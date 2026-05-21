정은아

정명근 후보는 “정치는 시민을 향해야 하고 행정은 시민의 삶을 바꿔야 한다”며 “멈추지 않는 화성의 발전, 시민이 자부심을 느끼는 도시를 시민과 함께 완성하겠다”고 밝혔다.그는 "더 빠른 교통으로 시민의 시간을 돌려드리고, 더 좋은 교육환경으로 아이들의 미래를 키우겠다"며 "청년이 도전하고 정착할 수 있는 도시, 기업 성장과 좋은 일자리가 연결되는 경제도시를 만들겠다"고 말했다.이날 행사에서는 청년 소상공인 윤기원씨와 두 아이 엄마 박은영씨, 정 후보 배우자 이선희 여사가 응원단과 함께 율동과 퍼포먼스를 선보이며 현장 분위기를 끌어올렸다.청년 소상공인 대표 윤기원씨는 "지역화폐 확대와 교통 개선 등 변화를 실제로 체감하고 있다"며 "청년들이 '나는 화성에서 꿈을 펼치고 있다'고 말할 수 있는 도시를 완성할 사람이 정명근 후보라고 생각한다"고 말했다.배우 이기영씨도 지원 연설에서 "중앙정부가 방향을 잡고 지방정부가 현장에서 실행하면 도시 성장 속도는 훨씬 빨라질 수 있다"며 "예산을 제대로 쓰고 기본을 튼튼하게 다질 줄 아는 시장이 정명근 후보"라고 강조했다.정 후보는 마지막으로 "정치는 시민을 향해야 하고 행정은 시민의 삶을 바꿔야 한다"며 "멈추지 않는 화성의 발전, 시민이 자부심을 느끼는 도시를 시민과 함께 완성하겠다"고 밝혔다.