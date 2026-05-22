신상진 캠프

신상진 국민의힘 성남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 성남 모란시장 일대에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.신 후보는 재건축과 재개발 사업에 대해서도 언급했다. 그는 "9만8천 세대 규모의 분당 재건축과 수정·중원구 재개발·재건축 사업은 자신이 시작한 만큼 책임 있게 마무리하겠다"며 "행정의 연속성과 추진력이 중요하다"고 강조했다.교통 공약과 관련해서는 성남시 철도망 확대 계획을 설명했다. 신 후보는 "성남은 경제활동이 활발한 도시인 만큼 지하철과 철도 인프라 확충이 필요하다"며 민선 8기 동안 추진해 온 8호선 연장사업과 위례삼동선, 경기남부광역철도 등을 언급했다.또 도촌야탑역, 판교동역, 오리역 SRT 복복선화역, 백현마이스역 등 추가 역사 신설 구상도 밝혔다.이어 "선거 다음 날부터 바로 시정을 챙기고 시민 삶을 돌보겠다"며 "성남시 청렴도를 높였고 2천4백억 원 규모의 부채를 상환했으며 재정평가 등급도 개선했다"고 말했다.그러면서 "이제 성남이 본격적으로 미래도시로 도약할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이날 출정식에는 김은혜 국회의원도 참석해 지원 유세를 했다. 김 의원은 "입법·사법·행정을 모두 장악하려는 권력의 오만을 심판해야 한다"며 "실제로 성남 발전을 위해 일할 수 있는 후보는 신상진 후보"라고 말했다.출정식 이후 신 후보와 국민의힘 관계자들은 모란시장 일대를 돌며 시민들과 인사를 나누고 거리 유세를 이어갔다.