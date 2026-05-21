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제9회 전국동시지방선거 공식선거운동 첫날인 21일, 더불어민주당 광주시 후보들이 합동 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.박정훈
제9회 전국동시지방선거 공식선거운동 첫날인 21일, 더불어민주당 경기 광주시 후보들이 합동 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.
민주당 광주시 갑·을 후보들은 이날 오전 11시 이마트 경기광주점 앞에서 출정식을 개최하고 지방선거 승리 의지를 다졌다.
이날 출정식에는 박관열 광주시장 후보를 비롯해 △최보라 △임창휘 △이자형 △김미경 도의원 후보와 △최혜경 △장경임 광역의원 비례대표 후보 △윤기서·이경선·오현주·이은채 시의원 후보, △박지현 △황소제 △박상영 △김옥주·김상덕 기초의원 비례대표 후보 등이 참석했다. 또 소병훈, 안태준, 상임·공동선대위원장, 상임고문, 당원 및 지지자들이 함께했다.
이날 출정식은 선거 승리를 기원하는 난타 공연으로 시작됐으며, 박관열 후보의 출정 연설과 출마자들의 릴레이 유세가 이어졌다.
박관열 후보는 "광주의 교통·주거·일자리 문제를 해결해 시민이 자부심을 느끼는 도시로 반드시 도약시키겠다"며 "이번 선거는 광주의 미래 방향을 결정하는 중요한 선택"이라고 말했다.
이어 민주당 후보들은 "유능한 원팀 민주당으로 시민 여러분이 자랑스러워할 수 있는 광주를 만들겠다"고 밝혔다.
지원 연설에 나선 소병훈·안태준 의원은 "광주의 더 큰 도약을 위해선 힘 있는 원팀이 필요하다"며 "중앙과 지방이 함께 뛸 수 있도록 힘을 모아달라"고 호소했다.
임일혁 전 광주시의회 의장도 지원 연설에서 "시민이 주인이 되는 행복한 광주를 만들기 위한 위대한 여정이 시작됐다"며 "현명한 시민들의 선택으로 민주당 후보들에게 힘을 실어달라"고 말했다.