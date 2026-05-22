이은주

이번 정책 비교에서는 더불어민주당 손세희 후보가 AI·탄소중립 기반의 미래형 농업 생태계 조성에 초점을 맞춘 반면, 국민의힘 박정주 후보는 생산비 절감과 유통 혁신을 통한 실질적 농가 소득 향상에 무게를 둔 것으로 분석된다.고령화와 농촌 인구 감소, 기후재해, 농가소득 정체 등 복합 위기가 심화되며 농업·농촌 회생 전략이 핵심 쟁점으로 떠오르고 있는 가운데 제9회 전국동시지방선거 홍성군수 후보들은 미래 농업의 방향성을 놓고 상반된 해법을 제시했다.이번 정책 비교에서는 더불어민주당 손세희 후보가 AI·탄소중립 기반의 미래형 농업 생태계 조성에 초점을 맞춘 반면, 국민의힘 박정주 후보는 생산비 절감과 유통 혁신을 통한 실질적 농가 소득 향상에 무게를 둔 것으로 분석된다.더불어민주당 손세희 후보는 첨단기술과 탄소중립을 접목한 'AI 중심 미래농업'을 핵심 비전으로 제시한 반면, 국민의힘 박정주 후보는 생산비 절감·공동유통으로 강한 농업을 구축하겠다고 밝혔다.손 후보는 "홍성을 대한민국 탄소중립 식량수도로 도약시키겠다"며 AI 기반 스마트 악취 제어 시스템 도입과 농가 RE100 전환 지원 계획을 밝혔다. 농가가 직접 재생에너지를 생산해 에너지 비용을 낮추고 새로운 소득 기반을 만들겠다는 구상이다.특히 내포신도시 국가 AI·AX센터와 연계해 홍성을 'AI 농업 대전환'의 전초기지로 육성하고, 충남도와 협력해 그린바이오 및 AI 농생명 산업 클러스터를 조성하겠다고 강조했다.또 생산·가공·유통을 통합한 친환경 농축수산 종합도매시장 건립과 RPC 통합 운영을 통해 농가 수익을 높이고, 저탄소 인증 기반의 홍성 한우·한돈 프리미엄 브랜드 전략도 추진하겠다고 밝혔다.이와 함께 농작물 보험 확대와 농업안정기금 확충 등 기후재해 대응 안전망 구축 방안도 함께 제시했다.반면 국민의힘 박정주 후보는 "홍성농업 대전환 프로젝트"를 내세우며 생산성 향상과 유통 혁신 중심의 현실형 농업정책을 강조했다.박 후보는 "농업이 살아야 홍성이 살아난다"며 농산물 생산비 절감과 브랜드화를 통해 고부가가치 농업 구조를 만들겠다고 밝혔다.특히 농가·농협·영농법인이 함께하는 '삼위일체 공동 유통체계'를 구축해 안정적인 판매망과 제값 받는 유통 구조를 만들겠다는 계획이다.또 스마트팜 지원 확대를 통해 청년 영농지도자를 적극 육성하고, 젊고 활력 있는 농촌을 조성하겠다고 강조했다. 고가 농기계 부담 완화를 위한 '농기계 반값 공급 지원' 정책도 제시했다.지역 농업의 지속가능성과 청년 유입, 기후위기 대응이 핵심 과제로 떠오른 가운데, 유권자들이 어떤 농업 비전에 더 공감할지 주목되고 있다.