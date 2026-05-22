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박시선 더불어민주당 여주시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 여주 한글시장과 가남읍에서 두 차례 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.박시선 캠프
박시선 더불어민주당 여주시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 여주 한글시장과 가남읍에서 두 차례 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.
박 후보는 이날 이른 아침 영월공원 현충탑을 참배하며 공식 일정을 시작했다. 박 후보는 호국영령의 뜻을 기리며 여주의 변화와 승리를 위해 뛰겠다는 각오를 밝혔다.
이어 오학사거리에서 출근길 시민들에게 인사를 하며 첫 유세 일정을 이어갔다. 비가 내리는 가운데 박 후보는 시민들과 인사를 나누며 공식 선거운동의 시작을 알렸다.
오전 10시에는 여주 한글시장에서 출정식이 열렸다. 이날 행사에는 박시선 후보를 비롯해 김동현, 유필선, 이하정, 김길성, 이재덕, 진선화, 이혜원 등이 함께했다.
박 후보와 민주당 시·도의원 후보들은 한글시장 일대에서 집중 유세를 진행하며 시민과 상인들을 만났다. 박 후보는 이 자리에서 '2대 도시비전과 7대 전략과제'를 설명하며 원도심 공동화 문제와 수도권 규제로 인한 지역 정체 문제를 해결하겠다고 밝혔다.
또 "이재명 정부와 원팀으로 여주 대전환을 반드시 이루겠다"며 중앙정부와 경기도 협력을 통한 지역 발전 의지를 강조했다.
오후에는 가남읍 파출소 앞에서 두 번째 출정식이 열렸다. 이날 행사에는 배우 이원종씨가 참석해 박 후보에 대한 지지를 호소했다.
박 후보는 출정식 이후 가남읍 상가를 돌며 주민과 상인들을 만났다. 박 후보는 퇴근 시간에는 여주터미널 사거리에서 집중 유세를 이어갔다. 그는 시민들에게 "이재명 정부와 함께, 힘센 여당시장, 지금은 박시선", "시선으로 바꾸면 여주가 바뀝니다" 등의 구호를 내세우며 지지를 호소했다.
박 후보는 공식 선거운동 첫날 일정을 마무리하며 "이번 선거는 여주가 규제와 정체를 넘어 새로운 도약으로 나아갈 중요한 분기점"이라며 "이재명 정부의 성공이 여주의 발전으로 이어질 수 있도록 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.