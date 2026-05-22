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26.05.22 11:41최종 업데이트 26.05.22 11:41
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신상진 국민의힘 성남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 성남 모란시장 일대에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.신상진 캠프

신상진 국민의힘 성남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 성남 모란시장 일대에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.

이날 오후 6시 모란시장 앞 사거리에서 열린 출정식에는 당원과 지지자, 시민, 선거운동원 등이 참석했다. 현장에서는 참가자들이 신상진 후보의 이름과 "다시 한 번" 등의 구호를 외치며 지지를 보냈다.

신 후보는 연설에서 "성남의 자존심이 무너졌던 민주당 시정 12년을 끝내고 지난 4년 동안 정상화의 길에 들어선 성남을 지키기 위해 나왔다"고 말했다.

이어 "빚 없는 도시, 시민들이 땀 흘려 이룩한 대한민국 최고의 도시 성남을 대장동 비리 세력과 조폭 세력, 통진당 세력에 맡길 수 없다"며 "지난 43년 동안 성남을 위해 일해 온 자신에게 힘을 모아달라"고 지지를 호소했다.

또 "성남은 대한민국의 실리콘밸리이자 세계적인 첨단과학도시로 성장할 잠재력이 충분한 도시"라며 "이재명 대통령과의 친분을 앞세우는 후보에게 시민들의 재산과 도시의 미래를 맡길 수 없다"고 주장했다.

신상진 국민의힘 성남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 성남 모란시장 일대에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.신상진 캠프

신 후보는 재건축과 재개발 사업에 대해서도 언급했다. 그는 "9만8천 세대 규모의 분당 재건축과 수정·중원구 재개발·재건축 사업은 자신이 시작한 만큼 책임 있게 마무리하겠다"며 "행정의 연속성과 추진력이 중요하다"고 강조했다.

교통 공약과 관련해서는 성남시 철도망 확대 계획을 설명했다. 신 후보는 "성남은 경제활동이 활발한 도시인 만큼 지하철과 철도 인프라 확충이 필요하다"며 민선 8기 동안 추진해 온 8호선 연장사업과 위례삼동선, 경기남부광역철도 등을 언급했다.

또 도촌야탑역, 판교동역, 오리역 SRT 복복선화역, 백현마이스역 등 추가 역사 신설 구상도 밝혔다.

이어 "선거 다음 날부터 바로 시정을 챙기고 시민 삶을 돌보겠다"며 "성남시 청렴도를 높였고 2천4백억 원 규모의 부채를 상환했으며 재정평가 등급도 개선했다"고 말했다.

그러면서 "이제 성남이 본격적으로 미래도시로 도약할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이날 출정식에는 김은혜 국회의원도 참석해 지원 유세를 했다. 김 의원은 "입법·사법·행정을 모두 장악하려는 권력의 오만을 심판해야 한다"며 "실제로 성남 발전을 위해 일할 수 있는 후보는 신상진 후보"라고 말했다.

출정식 이후 신 후보와 국민의힘 관계자들은 모란시장 일대를 돌며 시민들과 인사를 나누고 거리 유세를 이어갔다.

신상진 국민의힘 성남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 성남 모란시장 일대에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.신상진 캠프

#성남시 #신상진

6.3 지방선거
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