화려한 말에 비해 행정 경험이 부족하고 뚜렷한 성과로 검증된 부분이 많지 않다. 반면 저는 큰 방향을 읽는 능력, 추진력, 판단력, 결단력에서 확실한 우위에 있다고 자부한다. 검증된 추진력으로 충남의 미래를 열겠다.""충남을 사람·산업·문화가 함께 성장하는 미래형 광역도시이자 대한민국의 중심으로 만들겠다. 이를 위한 7대 비전으로 ▲천안·아산 돔 아레나 건립을 통한 복합문화도시 조성 ▲충남형 AI 대전환 및 전문인력 3만 명 양성 ▲충남형 기본복지 확대 ▲돈 되는 스마트농업 육성 ▲K-문화 융성도시 조성 ▲대한민국 성장엔진 베이밸리 메가시티 추진 ▲충남·대전 통합을 통한 경제 과학수도 완성을 과감하게 추진하겠다.""내용이 내실 있게 갖춰진다면 1년 안에라도 추진할 수 있다. 다만 '빈 껍데기' 졸속통합이 아닌 '앙꼬가 꽉 찬' 제대로 된 통합이어야 한다. 양도세 100%, 법인세 50%, 부가세 5% 수준 등 연간 약 9조 원 규모의 안정적인 재정 이양이 필수적이다. 아울러 예타 면제 권한, 농업진흥지구 해제, 국가산단 지정 등 중앙의 핵심 권한이 통합시에 이양되어야 지역 스스로 미래를 열어갈 힘이 생긴다."