페이스북

"사진을 보고 미안한 마음에 도저히 견딜 수 없어 현장으로 달려갔다. (...) 헌법재판소와 공수처 앞에서 1인 피켓시위라도 해서 대한민국 헌법과 법률을 지켜나가야 한다." (2025년 1월 5일 윤용근 페이스북 게시물)

윤용근 충남 공주·부여·청양군 국회의원 후보가 2025년 3월 11일 페이스북에 "대통령 탄핵은 각하되거나 기각되어야 한다. 그래서 우리는 목이 터져라 외친 것이다"라면서 '대통령 탄핵 각하!!'라고 적힌 손피켓을 들고 있는 사진을 올렸다.윤용근. 오는 6·3 충남 공주·부여·청양군 보궐선거에서 국민의힘 국회의원 후보로 나선 그는 윤석열 탄핵 반대와 체포 반대에 적극적인 행보를 해왔다.지난 2025년 1월 3일 고위공직자범죄수사처(공수처)의 윤석열 체포영장 집행이 대통령 경호처와 대치 끝에 불발됐다. 그러자 윤석열 지지자들은 체포영장 재집행 가능성에 대비해 대통령 관저 앞에 마련된 유튜브 '신의한수' 무대 아래서 밤샘 집회를 열기도 했다. 이런 상황 속에서 윤 후보는 페이스북 계정에 "미안한 마음에 견딜 수 없어 현장으로 달려갔다"고 남겼다. 당시 윤 후보는 국민의힘 성남시 중원구 당협위원장 신분이었다.윤 후보는 게시물 댓글에도 "당협위원장 몇 분들과 현장에 가서 작은 목소리 하나를 보태고 젊은이들 목소리도 경청하며 밤샘하신 분들 몇분들 손도 잡아드릴 수 있어서 감사하고 죄송하고 미안했다"고 남겼다. "눈보라로 꽁꽁 얼어붙어도 온 몸으로 막아선 당신이 위대한 대한민국의 역사"라며 체포영장 저지 시위대를 추켜세우기도 했다.