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26.05.22 14:00최종 업데이트 26.05.22 14:00
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통합 출정식에 나서는 더불어민주당 태안군 후보들더불어민주당 강철민 태안군수 후보를 비롯한 홍성준·강종국 도의원 후보, 홍상금·김정준·전재옥·김주성·문승일·박용성 군의원 후보들과 비례대표 이정희 후보 등 민주당 소속 후보자들이 모두 출동한 가운데 지난 21일 오후 태안읍 중앙로광장에서 ‘태안군민과 함께하는 통합 출정식’을 성황리에 마무리하며 6·3 지방선거 필승을 향한 본격적인 행보에 돌입했다.강철민캠프제공

공식 선거운동 첫 날인 21일, 대한민국의 아버지를 응원하는 응원가로 자리 잡은 '아빠의 청춘'이 충남 태안군 태안읍 중앙로광장을 가득 채웠다. 다만 가사는 출정식에 맞게 개사됐다. 노래의 주인공은 더불어민주당 강철민 태안군수 후보의 큰딸인 강희은씨. 강씨는 노래 전에. 20년 만에 썼다며 진심을 담은 편지를 읽어 내려갔다.

아빠 강철민에게 보내는 편지 읽는 큰딸 강희은 씨강 씨는 노래 전에 20년 만에 썼다며 진심을 담은 편지를 호소력 있게 읽어내려갔다. 사진 왼쪽 아래가 강철민 태안군수 후보.강철민 캠프 제공

"아빠에게~"로 시작한 편지에서 강씨는 유년 시절을 되돌아보며 바다 현장을 살피는, 도의원 시절 태안경제와 어민들의 삶을 먼저 걱정했던 정치인 강 후보를 두고 "아빠는 늘 태안이 먼저였고, 어린 마음엔 정치인 딸로 사는 게 싫기도 했다"고 서운함을 드러내면서도 "그런데 지금은 그런 아빠를 충분히 이해할 수 있다. 이번 선거공보를 보며 아빠의 지난 정치 인생 20년을 다시 돌아보게 되었다. 그래서 그 누구보다도 든든한 지원군으로 서기로 마음 먹었다"고 강 후보의 든든한 지원군을 자청했다.

그리고 이어진 개사된 '아빠의 청춘' 노래는 그 누구보다 절실한 강철민 후보와 모든 민주당 후보들의 출정길에 힘을 실어줬다.

군수·도의원·군의원 후보 '강한 원팀 체제' 선언

큰 절 올리는 더불어민주당 태안군 후보자들더불어민주당 강철민 태안군수 후보를 비롯한 민주당 소속 후보자들이 모두 출동한 가운데 지난 21일 오후 태안읍 중앙로광장에서 열린 ‘태안군민과 함께하는 통합 출정식’에서 큰 절을 올리고 있다.강철민 캠프 제공

더불어민주당 강철민 태안군수 후보를 비롯한 홍성준·강종국 도의원 후보, 홍상금·김정준·전재옥·김주성·문승일·박용성 군의원 후보들과 비례대표 이정희 후보 등 민주당 소속 후보자들이 모두 출동한 가운데 21일 오후 태안읍 중앙로광장에서 '태안군민과 함께하는 통합 출정식'을 성황리에 마무리하며 6·3 지방선거 필승을 향한 본격적인 행보에 돌입했다.

이날 출정식에는 강철민 태안군수 후보와 더불어민주당 소속 도·군의원 후보자 전원, 조한기 서산태안지역위원장, 당원, 지지자, 그리고 수많은 태안군민이 대거 운집해 인산인해를 이뤘다. 참가자들은 한목소리로 태안의 확실한 변화와 강력한 지역 발전을 염원하며 선거 승리의 결의를 다졌다.

특히 이번 출정식은 단순한 선거운동의 시작을 넘어, 군수와 도·군의원 후보들이 하나의 유기적인 팀으로 움직이는 '정부와 소통하는 강한 원팀 체제'를 공식 선언하는 자리가 되어 그 의미를 더했다.

강철민 후보와 민주당 후보의 지지를 호소하는 조한기 서산태안지역위원장조 위원장은 "대통령과 도지사와 군수까지 원팀으로 태안의 위기를 극복할 수 있는 예산도 가져오고 제도도 만들 수 있는 그런 후보를 만들어야 한다”며 강철민 후보와 민주당 후보들의 지지를 호소했다.강철민 캠프 제공

민주당 후보들에게 힘을 실어주고 태안군민에게 이번 선거에 나서는 민주당의 비전을 설파하기 위해 연단에 오른 조한기 서산태안지역위원장은 비상계엄을 막은 태안군민의 위대함에 먼저 찬사를 보낸 뒤 이번 선거의 의미에 대해 "풀뿌리부터 민주주의 기초를 다지자는 선거로, 민주주의는 주민들의 말씀을 잘 듣고 경청하고 소통하고 공정한 사람을 뽑는 것"이라면서 "6.3지방선거는 태안의 민주주의의 기틀을 다시 한번 세우는 선거다. 그 맨 앞에 강철민이 있다"고 힘주어 말했다.

