▲6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일, 경남 사천에서 국민의힘과 더불어민주당 후보들이 나란히 출정식을 열고 13일간의 선거전에 돌입했다. 집중유세 중인 더불어민주당 정국정 시장 후보와 국민의힘 박동식 시장 후보. 뉴스사천 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일, 경남 사천에서 국민의힘과 더불어민주당 후보들이 나란히 출정식을 열고 13일간의 선거전에 돌입했다. "검증된 일꾼" vs. "변화의 적임자" ▲이날 오후 4시 사천읍 탑마트 앞에서 국민의힘 박동식 사천시장 후보와 도·시의원 후보들이 먼저 출정식을 열었다.뉴스사천 이날 오후 4시 사천읍 탑마트 앞에서 국민의힘 박동식 사천시장 후보와 도·시의원 후보들이 먼저 출정식을 열었다. 박동식 시장 후보와 도시의원 후보들은 시민들에게 큰절을 올린 뒤 마이크를 잡았다. 박 후보는 "20년 동안 시민들의 손을 잡고, 귀를 기울이고, 발로 뛰는 생활 정치를 해왔다"며 "국립창원대 사천 캠퍼스를 유치하고, 32개 기업으로부터 2조8000억 원 규모의 투자유치를 이끌어냈으며, 사천시 예산 1조 원 시대를 열었다"고 실적을 강조했다. 이어 그는 "우주항공청 특별법을 통과시킬 때도 시민의 단합된 힘으로 이뤄냈다"며 "우주항공복합도시 특별법을 반드시 통과시키고, 사천공항 국제공항 승격과 국가고속철도망 구축으로 더 큰 사천을 만들겠다"고 다짐했다. ▲이날 오후 5시 30분, 같은 장소에서 더불어민주당 정국정 후보의 출정식이 이어졌다.뉴스사천 이날 오후 5시 30분, 같은 장소에서 더불어민주당 정국정 후보의 출정식이 이어졌다. 민주당 역시 정국정 시장 후보와 도·시의원 후보들이 함께 했다. 야구장 응원을 연상시키는 구호가 오갔고, 힘 있는 집권여당을 강조하는 유세를 진행했다. 정국정 후보는 "지난 30여 년간 사천시장은 보수당이 독점해 왔다"며 "청년들은 일자리를 찾아 떠나고, 골목 상권은 활력을 잃었으며, 인구는 줄었다"고 질타했다. 이어 그는 "더불어민주당 정책위원회 부의장으로서 국회를 직접 찾아가 우주항공복합도시 특별법을 6개월 이내에 통과시키겠다"고 약속했다. 그는 우주항공산업진흥원·한국안전기술원 사천 유치와 시민 1인당 민생회복 지원금 30만 원 지급 공약도 내걸었다. ▲양 진영의 지원유세 역시 팽팽한 대결 구도를 이뤘다. 사진 왼쪽 국민의힘 서천호 국회의원, 사진 오른쪽 정현태 전 남해군수 지원유세 모습. 뉴스사천 지원유세도 '맞불' 양 진영의 지원유세 역시 팽팽한 대결 구도를 이뤘다. 서천호 국민의힘 국회의원은 "우주항공 수도 사천의 초석을 놓은 사람이 박동식 시장"이라며 "이 꿈을 완성할 최고의 적임자"라고 치켜세웠다. 동시에 "현 정부가 입법권을 독점하고 사법권마저 흔들고 있다"며 이재명 정권 심판론을 꺼내 들었다. "국민의힘이 부족한 것은 인정하지만, 그렇다고 우리 당을 선택하지 않으면 자유민주주의가 위험해진다"고 호소했다. 더불어민주당 측에서는 정현태 전 남해군수가 마이크를 잡았다. 정 전 군수는 "인근 남해군은 민주당 계열 군수들이 열심히 일해 '지방자치 1번지'라는 명성을 얻었다"며 사천의 변화를 촉구했다. 이어 "우주항공복합도시 특별법은 국회 압도적 다수를 차지한 집권 여당이어야 통과시킬 수 있다"며 "정국정 후보는 당 정책위원회 부의장으로서 6개월 내 기쁜 소식을 전할 수 있을 것"이라고 정국정 후보에 힘을 실었다. ▲6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일, 경남 사천에서 국민의힘과 더불어민주당 후보들이 나란히 출정식을 열고 13일간의 선거전에 돌입했다.뉴스사천 정당과 후보자에 관한 정보는 중앙선거관리위원회 누리집(http://nec.go.kr)와 정책공약알리미(http://policy.nec.go.kr)에서도 확인할 수 있다. 덧붙이는 글 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다. #뉴스사천 구독하기 6.3 지방선거 이전글 큰딸 노래 응원 받으며 공식 출정한 강철민 민주당 태안군수 후보 다음글 엄승용 보령시장 후보, 위장 전입 의혹으로 고발당해 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 뉴스사천 강무성 (news43) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1812 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 큰딸 노래 응원 받으며 공식 출정한 강철민 민주당 태안군수 후보 엄승용 보령시장 후보, 위장 전입 의혹으로 고발당해 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크