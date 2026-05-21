국민의힘대전시당

국민의힘 대전선거대책위원회가 21일 오전 대전역 서광장에서 '6·3 대전시민 승리 출정식'을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.이장우 후보는 출정연설에서 "대전은 과학과 혁신으로 대한민국 경제 발전을 이끈 위대한 개척자의 도시"라며 과학경제도시 대전과 중단 없는 대전 발전의 중요성을 강조했다.이 후보는 도시철도 2호선, 유성복합터미널, 방위사업청 이전 등 주요 현안을 언급하며 "대전의 발전과 대한민국의 미래를 위해 국민의힘 후보들의 압도적 승리가 필요하다"고 말했다.이 후보 연설 뒤에는 중앙선대위 청년 조직인 '청년 RED WING'을 대표해 최지예 상임선대위원장과 이상욱 단장, 청년단원들이 이 후보에게 웹툰을 전달했다. 해당 웹툰에는 이 후보의 일대기와 향후 시정 운영에 대한 응원, 미래 비전이 담겼다고 선대위는 설명했다.이은권 대전총괄선대위원장은 "이번 지방선거는 단순한 지역 선거를 넘어 대전의 미래와 대한민국 균형 발전을 좌우할 중요한 선거"라며 "이장우 후보와 국민의힘 후보들이 대전 발전과 자유민주주의를 이끌 적임자"라고 강조했다.이날 출정식의 핵심 메시지는 장동혁 중앙상임선대위원장의 지원유세에서 나왔다.장 위원장은 "이번 지방선거는 대전의 승리를 넘어 대한민국과 자유민주주의의 미래를 지키는 중요한 선거"라며 "대전이 승리하면 대한민국이 승리한다"고 밝혔다.이어 "이장우 후보와 국민의힘 후보들의 압도적 승리를 통해 대한민국의 변화를 이끌겠다"며 "지방선거 승리가 대한민국의 균형과 헌정질서를 바로 세우는 길"이라고 주장했다.장 위원장은 민주당의 이재명 재판 취소 시도를 강하게 비판하며 "대전 시민들이 국민의힘에 다시 힘을 모아준다면 대전 발전과 시민 행복, 대한민국의 미래를 반드시 지켜내겠다"고 호소했다. 연설을 마친 장 위원장은 시민들을 향해 큰절을 올리기도 했다.참석자들은 "이재명 재판취소 강력 반대", "셀프사면 막아내고 대한민국 지켜내자" 등의 구호를 외치며 민주당 견제와 지방권력 균형을 강조했다.한편 장동혁 중앙상임선대위원장은 이날 오전 대전 중구 태평오거리에서 이장우 대전시장 후보, 김선광 중구청장 후보와 함께 아침 인사를 하며 선거운동 첫날 일정을 시작했다. 출정식 이후에는 박희조 동구청장 후보와 함께 중앙시장을 방문해 상인과 시민들을 만났다.국민의힘 대전선대위는 "지방선거 승리의 바람을 대전에서부터 일으키겠다"며 선거운동 마지막 날까지 국민의힘 후보 승리를 위해 모든 당력을 집중하겠다고 밝혔다.