원성수 후보 캠프

원성수 후보는 환경관리원 사무소를 방문해 이른 새벽부터 현장을 지키는 환경관리원들에게 감사의 인사를 전했다.6·3 세종시교육감 선거의 공식 선거운동 첫날인 21일, 4파전 구도 속에서 국립대 총장 출신의 정통파 교육행정가 원성수 후보가 파격적인 첫 행보로 주목을 받았다.원 후보는 관례적인 대규모 출정식 대신 민생 현장 방문과 약식 위촉식으로 채운 이색적인 일정을 선보였다. 이는 자신이 내건 '비효율적 공문, 형식적 행사, 단순 반복 업무 폐지'라는 3무(無) 정책을 선거운동 단계부터 직접 실천하겠다는 강력한 의지다.원 후보는 이날 오전 충령탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 희생정신을 기리며 세종교육의 새로운 출발을 다짐하는 것으로 첫 일정을 시작했다. 참배를 마친 원 후보는 곧바로 환경관리원 사무소를 방문해 이른 새벽부터 현장을 지키는 환경관리원들에게 감사의 인사를 전했다.현장에서 원 후보는 "보이지 않는 곳에서 묵묵히 도시를 지켜주시는 환경관리원 여러분 덕분에 시민들의 일상이 유지되고 있다"며 "아이들에게도 공동체를 위해 헌신하는 분들에 대한 존중과 감사의 마음을 가르치는 교육이 중요하다"고 말했다. 이어 "교육은 교실 안에서만 이루어지는 것이 아니라 사회 전체의 가치를 배우는 과정"이라며 "현장을 존중하고 사람을 우선하는 세종교육을 만들겠다"고 강조했다.이날 선거캠프 측은 통상적인 후보들이 등록 후 발대식을, 공식 선거운동이 시작되면 대규모 세 과시용 출정식을 여는 것과 달리 두 행사 모두를 생략했다고 밝혔다. 원 후보는 "당선 전에도, 후에도 관례처럼 세력을 과시하기 위한 행사는 하지 않을 것이며, 그렇기에 평소와 같이 시민들께 인사드리는 길을 택했다"고 소신을 피력했다.