화성시

- 최근 AI 데이터센터와 디지털 인프라 중요성이 커지고 있습니다. 화성의 방향은 무엇입니까?

- AI 행정 혁신 구상도 밝혔는데.

- 화성의 미래 먹거리 산업 전략은 무엇입니까?

- 교통 분야 핵심 공약은 무엇입니까?

화성특례시 AI EXPO MARS 2025. 개막식에서 정명근 전 화성시장이 휴머노이드로봇 ‘아메카‘와 대화를 나눴다. ”화성특례시의 미래 비전은 무엇인가요?”라는 정 전시장의 질문에 아메카로봇은 ”특례시의 미래 비전은 AI와 스마트 행정을 통해 모두가 살기 좋은 도시를 목표로 하고 있다”고 답해 관람객들의 호응을 이끌어냈다."AI는 선택이 아니라 생존의 문제입니다. 지금 세계는 AI 인프라 전쟁을 하고 있습니다. 데이터센터와 반도체, 전력망을 누가 먼저 확보하느냐가 국가 경쟁력을 좌우하는 시대입니다. 화성은 삼성전자와 글로벌 반도체 기업들이 집결해 있고, 안정적인 전력 공급망과 교통망, 첨단 산업 클러스터까지 갖춘 도시입니다. AI 데이터센터 입지로 강점이 충분합니다. 다만 무분별한 개발 경쟁은 좀더 고민해봐야합니다. 데이터센터는 막대한 전력을 사용하고 환경에도 영향을 줍니다. 시민과 충분히 소통하면서 친환경·지역상생형 모델로 추진하겠습니다.""시민들이 가장 답답해하는 것이 이른바 '전화 돌리기 행정'입니다. 그래서 AI 공무원 '코리봇'을 도입하려고 합니다. 코리봇은 단순 챗봇이 아니라 시민 민원 응답과 생활 정보 제공까지 수행하는 시스템입니다. 365일 24시간 시민 문의에 대응하고 교통·생활·행정 정보를 즉시 제공하겠습니다. 시민들이 시청 문턱을 높게 느끼지 않도록 AI 기반 행정 혁신을 추진하겠습니다.""화성은 이미 대한민국 산업의 심장입니다. 하지만 반도체 하나에만 의존해서는 안 됩니다. 앞으로는 AI·우주항공·바이오까지 산업 구조를 확장해야 지속 가능한 도시 경쟁력이 생깁니다.'화성형 테크노폴리스 5대 권역, 동탄·진안·향남·송산·봉담을 각각 미래 산업 거점으로 육성하겠습니다. 특히 AI 기반 우주항공산업 클러스터를 조성해 화성을 대한민국 우주산업 허브로 키우겠습니다.""교통은 단순한 이동 수단이 아니라 삶의 기본권입니다. 시민들이 길 위에서 낭비하는 시간을 돌려드려야 합니다. GTX 연계 강화와 동탄도시철도(트램), 동탄인덕원선 조기 완공, 분당선 기흥~동탄·오산 연장 등을 추진하겠습니다. 광역버스 확대와 공항버스 노선 신설, 심야 자율주행 순환버스 도입 등을 통해 '30분 교통생활권 화성'을 실현하겠습니다."