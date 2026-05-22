강철민 캠프 제공

조 위원장은 "대통령과 도지사와 군수까지 원팀으로 태안의 위기를 극복할 수 있는 예산도 가져오고 제도도 만들 수 있는 그런 후보를 만들어야 한다”며 강철민 후보와 민주당 후보들의 지지를 호소했다.민주당 후보들에게 힘을 실어주고 태안군민에게 이번 선거에 나서는 민주당의 비전을 설파하기 위해 연단에 오른 조한기 서산태안지역위원장은 비상계엄을 막은 태안군민의 위대함에 먼저 찬사를 보낸 뒤 이번 선거의 의미에 대해 "풀뿌리부터 민주주의 기초를 다지자는 선거로, 민주주의는 주민들의 말씀을 잘 듣고 경청하고 소통하고 공정한 사람을 뽑는 것"이라면서 "6.3지방선거는 태안의 민주주의의 기틀을 다시 한번 세우는 선거다. 그 맨 앞에 강철민이 있다"고 힘주어 말했다.조 위원장은 이어 "태안이 위기이고 어렵다고 한다. 2025년 12월 31일에 태안화력 1호기가 멈췄다. 정규직은 고용승계 됐지만 하청업체 노동자들은 뿔뿔이 흩어지고 있다. 그에 따라 인구가 감소하고 시장의 가게들이 하나둘 문을 닫고 어려워지고 있다"고 태안의 현상을 진단한 뒤 "태안이 인구소멸 위기지역이라는 걸 다 알고 있다. 이 위기를 어떻게 극복해야 되겠나. 대통령과 도지사와 군수까지 원팀으로 태안의 위기를 극복할 수 있는 예산도 가져오고 제도도 만들 수 있는 그런 후보를 만들어야 한다"고도 했다.계속해서 조 위원장은 "이 골든타임을 놓치면 태안의 위기를 극복하기 어려울 것"이라면서 "2031년까지 태안화력 6호기가 멈추고 2037년까지 8호기까지 멈춘다. 무엇으로 태안을 되살리겠나. 기업도 가져오고 일자리도 만들고 태안의 관광산업도 세계 수준으로 키워야 한다. 지금이 골든타임이다. 이 골든타임을 놓치지 않고 강력한 집권 여당의 힘을 가져올 수 있는 강철민이 할 수 있다고 자신있게 말씀드린다"고 지지를 호소했다.양강 구도로 치러지는 선거인만큼 상대 후보인 국민의힘 윤희신 태안군수 후보도 겨냥했다. 조 위원장은 "(윤 후보가) 태안의 관광산업을 살리는데 해양치유와 반려식물 산업을 결합하겠다고 한다. 대형 테마형 관광단지를 조성하겠다고 한다. 너무 오랫동안 들어온 얘기다. 무슨 테마로, 어디에 어떤 규모로 어느정도 예산을 들여서 이렇게 만들겠다고 공약을 내야하는데 이거 공약이라고 할 수 있나. 공부 좀 더하고 나와야 한다"고 직격했다.인구 유입의 핵심인프라로 떠오르고 있는 '태안기업도시' 내에 군사시설인 국방미래항공연구센터를 유치하겠다는 공약도 평가절하했다. 조 위원장은 "태안기업도시 옆에 2.7km짜리 군사형 무인기 활주로가 세워지는데 그 활주로와 연결된 방위산업을 유치하겠다고 한다"면서 "태안의 기업도시는 문화·관광·레저형 기업도시인데 방위산업체를 집어넣겠다? 태안 관광도시를 방산도시로 바꾸겠다는 건가? 있는 군사시설도 외곽으로 빼는 게 대세인데 2.7km짜리 대형군사시설을 유치하겠다는 공약을 내세우는 후보가 태안을 살릴 수 있겠나"라며 위기의 태안을 살릴, 태안의 미래를 확실히 가져올 수 있는 준비된 후보는 "강철민만이 유일한 대안"이라고 호소했다.