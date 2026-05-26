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지난 5월 22일 유튜브 채널 <오지성TV>에 올라온 새벽예배 라이브 영상오지성TV
2026년 4월 26일 <오지성TV>엔 기호 2번을 달고 빨간색 선거운동복 점퍼를 입은 오 후보의 영상이 올라왔다. 그는 국민의힘 후보로 단수 공천을 받았다.
오 후보는 "군산·김제·부안갑 이번 국회의원 재선거에 출마한 오지성"이라며 "국회의원이 되면 소상공인 가게 주변을 매입해 주차장을 많이 만들어드리고, 군산 현안 문제를 해결해 드리겠다. 여러분의 머슴이 돼 가려운 부분을 긁어드리겠다"라고 말했다.
오 후보는 또 "이제 싸울 수 있는 후보, 바른 국가관을 갖고, 우리 군산은 세계에서 인구 대비 가장 교회가 많은 지역으로 교회를 지키고, 자유민주주의를 지키고, 자유시장경제를 지키는 차별금지법을 반드시 막아내겠다. 악법들을 막아내겠다"라고 밝혔다.
오 후보는 2026년 5월 22일 <오지성TV>에 올라온 새벽예배 영상에서 "당선되면 제일 먼저 누구를 제일 찾아뵙고 싶냐 그러면 저는 두 사람이 딱 떠오른다"라며 "박근혜 대통령, 윤석열 대통령, 두 분을 찾아뵙고 싶다"라고 말했다.
오 후보는 1962년생으로 성결대학교 신학과와 대한신학대학원대학교 목회학석사를 졸업했다. 국민의힘 군산·김제·부안갑 당협위원장을 지냈고, 현재 오지성 전북자유인권연합 대표를 맡고 있다. 2022년 제8회 지방선거와 2023년 재보궐선거에서 군산시의원에 출마해 각각 10.68%(4위), 9.84%(4위)를 얻어 낙선했고, 2024년 제22대 국회의원 선거에서 군산·김제·부안갑에 출마해 신영대 더불어민주당 후보와 맞붙었으나 신 후보 86.73%, 오 후보 13.26%로 패했다.
이번 군산·김제·부안갑은 신영대 전 민주당 의원의 당선 무효형으로 지방선거와 함께 재선거가 치러지는 지역구다. 김의겸 민주당 후보와 오지성 국민의힘 후보가 맞대결을 펼친다.
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