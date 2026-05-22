박시선 캠프

박시선 더불어민주당 여주시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 여주 한글시장과 가남읍에서 두 차례 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.박시선 더불어민주당 여주시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 여주 한글시장과 가남읍에서 두 차례 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.박 후보는 이날 이른 아침 영월공원 현충탑을 참배하며 공식 일정을 시작했다. 박 후보는 호국영령의 뜻을 기리며 여주의 변화와 승리를 위해 뛰겠다는 각오를 밝혔다.이어 오학사거리에서 출근길 시민들에게 인사를 하며 첫 유세 일정을 이어갔다. 비가 내리는 가운데 박 후보는 시민들과 인사를 나누며 공식 선거운동의 시작을 알렸다.오전 10시에는 여주 한글시장에서 출정식이 열렸다. 이날 행사에는 박시선 후보를 비롯해 김동현, 유필선, 이하정, 김길성, 이재덕, 진선화, 이혜원 등이 함께했다.박 후보와 민주당 시·도의원 후보들은 한글시장 일대에서 집중 유세를 진행하며 시민과 상인들을 만났다. 박 후보는 이 자리에서 '2대 도시비전과 7대 전략과제'를 설명하며 원도심 공동화 문제와 수도권 규제로 인한 지역 정체 문제를 해결하겠다고 밝혔다.또 "이재명 정부와 원팀으로 여주 대전환을 반드시 이루겠다"며 중앙정부와 경기도 협력을 통한 지역 발전 의지를 강조했다.오후에는 가남읍 파출소 앞에서 두 번째 출정식이 열렸다. 이날 행사에는 배우 이원종씨가 참석해 박 후보에 대한 지지를 호소했다.박 후보는 출정식 이후 가남읍 상가를 돌며 주민과 상인들을 만났다. 박 후보는 퇴근 시간에는 여주터미널 사거리에서 집중 유세를 이어갔다. 그는 시민들에게 "이재명 정부와 함께, 힘센 여당시장, 지금은 박시선", "시선으로 바꾸면 여주가 바뀝니다" 등의 구호를 내세우며 지지를 호소했다.박 후보는 공식 선거운동 첫날 일정을 마무리하며 "이번 선거는 여주가 규제와 정체를 넘어 새로운 도약으로 나아갈 중요한 분기점"이라며 "이재명 정부의 성공이 여주의 발전으로 이어질 수 있도록 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.