조 위원장은 이어 "태안이 위기이고 어렵다고 한다. 2025년 12월 31일에 태안화력 1호기가 멈췄다. 정규직은 고용승계 됐지만 하청업체 노동자들은 뿔뿔이 흩어지고 있다. 그에 따라 인구가 감소하고 시장의 가게들이 하나둘 문을 닫고 어려워지고 있다"고 태안의 현상을 진단한 뒤 "태안이 인구소멸 위기지역이라는 걸 다 알고 있다. 이 위기를 어떻게 극복해야 되겠나. 대통령과 도지사와 군수까지 원팀으로 태안의 위기를 극복할 수 있는 예산도 가져오고 제도도 만들 수 있는 그런 후보를 만들어야 한다"고도 했다.

계속해서 조 위원장은 "이 골든타임을 놓치면 태안의 위기를 극복하기 어려울 것"이라면서 "2031년까지 태안화력 6호기가 멈추고 2037년까지 8호기까지 멈춘다. 무엇으로 태안을 되살리겠나. 기업도 가져오고 일자리도 만들고 태안의 관광산업도 세계 수준으로 키워야 한다. 지금이 골든타임이다. 이 골든타임을 놓치지 않고 강력한 집권 여당의 힘을 가져올 수 있는 강철민이 할 수 있다고 자신있게 말씀드린다"고 지지를 호소했다.

양강 구도로 치러지는 선거인만큼 상대 후보인 국민의힘 윤희신 태안군수 후보도 겨냥했다. 조 위원장은 "(윤 후보가) 태안의 관광산업을 살리는데 해양치유와 반려식물 산업을 결합하겠다고 한다. 대형 테마형 관광단지를 조성하겠다고 한다. 너무 오랫동안 들어온 얘기다. 무슨 테마로, 어디에 어떤 규모로 어느정도 예산을 들여서 이렇게 만들겠다고 공약을 내야하는데 이거 공약이라고 할 수 있나. 공부 좀 더하고 나와야 한다"고 직격했다.

인구 유입의 핵심인프라로 떠오르고 있는 '태안기업도시' 내에 군사시설인 국방미래항공연구센터를 유치하겠다는 공약도 평가절하했다. 조 위원장은 "태안기업도시 옆에 2.7km짜리 군사형 무인기 활주로가 세워지는데 그 활주로와 연결된 방위산업을 유치하겠다고 한다"면서 "태안의 기업도시는 문화·관광·레저형 기업도시인데 방위산업체를 집어넣겠다? 태안 관광도시를 방산도시로 바꾸겠다는 건가? 있는 군사시설도 외곽으로 빼는 게 대세인데 2.7km짜리 대형군사시설을 유치하겠다는 공약을 내세우는 후보가 태안을 살릴 수 있겠나"라며 위기의 태안을 살릴, 태안의 미래를 확실히 가져올 수 있는 준비된 후보는 "강철민만이 유일한 대안"이라고 호소했다.

강철민 후보, "중앙정부와 충남도, 국회와 직접 연결될 수 있는 강력한 정치력 필요"

필승 다짐하는 강철민 후보와 민주당 후보들강 후보는 "위기를 기회로 바꾸기 위해서는 중앙정부와 충남도, 그리고 국회와 직접 연결될 수 있는 강력한 정치력이 반드시 필요하다”고 힘주어 말했다.강철민 캠프 제공

이어 연단에 오른 강철민 태안군수 후보는 출정 연설을 통해 "지금 태안은 화력발전소 폐쇄, 인구 감소, 산업 전환이라는 거대한 위기 앞에 서 있다"고 진단하면서 "이 위기를 기회로 바꾸기 위해서는 중앙정부와 충남도, 그리고 국회와 직접 연결될 수 있는 강력한 정치력이 반드시 필요하다"고 힘주어 말했다.

이어 강 후보는 "중앙정부 및 국회와 견고한 핫라인을 구축해 태안의 미래 산업과 관광, SOC, 의료, 정주 인프라 예산을 압도적으로 확보하겠다"며 "앞으로 태안은 군민 여러분도 놀라실 만큼 경천동지할 변화의 시대를 맞이하게 될 것"이라고 자신감을 피력했다.

특히 지역 경제 회복과 관련해 "태안의 미래는 결국 예산에 달려 있다"고 강조한 강 후보는 "정부 정책과 국가 예산을 얼마나 강력하게 끌어오느냐에 지역의 운명이 결정된다. '태안 본예산 1조 원 시대'를 활짝 열어 군민의 삶을 확실하게 바꾸겠다"는 핵심 공약을 발표해 현장의 뜨거운 함성을 이끌어냈다.

태안읍 중앙로광장에 운집한 태안군민들지난 21일 오후 태안읍 중앙로광장에서 열린 더불어민주당의 ‘태안군민과 함께하는 통합 출정식’을 찾은 태안군민들이 유세를 지켜보고 있다.강철민 캠프 제공

더불어민주당 태안군 통합선거대책위원회 관계자는 "출정식에서 확인한 군민들의 뜨거운 열망은 태안의 확실한 변화를 이끄는 원동력이 될 것"이라며 "중앙정부와 발맞춰 역동적으로 움직이는 '강한 원팀'의 필승 저력으로 반드시 승리해 군민이 행복한 태안의 새 시대를 열겠다"고 강조했다

한편, 더불어민주당 태안지역 후보들은 이번 선거의 핵심 비전으로 ▲정부와 함께하는 태안 발전 ▲본예산 1조 시대 개막 ▲기회발전특구 지정 ▲미래 산업 전환 ▲관광·에너지 산업 고도화 등을 전면에 내세웠다.
덧붙이는 글 이 기사는 태안신문에도 실립니다.
#지방선거 #태안군수 #더불어민주당 #통합출정식

6.3 지방선거
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