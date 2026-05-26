오지성TV

지난 5월 22일 유튜브 채널 <오지성TV>에 올라온 새벽예배 라이브 영상2026년 4월 26일 <오지성TV>엔 기호 2번을 달고 빨간색 선거운동복 점퍼를 입은 오 후보의 영상이 올라왔다. 그는 국민의힘 후보로 단수 공천을 받았다.오 후보는 "군산·김제·부안갑 이번 국회의원 재선거에 출마한 오지성"이라며 "국회의원이 되면 소상공인 가게 주변을 매입해 주차장을 많이 만들어드리고, 군산 현안 문제를 해결해 드리겠다. 여러분의 머슴이 돼 가려운 부분을 긁어드리겠다"라고 말했다.오 후보는 또 "이제 싸울 수 있는 후보, 바른 국가관을 갖고, 우리 군산은 세계에서 인구 대비 가장 교회가 많은 지역으로 교회를 지키고, 자유민주주의를 지키고, 자유시장경제를 지키는 차별금지법을 반드시 막아내겠다. 악법들을 막아내겠다"라고 밝혔다.오 후보는 2026년 5월 22일 <오지성TV>에 올라온 새벽예배 영상에서 "당선되면 제일 먼저 누구를 제일 찾아뵙고 싶냐 그러면 저는 두 사람이 딱 떠오른다"라며 "박근혜 대통령, 윤석열 대통령, 두 분을 찾아뵙고 싶다"라고 말했다.오 후보는 1962년생으로 성결대학교 신학과와 대한신학대학원대학교 목회학석사를 졸업했다. 국민의힘 군산·김제·부안갑 당협위원장을 지냈고, 현재 오지성 전북자유인권연합 대표를 맡고 있다. 2022년 제8회 지방선거와 2023년 재보궐선거에서 군산시의원에 출마해 각각 10.68%(4위), 9.84%(4위)를 얻어 낙선했고, 2024년 제22대 국회의원 선거에서 군산·김제·부안갑에 출마해 신영대 더불어민주당 후보와 맞붙었으나 신 후보 86.73%, 오 후보 13.26%로 패했다.이번 군산·김제·부안갑은 신영대 전 민주당 의원의 당선 무효형으로 지방선거와 함께 재선거가 치러지는 지역구다. 김의겸 민주당 후보와 오지성 국민의힘 후보가 맞대결을 펼친다.