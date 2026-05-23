박수현후보선거사무소

- 지난 4년 동안의 김태흠 도정을 한 문장으로 평가한다면?

- 김태흠 도정과 차별화되는 박수현만의 강점은?

- 'AI 수도 충남'은 구체적으로 어떤 모습인가?

- 충남·대전 통합을 위해 임기 단축(2년)도 불사하겠다"고 제안했다. 개인의 정치적 수명을 걸 만큼 행정통합이 절실한 이유는?

- 도민들이 우려하는 '지역 소외'나 '행정 혼선'을 막을 장치는?

- 박 후보의 행정통합 추진 방식에 대해 김태흠 후보는 '알맹이가 빠졌다'고 비판하고 있다. 이에 대한 의견은?

- 충남 북부권과 남부권의 격차 해소는 해묵은 과제다. 남부권의 자생력을 높일 특단의 계획은?

- 충남의 시·군 단위 지역 주간지 등 풀뿌리언론의 자생력을 높이기 위한 '충남 지역언론 발전기금'의 확대나 운영 방식의 전면적 개편안이 있다면?

- 충남 도민들이 왜 박수현을 선택해야 하나?

박수현 민주당충남지사 후보"김태흠 지사님께서 4년 동안 '힘쎈 충남'이라는 구호 아래 열심히 하셨다고 생각한다. 미래 설계 부재와 충남·대전 행정통합 무산 등은 아쉬운 부분이지만, 기업 투자 유치 등 충남 발전을 위해 기여한 부분은 인정한다. 양승조 전 지사의 '복지 충남'에 이어 김태흠 지사의 '힘쎈 충남'이 가진 장단점은 모두 박수현의 나침반이다. 잘한 것은 계승·확장하고, 부족한 부분은 수정·보완해 발전시켜 나가겠다. 저는 김 지사님과 비교했을 때 정책 역량, 소통 능력, 비전의 선명성을 강점으로 자신한다. 중앙정부와 설계부터 협상까지 확실히 해내 충남 AX(AI 전환) 예산을 국비로 만들어낼 능력이 있다.""정책 역량, 소통 능력, 그리고 비전의 선명성이다. 저는 중앙정부와 설계 단계부터 협상해 예산을 확보해 본 '실전형 기획가'이다. 단순히 구호를 외치는 것이 아니라, 충남 AI 대전환 예산을 국비로 만들어낼 구체적인 채널을 알고 있다. 또한 도민의 목소리를 경청해 이를 국가 의제로 격상시키는 소통의 메커니즘을 몸소 체득한 사람이다.""두 가지 축이다. 첫째는 '산업 혁신'이다. 천안·아산의 반도체와 디스플레이, 당진·서산의 석유화학과 제철에 세계 최고 수준의 AI를 접목해 경쟁력을 높이는 것이다. 둘째는 'AI 기본사회'다. AI를 전기나 수도처럼 누구나 누리는 공공 인프라로 만들겠다. 돌봄, 교육, 의료, 농업 등 도민의 생활 전반에서 AI가 삶의 질을 높이는 대한민국 표준 모델을 충남에서 선보이겠다.""이재명정부 국정기획위원회 국가균형성장특별위원장을 맡아 '지방의 성장이 국가의 성장'이라는 이재명 대통령님의 철학에 맞추어 '5극 3특'이라는 지방성장전략을 설계했다. 6·3지방선거에서 광주·전남 사례와 같이 충남·대전이 행정통합을 했다면 연간 5조 원, 4년 동안 20조 원을 투입해 AI 대전환 등을 추진할 수 있었지만 중단돼 매우 안타깝게 생각한다.서울 초집중 현상 등 우리나라에서 수십여년 동안 고질적인 문제로 지적돼 온 수도권 일극을 깨 충남·대전을 제2의 성장축으로 세우는 충남·대전 행정통합과 국가균형성장이라는 대의 앞에서 '임기 단축'은 조금도 망설일 이유가 없다. 