과학기술유공자지원센터

"그는 학위를 받자마자 전쟁의 포화에 휩싸인 조국으로 돌아와 임시수도 부산에 설립된 전시대학에서 교편을 잡았다. 1954년 서울대학교는 전쟁의 참상이 고스란히 남은 캠퍼스로 환도했다. 공과대학은 교사(校舍)는 물론이고 모든 실험기기가 도난당하거나 파괴되어 문자 그대로 공대(空大) 인 상태였다. 이재성은 파괴된 실험기기를 일부 수리하고 공대 주변 마을을 돌며 형태가 온전한실험용품 몇 점을 수거해서 대학교육의 명맥을 이어갔다."

화학공학자 이재성1924년 4월 27일 지금의 황해북도 수안군에서 출생한 이재성은 만주제일신경중학교-여순고등학교를 거쳐 19세 때인 1943년에 도쿄제국대학 응용화학과에 입학했다가 2년 뒤 중단하고 귀국했다. 이로부터 5개월 뒤 8·15 광복이 있었고, 그해 12월 경성대학 응용화학과에 편입해 이듬해 7월 졸업했다.졸업과 동시에 서울대 교수요원이 된 그는 1950년 6월 한국전쟁 발발을 며칠 앞두고 컬럼비아대학 화학공학과 석사과정으로 유학을 떠났다. 그로부터 2년 뒤 석사학위를 취득한 그는 고국의 학계에 강한 인상을 주는 행보를 걸었다. 한국과학기술한림원이 발행한 <대한민국 과학기술유공자 백과> 이재성 편에 이런 대목이 있다.전쟁 중에 귀국한 그는 새로운 화학 지식을 한국에 보급하는 데 힘썼다. 그가 박사과정 입학을 보류하고 이렇게 한 것을 두고 한국과학기술한림원이 운영하는 <대한민국과학기술유공자> 사이트의 이재성 편은 "전쟁이 한창이던 1952년 살신성인의 정신으로 부산에 피난 중인 서울대로 복귀했다"고 평가한다.과학자를 평가하는 글에 '살신성인'이라는 표현이 자주 나오지는 않는다. 그에게서 공부했거나 그를 아는 지식인들은 그가 자신을 희생해 인(仁)을 성취했다고 평가했다. 인간과 세상을 향한 책임감을 갖고 학문에 임하지 않았다면, 그가 성인(成仁)했다는 평이 나오기는 힘들었을 것이다.유학 2년 만에 '성인'하는 바람에 그는 박사과정에 입학하지 못했다. 이때 못다 한 박사과정은 12년 뒤인 1964년부터 4년간 컬럼비아대학에서 이수했다.임시 수도에서 활동했던 그는 휴전 뒤에는 경기도 양주군 노해면(지금의 서울 노원구 공릉동)의 서울공대 캠퍼스로 복귀했다. 그 직후에 그가 주력한 일은 텅 빈 공대(空大)를 내실 있는 공대로 채우는 일이었다. 위의 유공자 백과에 언급됐듯이, 공대 주변의 집들을 찾아다니며 학교 실험기기를 돌려주시라는 부탁도 하고 다녔다.이재성의 화학교육은 식민 지배로 인해 억압된 화학교육을 재생시키는 의미가 있었다. 동시에, 전쟁 때문에 피폐된 화학교육을 복구하는 의미도 있었다. 고국의 화학교육에 열정을 가진 학자가 전쟁 중에 2년간이나 태평양 건너에 있었느니, 그 기간 동안 그가 얼마나 애를 태웠을지도 생각해보게 된다.화학공학 교수로서 그가 남긴 대표적 업적은 기술 인력의 대거 양성이다. 위의 <대한민국과학기술유공자> 사이트는 "국내 최초로 서구식 화학공학 강의를 시작하며 향후 중화학공업 발전에 절대적으로 필요한 인재를 육성할 수 있는 기반을 마련했다"고 평한다.그러면서 "그의 노력으로 전후 복구사업에서 꼭 필요했던 비료·시멘트·판유리 등을 생산하는 화학공장을 설계하고 건설 및 운전할 수 있는 화공 엔지니어들이 양성되었다"고 기술한다. 그런 뒤 "화공 인력들의 활약으로 정유 및 석유화학공업이 중화학공업의 중심 산업이 되었고, 한국 수출의 20%를 차지하는 효자 산업으로 발전할 수 있었다"고 덧붙인다.