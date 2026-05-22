이예훈

대전 대덕구의원(나선거구) 진보당 이은영 후보진보당 이은영 후보가 출마한 대덕구의회 의원 나선거구(회덕·신탄진·석봉·덕암·목상동)는 대화동 산업단지와 대전 3·4 산업단지 등이 산재해 있다. 그는 노동 안전과 환경 문제가 가장 예민하게 맞물리는 대전 북부 지역에서 주민들과 함께 환경을 고민해 온 '이웃'이기도 하다. 선거운동이 한창인 어느 날, 제도 밖의 노동자, 장애아동, 다문화가정 등 소외된 이들의 곁을 지켜온 그를 만나 이야기를 나누었다.거대 양당의 틈바구니에서 소수정당 후보로 선거를 치르는 일은 녹록지 않을 터였다. 가벼운 안부와 건강관리 비결을 묻는 말로 인터뷰의 문을 열었다. 돌아온 후보의 답변은 예상외로 덤덤하고 담백했다."학교 다닐 땐 고시 패스해서 높은 자리에 올라 나랏일을 멋지게 하고 싶었어요. 행정학과에 들어간 것도 그 때문이었죠. 하지만 대학 시절 농촌활동을 가고, 장애인단체와 연대하고, 빈들교회에서 아이들을 만나면서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 나랏일은 높은 곳이 아니라 가장 낮은 곳, 현장으로 가야 제대로 할 수 있다는 걸 깨달았죠."그는 청년 시절 '사랑의 몰래 산타' 대전본부장을 맡아 장애아동과 다문화가정을 찾아다니며 제도의 한계를 온몸으로 느꼈다고 회상했다."차별 없는 세상을 만들려면 제도가 있어야 하고 정책이 바뀌어야 하겠더군요. 그래서 정치를 시작했습니다. 제가 평소 하던 일과 선거가 크게 다르지 않아요. 일 년 전부터 매일 일찍 자고 일찍 일어나며 주민들을 만나고 있습니다. 화가 나거나 답답할 땐 주민들이 알려주신 대로 숨을 깊게 쉬어요(웃음)."현재 지방의원 선거는 한 선거구에서 2~4명을 선출하는 중선거구제를 채택하고 있지만, 한 선거구에 여러 명의 후보를 낼 수 있는 복수 공천제는 소수정당에 절대적으로 불리해 보인다. 이에 대한 생각과 어떻게 극복해 가는지 물었다."광장에 수많은 빛깔이 존재했듯이, 정치에도 다양한 빛깔이 필요합니다. 비례성과 광역성을 확보하는 것도 중요하지만, 복수 공천제는 소수정당의 진입을 근본적으로 어렵게 하는 제도입니다. 진정한 민주주의와 비례성을 확보하기 위해서라도 반드시 제도개혁이 이뤄져야 합니다."불리한 구도 속에서도 그가 자신감을 잃지 않는 건 '주민과 함께 만든 성과'가 있기 때문이라고. 대덕구의 경비원 상생 조례 개정은 주민들이 직접 발의해 이뤄낸 전국 최초의 쾌거였다. 이 후보는 "주민이 공감하고 함께 움직이면 노동자의 생명과 안전을 지킬 수 있다는 것을 증명한 사례"라고 했다.그는 이번 선거에서 '9세~24세 청소년 무료 교통 정책 도입'과 '평일 야간 동네 어린이병원 지정 확대'를 핵심 공약으로 내걸었다.