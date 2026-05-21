용은성

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 21일 오후 양평군 양평읍 양평장로교회 회전교차로에서 박은미 양평군수 후보와 함께한 6·3 지방선거 공식유세에 민주당 서미화(전국장애인위원장) 의원이 배우 이원종 씨와 인사를 나누고 있다.추 후보와 함께 유세차에 오른 박은미 양평군수 후보는 "양평이 바뀌려면 군수 혼자 뛰어서는 부족하고 경기도와 중앙정부가 함께 움직여야 한다"며 "힘 있는 군수 후보 박은미, 힘 있는 도지사 추미애와 함께 양평의 오래된 문제를 반드시 풀겠다"고 말했다.이어 "양평군민은 밤에 아이가 아프면, 부모님이 갑자기 쓰러지면 서울로, 원주로 달려가야 한다"며 "양평에서 아프면 양평에서 먼저 치료받는 시대, 추미애 후보와 함께 경기도의 힘을 모아 반드시 열겠다"고 밝혔다.또한 "서울-양평 고속도로는 정쟁의 도구가 아니라 양평 경제의 미래"라며 "조속한 착공, 군민 뜻을 존중하는 노선 결정, 양평군내 IC 설치, 이 세가지 원칙을 들고 국회로 가고, 정부를 설득하겠다"고 강조했다.이날 유세에는 서미화(민주당 전국장애인위원장)·민병덕(정책위 수석부의장)·최민희(남양주갑) 의원과 김한정 전 의원 등이 참여해 추미애 후보와 박은미 후보에게 힘을 보탰다.회전교차로를 중심으로 유세차량 주변에는 추 후보와 박 후보를 지원하기 위해 모인 민주당 인사들과 경기도·양평군의원선거 후보들이 결집했다. 이들은 선거운동원들의 율동을 따라 하며 현장 분위기를 끌어올렸고, 지지자들은 "당당한 경기도, 든든한 추미애, 힘 있는 양평 박은미"를 외치며 유세 현장을 달궜다.