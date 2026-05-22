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26.05.22 13:54최종 업데이트 26.05.22 15:02
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 구의역 참사 현장 헌화더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 22일 서울 구의역에서 열린 구의역 참사 10주 기 추모문화제에서 9-4 스크린도어를 바라보고 있다.공동취재사진

[기사보강 : 22일 오후 3시 2분]

"어떻게 안전 문제가 토론으로 (해결이) 됩니까? 저는 오히려 오세훈 후보가 삼성역 현장에 가서 직접 눈으로 살펴보고 대책을 강구하는 것이 현재 오세훈 후보가 취할 일이라고 생각합니다."

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 구의역 참사 10주기를 맞은 22일 추모 현장에서 추모사 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2500여 개 철근 누락 사고 관련, 전날(21일) "GTX-A 단일 주제로 토론하자"고 제안한 데 대한 답변이다.

관련 질문을 받은 정 후보는 "오 후보는 본인 잘못이나 실수, 이런 부분이 있으면 꼭 이걸 정쟁화해서 벗어나려고 하는 것 같다"며 "과거 종묘 개발 문제로 많은 우려가 제기되자, 그때도 총리 토론을 제안하는 등 정치 쟁점화해서 벗어나려고 한 경우가 있었는데 이번에도 마찬가지"라고 짚었다.

그는 오 후보의 토론 제안에 "안전 문제는 관심을 갖고 또 대응과 실천을 통해서 해결할 수 있는 것, 그걸 정치 쟁점화해서 해결될 문제는 아니라고 본다"며 "오히려 오 후보가 삼성역 현장에 직접 가서 살펴보고 대책을 강구하는 게 해야 할 일"이라고 직격했다.

'생명안전 시민 약속'하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보공공운수노조와 전국철도지하철노동조합협의회, 서울교통공사노조 주최로 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 '구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 서울시장후보 생명안전 시민약속식'이 열렸다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 '서울시장 후보 생명안전 시민 약속식'에서 안전한 서울을 만들기 위한 다짐을 하고 있다.이정민

구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 참석한 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 권영국 정의당 서울시장 후보공공운수노조와 전국철도지하철노동조합협의회, 서울교통공사노조 주최로 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 '구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 서울시장후보 생명안전 시민약속식'이 열렸다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 권영국 정의당 서울시장 후보가 임을 위한 행진곡을 제창하고 있다.이정민

정 후보는 이날 검은 정장을 입고 서울 광진구 구의역 9-4 승강장을 찾는 것으로 일정을 시작했다. 10년 전인 2016년 5월 28일, 이곳에서 외주업체 비정규직으로 고용된 김아무개 청년이 스크린도어를 혼자 수리하다 전동열차에 치어 사망했다. 사망자 소지품에서 컵라면이 발견되면서 시민 추모 운동으로 번졌다.

해당 승강장 앞에 선 정 후보는 국화꽃을 들고 서서 30초 간 고개를 숙이고 고인을 추모했다. 이어 현장에서 '안전하게 일할 권리, 서울을 만들겠습니다'라고 적은 뒤 추모판에 붙였다.

이어 인근 추모문화제로 이동해 참석한 정 후보는 '다짐발언'에서 "안전문제는 시민의 일상을 지키는 가장 기본적인 일이다. 안전하지 않으면 다른 일은 한 발자국도 진행될 수 없다"며 "(김군 사고 뒤) 위험은 외주화하면 안 된다는 공감대가 생겨났지만, 아직도 많은 부분이 지켜지지 않고 있다. 더 안전한 서울을 만들겠다"고 약속했다.

정 후보는 추모식에 함께 참석한 권영국 정의당 서울시장 후보와 '임을 위한 행진곡'을 부르며 팔을 흔들기도 했다. 정 후보와 권 후보는 각각 발언 뒤 "구의역 김군 같은 참사가 일어나지 않도록, 저와 새 서울시는 시민의 생명보호와 안전을 최우선으로 하겠다"는 내용의 '서울시장 후보 생명안전 약속'에 서명했다.

당시 시민대책위 진상조사단장으로 활동했던 권영국 후보는 이날 "​구의역 김군 사건은 저를 산재 사망 사건에 관심 가지게 한 결정적 계기였다"며 "​여전히 경비절감을 내세운 오세훈의 서울시를 주요 원인으로 지적하지 않을 수 없다. 안전을 '비용' 취급하는 경영의 문제를 봐야 한다"고 말했다.

인근 '동서울터미널' 찾은 오세훈 "양강구도 확실히 형성"

오세훈 "정원오 당선되면 '박원순 시즌2'" 말한 이유...오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 22일 오전 서울 광진구 건대입구 롯데백화점 앞에서 열린 유세에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다.유성호

오 후보는 비슷한 시각 약 1Km 근방인 서울 광진구 동서울터미널을 찾아 발전공약을 내놓고 시민들을 만났다. 그는 '대시민 메시지'로 "광진구는 한강벨트 중 하나로, 역대 어떤 시장시절보다 가장 빠른 속도로 주택 공급할 수 있는 재개발 재건축 모아타운이 아주 활발하게 진행 중"이라며 "이곳 동서울터미널이 이제 상전벽해로 바뀌게 된다"고 했다.

오 후보는 정 후보를 바짝 따라붙은 최근 여론조사에 대해서도 "전체 추세를 보면 양강 구도가 확실히 형성됐다"며 "사필귀정이다, 정 후보의 무능과 부패 면모가 시간 흐르면서 계속 밝혀지고 있다"고 했다.

이후 오 후보는 건대입구 롯데백화점 앞 유세에 이어 아기씨굿당 피해주민 현장간담회에 참석했다. 그는 직후 기자들과 만나 추모식 불참에 대해 "10주기 추모일은 (정확히는) 오는 28일이고, 저는 오늘 행사에 참석을 하지 않은 것"이라며 "김군 사고는 정말 가슴 아프고 각별히 송구스럽게 생각한다. 추모일 당일(28일)이 되면 제가 찾게 될 것"이라고 해명했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 22일 오전 서울 광진구 건대입구 롯데백화점 앞에서 열린 유세에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다.유성호

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 22일 오전 서울 광진구 건대입구 롯데백화점 앞에서 열린 유세에서 지지자들과 인사를 나누고 있다.유성호


#정원오 #오세훈 #권영국 #서울시장후보 #구의역사고

6.3 지방선거
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