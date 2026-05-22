서준석

더불어민주당 정준영 계룡시장 후보가 21일 계룡시 평리네거리 후원회 사무실 앞에서 열린 출정식에서 윤재은 충남도의원 후보와 한희선 비례대표 후보, 이희정·이양희·황정호·이미옥 시의원 후보와 함께 손을 들어 보이며 필승을 다짐하고 있다. (사진 정준영 후보 캠프제공)국민의힘과 더불어민주당 계룡시장 후보들이 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 일제히 충령탑 참배와 출정식을 열고 표심 잡기에 나섰다. 여야 후보 모두 "원팀"과 "계룡의 미래"를 앞세우며 본격적인 선거전에 돌입했지만, 강조점은 다소 엇갈렸다.더불어민주당 계룡시장 후보인 정준영 후보는 이날 오전 계룡시 엄사면 충령탑에서 시·도의원 후보들과 함께 참배한 뒤 평리네거리 후원회 사무실 앞에서 출정식을 열었다. 정 후보 측은 "변화의 시작, 원팀 계룡"을 슬로건으로 내걸고 정권 교체 이후 여당 프리미엄과 중앙정치 연계성을 강조했다.이 자리에는 윤재은 충남도의원 후보와 한희선 비례대표 후보, 이희정·이양희·황정호·이미옥 시의원 후보 등이 함께 참석했다.정 후보는 "계룡의 새로운 변화와 발전을 위해서는 힘있는 여당 시장이 필요하다"며 "이재명 대통령과 박수현 충남지사, 황명선 최고위원과 함께 계룡 발전의 성과를 만들어 내겠다"고 말했다.이어 "이번 선거는 단순한 시장 선거가 아니라 계룡의 미래와 시민 삶의 방향을 결정하는 선택"이라며 "생활 변화와 미래 성장, 시민 중심 행정으로 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.정준영 후보 측은 공식 선거운동 기간 지역 곳곳을 돌며 시민 밀착형 유세를 이어간다는 계획이다.