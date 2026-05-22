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양 진영의 지원유세 역시 팽팽한 대결 구도를 이뤘다. 사진 왼쪽 국민의힘 서천호 국회의원, 사진 오른쪽 정현태 전 남해군수 지원유세 모습.양 진영의 지원유세 역시 팽팽한 대결 구도를 이뤘다. 서천호 국민의힘 국회의원은 "우주항공 수도 사천의 초석을 놓은 사람이 박동식 시장"이라며 "이 꿈을 완성할 최고의 적임자"라고 치켜세웠다. 동시에 "현 정부가 입법권을 독점하고 사법권마저 흔들고 있다"며 이재명 정권 심판론을 꺼내 들었다. "국민의힘이 부족한 것은 인정하지만, 그렇다고 우리 당을 선택하지 않으면 자유민주주의가 위험해진다"고 호소했다.더불어민주당 측에서는 정현태 전 남해군수가 마이크를 잡았다. 정 전 군수는 "인근 남해군은 민주당 계열 군수들이 열심히 일해 '지방자치 1번지'라는 명성을 얻었다"며 사천의 변화를 촉구했다. 이어 "우주항공복합도시 특별법은 국회 압도적 다수를 차지한 집권 여당이어야 통과시킬 수 있다"며 "정국정 후보는 당 정책위원회 부의장으로서 6개월 내 기쁜 소식을 전할 수 있을 것"이라고 정국정 후보에 힘을 실었다.