최창열

국민의힘 백성현 논산시장 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 논산장군마트 앞에서 시민과 지지자들이 대거 참석한 가운데 지난 4년의 성과와 새로운 선거 공약을 발표하고 있다.국민의힘 백성현 논산시장 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 논산 장군마트 앞에서 합동출정식을 열고 "논산의 미래를 완성하겠다"며 지지를 호소했다.이날 출정식에는 국민의힘 소속 광역·기초의원 후보들과 선거운동원, 지지자들이 함께했다. 현장에는 윤기형, 전낙운 후보를 비롯해 최정숙·이상구·김재광·이태모·문지희·장진호·홍태의 시의원 후보, 홍경임 비례대표 등이 참석했다.백 후보는 연설에서 "저는 단순히 논산시장 후보로 이 자리에 선 것이 아니다"라며 "논산 시민과 지역의 미래를 지키겠다는 절박한 마음으로 섰다"라고 말했다.이어 그는 "지난 4년은 멈춰 있던 논산의 기반을 다시 세우는 시간이었다"며 "앞으로의 4년은 준비한 사업들을 실제로 추진해 시민들이 변화를 체감하는 시간이 되어야 한다"라고 강조했다.백 후보가 이날 핵심으로 내세운 사업은 '2027 논산세계딸기산업엑스포'였다. 그는 "쉽지 않다는 이야기도 많았지만 결국 시민의 힘과 추진력으로 유치해냈다"며 "논산 딸기와 지역 농산물을 세계에 알리고, 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라고 말했다.백 후보는 엑스포를 통해 38개국 참여, 약 5천억 원의 경제 유발 효과, 2천 명 이상의 일자리 창출이 기대된다고 밝혔다. 또 "엑스포 이후에는 해외 관광객과 바이어들이 논산을 찾는 계기가 될 수 있다"며 "농가 소득 증대와 지역경제 활성화로 이어지도록 만들겠다"라고 말했다.국방산업과 첨단기업 유치도 주요 공약으로 제시했다. 백 후보는 "논산을 대한민국 국방산업의 중심 도시로 키우겠다"며 "청년들이 고향을 떠나지 않고도 미래를 설계할 수 있는 도시를 만들겠다"라고 밝혔다.그는 과거 산업용 전기 부족으로 기업 유치에 어려움을 겪었던 점을 언급하며 "시장 취임 직후 한국전력과 송전망 구축 협약을 체결했고, 국방산단 가동에 차질이 없도록 기반시설 확보에 힘을 쏟고 있다"라고 설명했다. 이어 국방미래기술연구센터, 항공 MRO 산업, 국방 관련 연구기관 유치도 함께 추진하겠다고 밝혔다.관광 활성화 구상도 내놨다. 백 후보는 "성심당 역사테마공원 유치와 리조트, 관광 인프라 확충을 통해 논산을 머무르는 관광도시로 만들겠다"며 "관광객 증가가 지역 농축산물과 공산품 소비 확대로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"라고 말했다.의료와 생활환경 분야 공약도 언급했다. 그는 "백제병원을 지역 거점병원으로 육성해 시민들이 더 나은 의료서비스를 받을 수 있도록 지원하겠다"며 "광석 양돈단지는 스마트 축산단지로 전환해 악취 문제 해결에 나서겠다"라고 밝혔다.교육 분야에 대해서는 "건양대 반도체공학과 유치를 통해 논산에서도 AI·반도체 등 미래산업 교육 기반을 마련하겠다"며 "국방산업, 첨단산업, 교육이 연결되는 미래형 도시를 만들겠다"라고 말했다.백 후보는 연설 말미에 "도시를 바꾸는 힘은 결국 정책과 추진력, 시민을 위한 절박함에서 나온다"며 "논산을 더 역동적이고 살기 좋은 도시로 만들겠다"라고 강조했다.국민의힘 논산시장 선거대책위원회는 이날 출정식을 시작으로 읍·면·동 집중 유세와 현장 방문 일정을 이어갈 계획이다.