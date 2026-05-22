박민식 페이스북

부산 북구갑 보궐선거 박민식 국민의힘 후보가 22일 자신의 페이스북에 올린 스타벅스 관련 글.스타벅스 코리아의 '518 탱크데이'와 관련해 국가보훈부 장관을 지낸 국민의힘 박민식 부산 북구갑 보궐선거 후보가 정부·여당이 도를 넘는 대응을 하고 있다고 공개적으로 비난했다. 역사적 상처를 건드려 광주 시민들의 반발이 매우 거센 상황인데도, '주홍글씨'나 '인민재판'이란 표현을 동원했다. 추가 논란이 일 전망이다.박 후보는 22일 자신의 페이스북에 <뉴스1>의 '민형배 "스타벅스 대가 치르게 할 것"…신세계 광주 4조 사업 불똥?' 기사를 공유한 뒤 "스타벅스의 마케팅 과실에 대한 이재명 정부와 더불어민주당의 대응이 상식의 선을 넘어, 선거판을 뒤흔들려는 위험한 전체주의적 광기로 치닫고 있다"라고 지적하는 글을 게시했다.스타벅스가 사과와 대표이사 경질로 책임을 졌고, 이후 평가는 소비자의 몫이며 기업에 잘못이 있다면 법·절차에 따라 책임을 물으면 되는데도 정치권·행정부가 문제를 확산하고 있단 주장이다. 박 후보는 "권력이 직접 기업에 '주홍글씨'를 새기고, 온 국가기구를 동원해 처단한다. 이것은 법치의 포기이자 국가가 앞장선 사적 제재-21세기 대한민국의 인민재판"이라고 반대 의견을 냈다.특히 "대가를 치르게 하겠다"고 한 민주당 소속 민형배 전남광주통합특별시장 후보의 발언, 광주 복합쇼핑몰·스타필드 투자 차질 위기 등을 열거하며 "기업을 응징하겠다는 정치 보복이 정작 광주 시민의 일자리와 삶을 인질로 잡은 것이다. 이것이 광주를 위하는 길이냐"라며 마치 시민의 편에 선 듯한 발언도 했다.지난 윤석열 정부가 반일감정 조장으로 몰아갔던 일본 오염수 방류 당시 '노재팬(NO JAPN)'도 논쟁거리로 재소환했다. 그는 "정부·민주당의 행태는 선거 표심을 위해 죽창가를 부르며 국가 경제와 국익을 해쳤던 노재팬 운동의 소름 끼치는 복사판"이라며 "민주당식 전체주의적 구태가 또다시 도진 것"이라고 추가 해석을 내놨다."5·18의 본질이 권력의 폭압과 전체주의에 맞서 국민의 '자유 민주주의'를 지켜낸 피 끓는 희생이었다"라는 점도 강조했는데, 끝에는 민주당이 정략적 행동으로 5.18 정신을 심각하게 모독하고 있다며 비난의 수위를 더 높였다. 그러면서 유권자들이 이를 심판할 것이라고 덧붙였다.그러나 시민단체는 박 후보의 언급이 부적절하다고 지적했다. 이보름 부산경제정의실천시민연합 의정감시 팀장은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "그동안 이런 식의 논란 반복, 유야무야 실수로 넘어가는 일이 이어졌다. 5.18 46주년 시점에서 문제가 또 불거지면서 이번엔 분명하게 짚고 넘어가자는 게 우리 사회의 분위기"라며 "스타벅스에 대해선 별다른 목소리를 내지 않고 이걸 선거용으로 모는 것 자체가 더 이해하기 어렵다"라고 말했다.