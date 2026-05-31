이재필

카메라는 고정하고 피사체만 이동할때 좀더 역동적인 그림이 나온다.가벼운 외형만큼이나 이 녀석의 조리개는 한없이 어둡고 투박하다. 빛이 지나가는 통로가 워낙 좁은 탓에, 조금만 그늘이 지거나 흐린 날에는 어둠 속에 풍경을 숨겨버리는 심술을 부리곤 한다. 그래서 이 카메라는 구름 한 점 없이 온 세상에 햇살이 쏟아지는 눈부신 대낮에 들고나서야 비로소 제 역활을 해낸다.강렬한 태양 아래서 요리조리 움직이는 피사체를 따라 카메라를 기울이면, 플라스틱 렌즈 특유의 서정적이고 흐릿한 번짐과 함께 세상에서 가장 역동적이고 사랑스러운 삶의 궤적이 필름 위에 스며든다. 벌써부터 열기가 뿜어져 나오는 요즘 같은 쨍한 날씨야말로, 이 리볼버에게는 더할 나위 없이 완벽한 사격장이 된다.보통 우리는 누군가의 사진을 찍어줄 때, 약속이라도 한 듯 "잠시만 그대로 멈춰봐" 하고 정지된 모습을 요청하곤 한다. 숨을 죽이고, 시선과 포즈를 고정한 채 가장 완벽하고 정돈된 찰나가 오기를 기다린다. 카메라 앞에 선 이 역시 그 암묵적인 약속에 응하듯, 그 순간만큼은 시간이 멈춘 석상처럼 단정하게 굳어지기 마련이다. 하지만 이 리볼버 카메라를 손에 쥔 순간만큼은 그 오랜 약속을 과감히 깨뜨려야만 한다.