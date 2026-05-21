조정훈

지방선거 공식 선거운동 첫 날인 21일 오후 대구 현대백화점 앞에서 열린 추경호 국민의힘 대구시장 후보 출정식에서 추 후보가 손을 들어 인사하고 있다.6.3 지방선거 공식 선거운동 첫날 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 출정식을 열고 "대구 경제를 살리고 대한민국을 지켜야 한다"며 보수 결집을 호소했다. 하지만 일부 참석자들은 말실수로 비난을 자초했다.추 후보는 21일 오후 대구 중구 현대백화점 앞에서 열린 출정식에서 먼저 국민의힘을 향한 시민들의 비판 여론을 의식한 듯 "여러분이 기대하는 정치를 보여주지 못해서 죄송하다"며 머리를 숙였다.그는 "'왜 서로 갈등하고 분열하느냐', '왜 제대로 견제하지 못하느냐'는 시민들의 질책을 잘 알고 있다"면서도 "따끔한 충고와 질책을 주신 덕분에 우리가 선거를 앞두고 다시 뭉치기 시작했다"고 강조했다.이어 "우리 청년들이 학교를 졸업하고 원하는 직장을 찾지 못해서 급기야 대구를 떠나는 현상이 발생하고 있다"며 "기성세대와 정치인의 한 사람으로서 청년들에게 죄송하다"고 말했다.1995년 민선 1기가 출범한 이후로 대구에선 단 한 번도 민주당 계열 시장이 당선된 적이 없음에도, 이날 추 후보는 "대구 경제의 책임은 특정 시장이나 특정 정치인의 책임이 아니라 여야를 막론하고 모두의 책임"이라며 수 십 년간 대구 경제가 침체된 이유를 여야 모든 정치권의 책임으로 돌렸다.그는 "파란 옷 입고 '대구 경제를 내가 살리겠다. 너희가 다 책임져야 될 것 아니냐. 너희들이 잘못했다'고 이야기한다"며 "이제 와서 파란 옷 입고 돈 보따리를 들고 와 대구 경제를 살리겠다고 하는 것은 시민들을 우롱하는 것"이라고 김부겸 민주당 후보를 겨냥하기도 했다.이어 "6년 만에 돌아와 갑자기 다 해주겠다고 하는 것은 '떴다방 정치'"라며 "총리도 하고 장관도 했던 사람이 당시에는 왜 대구 현안을 해결하지 못했느냐. 도대체 한 게 뭐가 있는지 기억나는 게 없다"고 비판했다.추 후보는 "정청래 민주당 대표가 와서 '내가 다 해드리겠다. 다해드림 센터장이 되겠다'고 한다"며 "부산에 가서도 다해드림 센터장 한다고 한다. 가는 데마다 다 해준다고 그러면 대구는 결국 낙동강 오리알이다"라고 비판했다. 그러면서 "여당이라고 아무나 와서 돈을 달라고 한다고 예산이 내려오는 게 아니다"라며 "경제를 알고 예산의 길을 아는 실력 있는 사람이 대구 경제를 살릴 수 있다"고 자신이 경제전문가임을 부각했다.그는 "시민들이 두 가지 소명을 주셨다"며 이번 선거 의미를 '경제 회복'과 '대한민국 수호'로 규정했다. 추 후보는 "국회 권력과 행정 권력을 장악한 민주당이 사법부까지 흔들고 있다"며 "대구의 지방 권력까지 넘어가면 일당 독주 시대가 열리고 장기 집권의 길이 열린다"고 주장했다. 이어 "법치가 파괴되고 자유민주주의가 위협을 받고 헌정 질서가 유린당하는 이 시점에 대한민국을 구해야 한다"며 "자유대한민국을 지켜야 한다는 소명을 저에게 주셨다. 이번 선거에서 반드시 승리해야 되는 이유"라고 강조했다.