한발 더 나아가 '충청권 대통합 메가시티' 비전을 제시했다. 충청도라 불리는 대전·충남·충북·세종 4개 광역지방자치단체가 하나의 공동체로 결집해야 실질적으로 수도권에 대응할 수 있다. 충남·대전 통합특별시가 출범한 이후에도 '충청권 대통합 메가시티'로의 확장을 준비하겠다.""주민들의 생활권이 실질적으로 하나가 되는 경험을 쌓아야 하며, 광역교통망 구축, 경제특구 공동설계, 행정서비스 표준화부터 시작해 신뢰를 축적해야 한다. 단계적으로는 법·제도 통합으로 진행하는 것이 현실적인 경로다. 구체적인 로드맵은 6·3지방선거가 끝난 뒤 대전시장과 행정통합추진협의체를 구성한 다음, 기존과 같은 일방통행이 아닌, 지역과 개인에게 미치는 영향을 홍보하면서 주민 의견을 수렴하는 등 공감대 확대가 필요하다. 현실적으로는 본청·의회·교육청 등을 대전과 충남에 기능별로 배치하는 방식(기능 분산형 접근)이 업무의 효율성을 담보할 수 있을 것이다.""통합을 가로막는 것은 재정이나 권한의 문제가 아니라 '정치적 의지'의 부재다. 중앙정부의 권한 이양은 당연한 전제 조건이다. 이제는 무산에 대한 책임론을 따지기보다, 어떻게 하면 성공적으로 추진할지 토론해야 한다. 기초지자체의 자치권을 보장하면서도 대통합 메가시티로 나아가는 길, 박수현은 할 수 있다.""남부권에 특화산업 거점을 구축하겠다. 공주·부여는 백제문화권을 기반으로 한 '백제왕도특별법'과 '국립역사문화권진흥원(부여)'을 통해 역사문화산업 거점으로 특화하고, 국가유산 기반 관광·체류형 산업을 육성하겠다. 보령·태안·서천은 '석탄화력폐지특별법' 제정을 비롯해 지원기금 신설, 정의로운 전환특구 우선 지정, 대체산업 육성 등이 필요하다. 충남은 전국 석탄화력발전소 61기 중 절반에 가까운 29기가 밀집해 있으며, 2038년까지 22기가 단계적으로 폐쇄될 예정이라 피해가 우려되는 상황이다. 이들 지역을 재생에너지 전환 특구로 지정해 해상풍력·수소에너지 거점으로 육성하고, 농어촌 기본소득과 AI 스마트농업을 적용하겠다. 더불어 충청내륙철도 조기 완성, 동서축 고속도로 구축으로 접근성을 획기적으로 개선하겠다.""국회의원 시절 의정활동을 하면서 지역언론의 위기를 수면 위로 끌어올렸으며, 지역언론 지원확대를 위한 입법·정책활동에 앞장섰다. 그동안 △지역신문발전기금 확대 △우선지원대상사 선정요건 개선 △지역뉴스 포털 노출 확대 △정부광고 사각지대 해소 △정부광고 수수료 부담 완화 등 다양한 정책적인 대안을 제시했으며, '지역신문발전지원특별법' 개정안도 대표발의했다. 충남도지사에 당선된다면 도내 시군을 우직하게 지탱하고 있는 지역주간지 등 풀뿌리언론이 자생력을 갖고 공익적인 기능을 강화할 수 있도록 '충남 지역언론 발전기금'을 포함해 지원방안을 꼼꼼하게 점검하겠다.""이재명정부 국정기획위원회 국가균형성장특별위원장, 청와대 대변인과 국민소통수석비서관, 더불어민주당 수석대변인, 2선 국회의원 등을 성실하게 수행하면서 국가전략 설계, 정부예산(국비) 확보, 중앙과 지방을 이어본 경험이 풍부하다. 또 '충남 AI 대전환'을 가장 잘 준비해 완성시킬 사람이다. '일 잘하는 지방정부'는 화려한 수사가 아니라 성과로 증명하는 것이다. 충남의 미래를 위해 진실하게, 성실하게, 그리고 절실하게 사력을 다하겠다. 도민의 꿈이 박수현의 설계가 되고, 그 설계가 충남의 현실이 되도록 하겠다."