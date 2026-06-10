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일장기를 달고 운행하는 일본 버스한일 간의 이런 차이를 알고 되짚어보니, 확실히 국기를 대하는 양국의 태도에 온도 차가 있다는 생각이 들었다. 한국은 국경일이 되면 태극기를 게양하는 가정들을 쉽게 볼 수 있다. 반면 일본은 사정이 좀 다르다. 나는 현재 18년째 일본에 거주 중인데, 국경일이라고 해서 일반 주택가에서 일장기를 보는 일은 거의 없다.물론 학교나 시청 등의 공공기관에는 일장기가 게양돼 있다. 택시나 버스, 전철 등이 작은 일장기를 꽂고 운행하는 경우도 있다. 그러나 자택에 국기를 거는 일본인은, 적어도 내 주변에서는 본 적이 없다. 만약 이웃에 그런 집이 있다면, 현지인들마저도 경계심을 갖고 지켜볼지도 모른다. 그만큼 일본 국민들은 국기와 일정한 거리를 두고 생활하는 것처럼 느껴진다.국기를 둘러싼 한일 간의 이 같은 차이는 어디에서 비롯될까? 양국이 걸어온 역사에서 그 이유를 찾아볼 수 있다. 한국인에게 태극기가 독립과 민주화의 역사를 환기시키는 도구라면, 일본인들에게 일장기는 전쟁과 군국주의의 트라우마를 불러일으키는 존재라 할 수 있다.과거 일본은 일장기 아래에서 이웃 국가들에게 막대한 고통을 안겼고, 자국 젊은이들 또한 전장으로 내몰았다. 전후 일본 사회가 일장기와 거리를 두어 온 배경에는 이 같은 사회적 분위기도 일정 부분 영향을 미쳤을 것으로 보인다.그러나 시대가 변했다. 일본의 패전 이후 80년의 세월이 흘렀다. 이제 전쟁을 직접 경험한 세대는 극소수에 불과하고, 그마저 90대 이상의 고령자가 되었다. 일본 사회에 존재했던 전쟁에 대한 반성이나 국가 권력에 대한 경계심은 점점 옅어져가고 있다.전후 일본 사회를 지탱해 온 평화주의에도 균열이 생겨나고 있다. 현 정권 들어 헌법 9조 개정 논의가 다시 힘을 얻는 것은 이러한 흐름과 무관하지 않다. 지금껏 소극적이었던 일장기를 둘러싼 논의가 활발해진 것도 같은 맥락에서 해석될 수 있다.현재 일본에서 논란이 되고 있는 '국기손괴죄'는 다카이치 사나에 현 일본 총리의 숙원 과제이기도 하다. 그는 자민당 소속 의원이던 지난 2012년부터 해당 법안의 입법을 추진해 왔다. 그러나 지금까지는 당 내외의 반대로 그 시도가 번번이 좌절되어 왔다.이 법안을 다시 꺼내 든 것은 2020년 창당된 '참정당'이라는 신흥 보수 정당이다. 이들은 '일본인 우선'이라는 구호를 내걸고, '애국심 교육 강화'와 '외국인 규제 강화' 등 민족주의 성향의 정책을 전면에 내세워 보수층의 지지를 얻고 있다.참정당은 지난해 치러진 참의원 선거의 가장 큰 승자 중 하나이기도 하다. 기존 1석에 불과했던 의석수를 15석 규모로 늘리며 단숨에 일본 정치권의 주요 세력으로 부상했다. 동시에 이들의 선거 유세에는 배척주의적 정책에 반대하며 '거짓말쟁이', '차별주의자'라는 팻말과 함께, 엑스(X)가 그려진 일장기를 들고 항의하는 시민들이 등장해 화제를 모으기도 했다.선거 이후 참정당의 가미야 소헤이 대표는 "유세를 방해하기 위해 X 표시가 된 일장기를 들고 나온 사람들이 있다. 이것은 국가에 대한 모독이다"라며 일장기 훼손 행위를 처벌하는 형법 개정안을 참의원에 제출했다. 법안에는 '일본에 모욕을 가할 목적으로 국기를 훼손하는 경우 2년 이하의 금고형 또는 벌금형'을 부과하자는 내용이 담겨 있다.이 덕분에 다카이치 총리는 숙원을 성취할 기회를 얻었다. 보수 성향의 의원이 과반이 넘는 현 국회라면 '국기손괴죄'가 통과될 가능성이 크기 때문이다. 여당은 재빠르게 국기손괴죄에 관한 프로젝트팀(PT)을 꾸리고 법안 작성에 속도를 내고 있다.