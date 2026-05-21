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26.05.21 19:33최종 업데이트 26.05.21 19:33
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더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 21일 오후 양평군 양평읍 양평장로교회 회전교차로에서 열린 6·3 지방선거 첫 공식유세에서 더불어민주당 박은미 양평군수 후보와 손을 맞잡아 들어 올리며 지지자들의 환호에 답하고 있다.정재호

"경기도 박사였던 이재명 대통령, 추진력이 검증된 추미애, 정동균 전 군수와 함께 양평의 비전을 설계한 일꾼 박은미 후보를 뽑아주십시오."

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 양평장로교회 앞 회전교차로 유세차량에 올라 "나라를 살리고 내 가정을 지키고 자식의 미래를 생각한다면 1번이 정답"이라며 민주당 후보들에 대한 지지를 호소했다.

추 후보는 '내란 세력 척결'과 '잘사는 농촌'을 전면에 내세웠다. 그는 "내란을 극복한 위대한 국민께서 양평과 경기도를 살리고 대한민국 부강에 힘쓰는 이재명 대통령을 뒷받침하려면 기호 1번을 찍어야 한다"며 "내란 세력에 한 표라도 인심을 쓴다면 정치판을 어지럽히고, 부패 세력과 결탁해 경제를 파탄 내고, 민생을 망치지 않겠느냐"고 목소리를 높였다.

이어 "내 아이가 갑자기 아프고 열이 나 답답해하지 않아도 되는 의료시설이 갖춰진 양평을 만들겠다고 박은미 후보가 약속하지 않았느냐"며 "저 추미애가 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

또 "(이번 선거로) 양평이 확 바뀌고 이 분위기가 연천, 포천까지 이어져 평화의 분위기가 올라가고 신나는 경기도가 될 수 있도록 민주당에 힘을 모아달라"고 지지를 당부했다.

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 21일 오후 양평군 양평읍 양평장로교회 회전교차로에서 박은미 양평군수 후보와 함께한 6·3 지방선거 공식유세에 민주당 서미화(전국장애인위원장) 의원이 배우 이원종 씨와 인사를 나누고 있다.용은성

추 후보와 함께 유세차에 오른 박은미 양평군수 후보는 "양평이 바뀌려면 군수 혼자 뛰어서는 부족하고 경기도와 중앙정부가 함께 움직여야 한다"며 "힘 있는 군수 후보 박은미, 힘 있는 도지사 추미애와 함께 양평의 오래된 문제를 반드시 풀겠다"고 말했다.

이어 "양평군민은 밤에 아이가 아프면, 부모님이 갑자기 쓰러지면 서울로, 원주로 달려가야 한다"며 "양평에서 아프면 양평에서 먼저 치료받는 시대, 추미애 후보와 함께 경기도의 힘을 모아 반드시 열겠다"고 밝혔다.

또한 "서울-양평 고속도로는 정쟁의 도구가 아니라 양평 경제의 미래"라며 "조속한 착공, 군민 뜻을 존중하는 노선 결정, 양평군내 IC 설치, 이 세가지 원칙을 들고 국회로 가고, 정부를 설득하겠다"고 강조했다.

이날 유세에는 서미화(민주당 전국장애인위원장)·민병덕(정책위 수석부의장)·최민희(남양주갑) 의원과 김한정 전 의원 등이 참여해 추미애 후보와 박은미 후보에게 힘을 보탰다.

회전교차로를 중심으로 유세차량 주변에는 추 후보와 박 후보를 지원하기 위해 모인 민주당 인사들과 경기도·양평군의원선거 후보들이 결집했다. 이들은 선거운동원들의 율동을 따라 하며 현장 분위기를 끌어올렸고, 지지자들은 "당당한 경기도, 든든한 추미애, 힘 있는 양평 박은미"를 외치며 유세 현장을 달궜다.
덧붙이는 글 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.
#추미애 #박은미

6.3 지방선거
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